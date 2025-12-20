Peste șapte milioane de cozonaci pe piață de sărbători. Cu cât au crescut prețurile față de anul trecut

Patiserii români vor scoate pe piață peste șapte milioane de cozonaci în perioada Sărbătorilor de Iarnă, însă prețurile vor fi cu cel puțin 12% mai mari comparativ cu anul trecut, pe fondul creșterii taxelor, al scumpirii energiei și combustibililor, a declarat pentru Agerpres președintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificație și Produse Făinoase (ROMPAN), Aurel Popescu.

„Este perioada cu cele mai multe sărbători, iar producția depășește din nou șapte milioane de cozonaci. Prețul va fi însă cu minimum 12% mai mare față de anul trecut. Nu putem lua în calcul doar majorarea TVA de 2%, pentru că energia și combustibilii influențează toate produsele, materialele și ambalajele”, a explicat Popescu.

Acesta a atras atenția că în piață există și vânzători care profită de context și majorează nejustificat prețurile finale. Potrivit șefului ROMPAN, creșteri de 20–30% nu pot fi justificate exclusiv prin majorarea costurilor de producție și sunt cauzate, în multe cazuri, de intermediari și distribuitori.

Popescu a avertizat că scumpirile excesive afectează vânzările, menționând că în cazul pâinii se observă deja o scădere de aproximativ 10%, tendință accentuată în ultimele trei luni. „Dacă această scădere continuă, vom avea probleme serioase”, a precizat el.

În ceea ce privește exporturile, aproximativ 10% din producția totală de cozonaci din această perioadă ajunge pe piețele externe, iar produsele de patiserie congelate înregistrează, de asemenea, rezultate bune, inclusiv în Franța. ROMPAN își propune să dezvolte industria produselor congelate destinate exportului, în contextul accesării fondurilor prin Planul Strategic PAC 2023–2027.

La nivelul preferințelor de consum, românii rămân fideli cozonacilor tradiționali, cu nucă, stafide și cacao, însă producătorii s-au adaptat cererii și oferă și variante cu umpluturi moderne, precum crema de fistic.

ROMPAN, înființată în 1990, reunește în prezent 140 de societăți, care asigură aproximativ 45–50% din producția de pâine a României, 70% din producția de făină și tot 70% din producția de paste făinoase și biscuiți.