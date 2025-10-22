search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Mit spulberat. Câți pași au voie să facă femeile în vârstă sau sedentare pentru a reduce riscul de deces

0
0
Publicat:

 Femeile în vârstă își pot reduce semnificativ riscul de deces prematur mergând doar 4.000 de pași pe zi, sugerează un nou studiu care contestă standardul larg acceptat de 10.000 de pași pe zi.

Mișcare număr de pași FOTO: Shutterstock
Mișcare număr de pași FOTO: Shutterstock

Este important de menționat că acest beneficiu, care reduce cu peste un sfert șansa de mortalitate prematură, se aplică chiar și dacă pașii sunt acumulați doar o dată sau de două ori pe săptămână, scrie The Independent.

Studiul, publicat în British Journal of Sports Medicine, subliniază că numărul total de pași parcurși, mai degrabă decât numărul de zile în care sunt repartizați, este factorul principal în reducerea ratei mortalității și atenuarea riscului de boli cardiace, scrie Mediafax.

Cercetătorii de la Universitatea Harvard au analizat datele a 13.547 de femei fără boli de inimă și cancer la începutul studiului, care aveau în medie vârsta de aproximativ 72 de ani. Femeile au purtat dispozitive timp de șapte zile consecutive pentru a le măsura numărul de pași și au fost monitorizate timp de aproape 11 ani.

În acest timp, 1.765 de femei, respectiv 13%, au decedat și 781, adică 5,1%, au dezvoltat boli de inimă.

Care au fost rezultatele studiului

Studiul a constatat că, în comparație cu femeile care erau sedentare, cele care făceau 4.000 de pași pe zi, una sau două zile pe săptămână, aveau un risc cu 26% mai mic de deces din orice cauză și un risc cu 27% mai mic de boli de inimă.

Realizarea acestui lucru în trei zile pe săptămână a avut mai multe beneficii, cu o reducere de 40% a riscului de deces prematur și un risc cu 27% mai mic de boli de inimă.

Chiar și mai multă mișcare decât atât, între 5.000 până la 7.000 de pași, a dus la scăderi mai mari, dar acestea au fost mai modeste. În acest caz, riscul de deces era cu 32% mai mic, dar riscul de deces din cauza bolilor cardiovasculare se stabiliza la 16%.

Această constatare contestă standardul larg acceptat de 10.000 de pași pe zi. Experții au concluzionat că nu există un model „mai bun” sau „cel mai bun” pentru a obține beneficii pentru sănătate prin mersul pe jos.

Cercetătorii, inclusiv cei de la Universitatea Harvard, au afirmat că studiul a constatat că „numărul de pași pe zi, mai degrabă decât frecvența zilelor sau săptămânilor în care se atinge un anumit prag de pași, este important” pentru reducerea riscului de deces prematur și de boli cardiace la femeile în vârstă.

Ei au adăugat că „ghidurile de activitate fizică pentru femeile în vârstă ar trebui să ia în considerare recomandarea a cel puțin 4.000 de pași pe zi, în una sau două zile pe săptămână, pentru a reduce mortalitatea și riscul de boli cardiovasculare”.

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”
digi24.ro
image
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
stirileprotv.ro
image
Ce a pățit o BADANTĂ româncă după ce a răspuns la un anunț de angajare publicat pe rețelele sociale
gandul.ro
image
Zelenski spune că Ucraina este pregătită pentru negocieri diplomatice, însă nu va ceda teritoriile
mediafax.ro
image
Ceartă între actorul Florin Zamfirescu şi Dumitru Dragomir din cauza Cristelei Georgescu: „Câştiga alegerile!”
fanatik.ro
image
Un american mutat în România este uimit de țara noastră, de traiul de aici și de oameni: „Nu realizați cât de minunată e”
libertatea.ro
image
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile lui Gheorghiţă Vlad privind trimiterea de trupe în Ucraina
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Surpriză de proporții: Gică Hagi ar fi decis să se mute din România! Unde își caută deja casă
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”
antena3.ro
image
"Oferta" primită de locatarii blocului din Rahova: devin chiriaşi până îşi cumpără iar apartamentul
observatornews.ro
image
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap!
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Ce drepturi ai dacă ești concediat fără preaviz. Ce spune Codul Muncii 2025
playtech.ro
image
Afacerea cu care un celebru fotbalist dă o lovitură financiară uriașă. Cu ce a ajuns să se ocupe
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
MApN i-a spus clar lui Gigi Becali: plătești 11,4 milioane de dolari și cumperi Steaua! Răspunsul omului de afaceri
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Anuntul momentului! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Se schimbă formula de calcul, cum se calculează de anul viitor şi cine este afectat
romaniatv.net
image
Creștere de 6% la pensie. 8,4 milioane de români vor beneficia de majorare
mediaflux.ro
image
Aflat într-o stare avansată de ebrietate, căpitanul echipei din România a produs un accident grav în centrul orașului!
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Cine este Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost însurat de trei ori: „Abia acum simt că am o căsnicie adevărată”. Care este starea sa de sănătate după ce a suferit un AVC
click.ro
image
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
click.ro
image
Regulă pentru românii care au camere de supraveghere la casă. Ai 30 de zile la dispoziție
click.ro
Prințesa Diana întâlnindu se cu George Michael, Mick Hucknall și David Bowie pe Wembley Arena, profimedia 0498564331 jpg
Se culca cu 3 femei pe zi, a bifat peste 3000, dar tot la soție revenea. Starul își compătimește nevasta: ”Biata de ea!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cine este Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost însurat de trei ori: „Abia acum simt că am o căsnicie adevărată”. Care este starea sa de sănătate după ce a suferit un AVC

OK! Magazine

image
Gata, a găsit țapul ispășitor! Meghan își aruncă veninul spre eterna ei rivală, Kate, pe care o acuză de cel mai malefic plan de distrugere a ei

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci