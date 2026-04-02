Trei schimbări zilnice care pot reduce riscul de infarct și accident vascular cerebral

Un studiu revoluționar publicat în European Journal of Preventive Cardiology arată că nu ai nevoie de antrenamente epuizante sau diete drastice pentru a-ți proteja inima. Cercetătorii au descoperit că adăugarea a doar câteva minute de mișcare și somn, alături de o porție simbolică de legume, poate face diferența între viață și moarte.

Mulți factori diferiți influențează riscul de infarct, accident vascular cerebral (AVC) și insuficiență cardiacă, iar mulți dintre aceștia implică alegeri legate de stilul de viață asupra cărora majoritatea oamenilor pot interveni – inclusiv trei îmbunătățiri minore în somn, dietă și activitate fizică, evidențiate într-un nou studiu.

Studiul a analizat modul în care trei factori (somn, dieta și sport) influențează sănătatea cardiovasculară. Datele au arătat că adăugarea a 11 minute de somn în plus, a 4,5 minute suplimentare de activitate fizică moderată spre viguroasă și a unui sfert de cană de legume în plus în fiecare zi a fost asociată cu o reducere de 10% a riscului de evenimente cardiovasculare majore (inclusiv infarct, AVC și insuficiență cardiacă) pe o perioadă de opt ani.

„Arătăm că îmbinarea unor schimbări mici în câteva arii ale vieții noastre poate avea un impact pozitiv surprinzător de mare asupra sănătății cardiovasculare”, afirmă Nicholas Koemel, specialist în nutriție la Universitatea din Sydney. „Aceasta este o veste încurajatoare, deoarece realizarea unor schimbări mici și combinate este, cel mai probabil, un obiectiv mai ușor de atins și de menținut pentru majoritatea oamenilor, comparativ cu încercarea de a face schimbări majore într-un singur comportament.”

Pentru rezultate mai bune, studiul a identificat și un „profil de aur”. Astfel, persoanele care l-au adoptat au înregistrat o scădere de 57% a riscului de evenimente cardiovasculare majore. Acest profil presupune: între 8-9 ore de somn pe noapte, peste 40 de minute de activitate fizică de mișcare moderat-viguroasă pe zi și un consum ridicat de fructe, pește și cereale integrale, reducând drastic carnea procesată și sucurile.