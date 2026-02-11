Creditele ipotecare cu cele mai bune dobânzi. La ce trebuie să fie atenți cei care vor să-și cumpere o casă

Creditul ipotecar rămâne principalul instrument financiar prin care românii își cumpără o locuință, interesul pentru dobânzile fixe fiind tot mai mare, mai ales în rândul celor care caută predictibilitate pe termen lung.

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României, soldul creditelor ipotecare a crescut cu aproximativ 5% la final de 2025 față de anul anterior, iar peste 90% dintre împrumuturi sunt în lei. Tendința arată o piață mai matură și o diminuare a riscului valutar.

„Vedem tot mai mulți clienți care aleg dobânda fixă în primii ani. Nu neapărat pentru că este cea mai mică, ci pentru că oferă liniște și control asupra bugetului. Pentru o familie, predictibilitatea contează mai mult decât câteva zeci de lei economisiți lunar”, explică Ion Soltinschi, consultant financiar www.mrfinance.ro.

Ce trebuie să analizezi înainte să iei un credit ipotecar

Un credit ipotecar înseamnă un angajament pe 20–30 de ani, iar decizia nu ar trebui luată doar pe baza ratei afișate în reclamă. Capacitatea de plată este primul filtru. Rata lunară trebuie să fie confortabilă chiar și în scenarii mai dificile. În plus, costul total include asigurări, comisioane, evaluări și taxe notariale. Tipul de dobândă este, de asemenea, important. Dobânda fixă oferă stabilitate la început, în timp ce dobânda variabilă fluctuează în funcție de IRCC.

„Mulți clienți se uită doar la procentul dobânzii. Eu îi sfătuiesc să se uite la costul total pe trei-cinci ani și la flexibilitate: rambursare anticipată, comisioane, posibilitatea de refinanțare. Acolo se fac economiile reale”, spune Ion Soltinschi.

Specialistul recomandă și contractarea creditului în moneda în care sunt obținute veniturile, pentru a evita riscul valutar, dar și alegerea unei perioade mai lungi, care permite ulterior rambursări anticipate.

Cele mai bune oferte de credite ipotecare cu dobândă fixă

În prezent, mai multe bănci au lansat oferte cu dobânzi fixe sub nivelul IRCC, în special pentru locuințe eficiente energetic, potrivit mrfinance.ro.

Raiffeisen propune una dintre cele mai mici dobânzi din piață: 4,7% fixă în primii trei ani pentru imobile cu clasă energetică A. Banca permite rambursări anticipate direct din aplicația de internet banking, iar condițiile minime de venit sunt accesibile.

„Pentru clienții care vor cost minim în primii ani, aceasta este una dintre cele mai competitive oferte din piață”, punctează Ion Soltinschi.

BCR oferă dobândă fixă de 4,79% pe 3 ani și beneficii suplimentare pentru refinanțări, inclusiv sprijin pentru costurile notariale și asigurarea imobilului în primul an.

Intesa vine cu dobândă fixă de la 4,89%, taxă de evaluare zero și condiții flexibile, într-o strategie clară de creștere a cotei de piață.

Un top al celor mai mici dobânzi la creditele ipotecare a făcut și Finzoom

Refinanțarea poate fi o soluție pentru cei care au contractat credite în perioade cu dobânzi mai mari sau care au trecut de la dobândă fixă la variabilă.

„Dacă diferența dintre dobânda actuală și cea nouă este de cel puțin 1–1,5%, refinanțarea merită analizată serios. În unele cazuri, economia poate ajunge la mii de euro pe durata creditului”, explică Ion Soltinschi.

Totuși, acesta atrage atenția asupra costurilor inițiale: taxe notariale, evaluări și comisioane. Dacă economiile lunare sunt prea mici, refinanțarea poate să nu fie justificată.

Ce condiții analizează băncile

Pentru acordarea unui credit ipotecar, băncile verifică stabilitatea veniturilor, istoricul de credit și gradul de îndatorare. În general, rata nu ar trebui să depășească 25–30% din venituri, iar limita maximă impusă de BNR este 40%.

Avansul minim pentru creditele în lei pornește de la 15%.

„Nu există creditul perfect pentru toată lumea. Există creditul potrivit pentru bugetul și planurile tale. Analiza și comparația între oferte fac diferența”, concluzionează Ion Soltinschi.

Numărul ipotecilor, în scădere în ianuarie

În luna ianuarie 2026, au fost vândute, la nivelul întregii țări, 24.598 imobile, cu 31.605 mai puține față de luna decembrie. Numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul tranzacțiilor în luna ianuarie este cu 6.236 mai mic față de perioada similară a anului 2025.

Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București – 4.159, Ilfov – 1.799 și Brașov – 1.273. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Teleorman – 41, Călărași – 121 și Sălaj – 169.

În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Brașov – 696, Constanța – 365 și Suceava – 360, iar cele mai puține, în Alexandria – 3, Miercurea-Ciuc – 10 și Giurgiu – 19.

Numărul ipotecilor, la nivel național, a fost de 14.830, cu 5.855 mai mic față de ianuarie 2025. Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate în București – 2.564, Ilfov – 1.336 și Timiș – 823. La polul opus se află județele Harghita – 27, Teleorman – 39 și Gorj – 46.

Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole, în luna ianuarie 2026, sunt Buzău – 436, Dolj – 312 și Tulcea – 275.