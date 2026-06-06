search
Sâmbătă, 6 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un medic avertizează asupra riscului consumului de apă înainte de culcare. Ce se întâmplă în timpul nopții

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Deși hidratarea este esențială pentru organism, consumul unei cantități mari de lichide chiar înainte de culcare poate provoca treziri nocturne și poate afecta calitatea odihnei, spun specialiștii.

Un medic avertizează asupra riscului consumului de apă înainte de culcare
Consumul de apă înainte de somn poate fi dăunător FOTO: Shutterstock

Menținerea unei hidratări corespunzătoare este importantă pentru funcționarea normală a organismului, însă momentul în care sunt consumate lichidele poate influența calitatea somnului atrage atenția Julio Maset – medic și expert al companiei farmaceutice spaniole Cinfa, potrivit Mediafax.

Beneficiile hidratării

„Apa este esențială pentru sănătatea noastră, însă este o idee bună să o bem chiar înainte de culcare? Să vedem avantajele și dezavantajele”, explică medicul spaniol.

Potrivit specialistului, consumul de apă contribuie la prevenirea efectelor deshidratării.

„Menținerea unei hidratări corespunzătoare este esențială pentru buna funcționare a organismului. Consumul de apă, inclusiv înainte de a merge la culcare, ajută la prevenirea problemelor cauzate de deshidratare, precum durerile de cap sau oboseala”, afirmă Maset.

Rolul vasopresinei

Organismul are mecanisme naturale care îl ajută să păstreze un nivel adecvat de hidratare pe timpul nopții. Unul dintre acestea este vasopresina, un hormon care reduce cantitatea de urină produsă de rinichi în timpul somnului.

„În timpul nopții se reglează vasopresina, care contribuie la reducerea cantității de urină”, a explicat Julio Maset.

Descriind efectele acestui proces, specialistul a arătat că „acest lucru permite corpului nostru să mențină un echilibru hidric adecvat în timp ce ne odihnim”.

Somnul poate fi afectat

Deși hidratarea este necesară, consumul unei cantități mari de apă chiar înainte de culcare poate avea efectul opus celui dorit.

„Consumul de apă exact înainte de a merge la somn ar putea să ne întrerupă odihna”, avertizează specialistul spaniol. „Este posibil să fie nevoie să ne trezim la mijlocul nopții pentru a merge la baie”, spune medicul, amintind una dintre cele mai frecvente consecințe.

Trezirile repetate pot fragmenta somnul și pot reduce senzația de odihnă resimțită dimineața, chiar dacă persoana a dormit numărul recomandat de ore.

Recomandarea specialistului

În locul consumului unei cantități mari de lichide seara, medicul recomandă o hidratare constantă pe parcursul întregii zile.

„Cel mai bine este să ne menținem bine hidratați pe parcursul întregii zile”, afirmă Maset.

Astfel, organismul primește necesarul de lichide fără ca ultima cantitate consumată să afecteze somnul.

„În acest fel, ultima ingestie de apă nu va fi nici excesivă, nici prea apropiată de momentul în care mergem la somn”, concluzionează medicul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan Tate: „Niște clovni occidentali. O alegere proastă”
digi24.ro
image
Un vas de pescuit a fost atacat și s-a scufundat în Marea Neagră. Garda de Coastă turcă anunță că un marinar a murit
stirileprotv.ro
image
Cum a încercat să scape din pușcărie autorul triplului asasinat din Giulești. Criminalul elvețian este în închisoare de 21 de ani
gandul.ro
image
Putin a început să râdă, în timp ce Șoșoacă susținea că România „nu are președinte”
mediafax.ro
image
Cine e fotbalistul care se iubește cu ”regina twerk-ului”. Tu îl știi?
fanatik.ro
image
Analist: Legea salarizării e atât de proastă că este mai ieftin să renunțăm la ea
libertatea.ro
image
„Arătau ca Țestoasele Ninja”: Grupuri misterioase de bărbați se aventurează tot mai des în canalele de sub New York. Ce caută ei acolo
digi24.ro
image
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
gsp.ro
image
Denise Rifai a dat cărțile pe față și a spus totul despre relația cu Dan Alexa: ”S-a ajuns la o demență”
digisport.ro
image
Undă verde pentru autostrada Brașov–Făgăraș. Traseul include ecoducte pentru urși, viaducte uriașe și 18 poduri
click.ro
image
O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a reușit
antena3.ro
image
Cum se explică faptul că un croissant cu unt sau o baghetă costă de două ori mai puţin la Paris decât la Bucureşti, deşi salariile sunt duble în Capitala Franţei versus local?
zf.ro
image
Mărturia femeii rănite de drona rusească, în Galaţi. Nu şi-a mai văzut fiul de la atac
observatornews.ro
image
Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților. Nu le-a venit să creadă! 😲
cancan.ro
image
Pensiile înghețate oficial, timp de 3 ani. Care pensionari iau, totuși, un sprijin de 538 lei pe lună. De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte de Mondial
prosport.ro
image
Poate șeful să te sune după program? Ce spune Codul Muncii
playtech.ro
image
Cele 3 momente care i-au schimbat viața lui Giovanni Becali: “N-am plecat din România ca să muncim ca fraierii!” Cum şi-a cunoscut nevasta: “Nu mai vreau să fac nimic!”
fanatik.ro
image
Contraamiralul Constantin Ciorobea dezvăluie ținta dronei de la Constanța. "Cine a preluat controlul a vrut să o ducă spre Oil Terminal"
ziare.com
image
Dan Petrescu e în Italia
digisport.ro
image
De ce sunt urșii o prezență atât de comună pe Transfăgărășan, dar ocolesc turiștii în Munții Retezat: „Cum te vedeau, veneau spre tine cu labele întinse”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Andreea Popescu, decizie ȘOC după divorțul de Rareș Cojoc. NIMENI NU se aștepta, ne-a lăsat mască
romaniatv.net
image
Bacalaureat 2026. Câți ani sunt valabile notele obținute și cât costă taxa de susținere a examenului
mediaflux.ro
image
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Romina Gingașu: familia din Galați rămasă fără locuință după explozia dronei rusești, fără sprijin: „Nu primea ajutor, chiar aproape deloc”. Ce a oferit, de fapt, statul român
actualitate.net
image
Dieta cu care Iuliana Marciuc a slăbit 7 kilograme în doar 5 săptămâni: „Nu este greu de ținut”
click.ro
image
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
click.ro
image
Nu doar laptele întărește oasele. Leguma care ascunde un avantaj neașteptat
click.ro
Claudia Cardinale interpretând o pe Pauline Bonaparte, Profimedia (1) jpg
Prințesa desfrânată, cu talie de viespe, scandaloasă, imposibil de ignorat. Nu mânca decât bărbați pe pâine și a șocat aristocrația vremurilor
okmagazine.ro
Jennifer Aniston, Brad Pitt foto Profimedia jpg
Ce-a avut de zis Jennifer Aniston despre Brad Pitt la mai bine de 20 de ani de la divorț
clickpentrufemei.ro
Sosirea celor doi semnatari maghiari, Agost Benárd și Alfréd Drasche-Lázár, la palatul Trianon din Versailles, la 4 iunie 1920 (© Gallica Digital Library)
Semnarea Tratatului de la Trianon: Recunoașterea internațională a Marii Unirii de la Alba Iulia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Una dintre cele mai spectaculoase iluzii arhitecturale din lume: Palatul celor 40 de coloane, dintre care doar 20 există
image
Dieta cu care Iuliana Marciuc a slăbit 7 kilograme în doar 5 săptămâni: „Nu este greu de ținut”

OK! Magazine

image
Azi e mare nuntă la Palat! Asistenta medicală Harriet Sperling scrie istorie și se mărită cu nepotul Regelui Charles

Click! Pentru femei

image
Ce-a avut de zis Jennifer Aniston despre Brad Pitt la mai bine de 20 de ani de la divorț

Click! Sănătate

image
Test: Ce vezi mai întâi dezvăluie ce te sperie la relații