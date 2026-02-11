search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Rogobete respinge tăierea salariilor din sănătate: „Sunt total împotriva unei abordări pur contabile”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, se declară ferm împotriva reducerii paușale cu 10% a salariilor din sistemul sanitar și susține că plata ar trebui să țină cont de performanță. Oficialul avertizează că o astfel de măsură ignoră specificul domeniului și poate pune în pericol vieți.

Alexandru Rogobete se declară ferm împotriva reducerii paușale cu 10% a salariilor FOTO: Gov.ro
Alexandru Rogobete se declară ferm împotriva reducerii paușale cu 10% a salariilor FOTO: Gov.ro

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat marți seară că se opune categoric tăierii paușale cu 10% a salariilor în sistemul de sănătate, subliniind că o asemenea decizie nu poate fi tratată exclusiv din perspectivă contabilă. El a precizat că susține criteriile de performanță și plata în funcție de rezultate, dar respinge reducerea uniformă a veniturilor personalului medical.

„Nu vorbim despre un Excel, ci despre vieți omenești”

Sunt total împotriva tăierii paușale cu 10% în sistemul de sănătate. Sunt pentru criterii de performanţă, sunt pentru plata în funcţie de performanţă şi am avut n întâlniri cu sindicatele pe această temă, dar mă declar total împotriva acestei abordări pur contabile în care salariile sau veniturile personalului medical să fie reduse cu 10% fără să se ţină cont de particularităţile sistemului de sănătate”, a declarat Alexandru Rogobete, într-o intervenție telefonică la Antena 3 CNN.

Potrivit ministrului, sănătatea reprezintă „înainte de toate, o zonă de siguranţă naţională”, iar deciziile financiare trebuie analizate cu atenție, pentru a nu afecta funcționarea sistemului. „Aici nu vorbim despre un Excel în care nişte calcule ies frumos, vorbim despre viaţa unor oameni care pot fi puşi în pericol dacă nu suntem atenţi la aceste nuanţe şi la aceste detalii”, a explicat el.

Critici la adresa ordonanței puse în transparență

Rogobete a mai arătat că, în ordonanța de urgență aflată în transparență publică la Ministerul Dezvoltării, sistemul de sănătate este tratat „pe acelaşi palier cu toată administraţia”abordare cu care spune că nu este de acord în privința reducerilor salariale.

Ministrul a reiterat poziția sa fermă împotriva tăierilor de 10% și a transmis un mesaj direct celor care privesc problema strict prin prisma cifrelor. „100% şi, chiar dacă fac parte din acest guvern, eu recomand contabililor din acest guvern să stea măcar 5 minute în uşa unei secţii de terapie intensivă să se uite la un pacient intubat, în comă, pentru că doar atunci va înţelege ce înseamnă demnitatea umană”, a conchis Alexandru Rogobete.

