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De ce crește riscul de cancer de colon la tineri. Un nou studiu atrage atenția asupra alimentelor ultraprocesate

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Cercetătorii sugerează că formele de cancer de colon apărute la persoane sub 50 de ani reprezintă o boală distinctă față de cazurile tradiționale. Aceste forme par mai degrabă să fie strâns legate de stilul de viață actual.

Cancer colorectal/FOTO: Shutterstock
Cancer colorectal/FOTO: Shutterstock

Potrivit Business Insider, o serie de cercetări aflate încă în fază incipientă, prezentate la conferința anuală a Societății Americane de Oncologie Clinică (ASCO), indică faptul că inflamația asociată consumului de alimente ultraprocesate și lipsa diversității microbiomului intestinal ar putea reprezenta două dintre explicațiile emergente ale acestui fenomen.

Ning Jin, de la The Ohio State University, a analizat direct sursa problemei pentru a înțelege mai bine cancerul de colon cu debut precoce. Ea a studiat 16 tumori provenite de la pacienți tineri cu cancer colorectal și le-a comparat cu 26 de tumori aparținând unor pacienți mai în vârstă.

Cercetarea a identificat 11 gene asociate cancerului care apar mai frecvent la persoanele tinere, evidențiind ceea ce cercetătoarea numește o nouă „amprentă genetică” a cancerului de colon cu debut precoce.

„Studiul nostru a arătat că forma de cancer colorectal cu debut precoce este o boală distinctă din punct de vedere biologic”, a declarat Ning Jin pentru Business Insider. „Cancerul se comportă diferit.”

Ea a explicat că diferențele esențiale observate la pacienții tineri sunt legate de căile inflamatorii din organism, care ar putea fi activate de alimentația modernă, dezechilibrată.

Cercetătorii suspectează că alimentația modernă, bogată în produse ultraprocesate și săracă în nutrienți esențiali, precum și dezechilibrele microbiomului intestinal, ar putea contribui la creșterea cazurilor de cancer colorectal cu debut precoce.

„Avem nevoie de expunere la microbi pentru a dezvolta un sistem imunitar sănătos”

Specialiștii speră că aceste descoperiri vor permite, în viitor, identificarea persoanelor cu risc ridicat prin teste de sânge realizate cu mult înainte de apariția simptomelor.

„În ultimii 50 de ani am devenit mult mai curați”, a declarat pentru Business Insider geneticianul specializat în cancer Rachel Purcell, de la University of Otago.

În anumite privințe este un lucru bun, însă, pe de altă parte, nu este neapărat benefic, pentru că avem nevoie de expunere la microbi pentru a dezvolta un sistem imunitar sănătos și funcțional, iar acest sistem imunitar este foarte important pentru eliminarea celulelor tumorale.”

Purcell, care studiază modul în care bacteriile nocive pot favoriza dezvoltarea cancerului colorectal, a identificat un tip specific de E. coli toxică, mai frecvent întâlnit în tumorile pacienților tineri cu cancer de colon, denumit cytotoxic necrotizing factor 1.

Cercetătorii analizează rolul bacteriilor intestinale în apariția cancerului de colon la tineri, după ce studii anterioare au asociat anumite toxine bacteriene cu această boală. Rachel Purcell avertizează că reducerea diversității microbiomului intestinal poate crește vulnerabilitatea organismului.

Specialiștii recomandă evitarea alimentelor ultraprocesate și a utilizării inutile a antibioticelor, în timp ce Ning Jin susține că o dietă bogată în fibre poate contribui la menținerea sănătății intestinale și la reducerea inflamației.

Medicii speră că aceste descoperiri vor duce, în viitor, la metode mai eficiente de diagnostic și tratament pentru cancerul colorectal cu debut precoce.

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