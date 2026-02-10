„Un sicriu în formă de evantai”. Rusia a dezvăluit un sistem neobișnuit de protecție anti-dronă

Rusia a dezvăluit un nou sistem improvizat de protecție împotriva dronelor pentru roboți tereștri. Reacțiile experților și observatorilor ruși ai războiului sunt împărțite privind eficiența acestuia într-un mediu real de luptă.

Trupele rusești și-au echipat sistemul robotic terestru Depeșa cu un mecanism neobișnuit împotriva dronelor kamikaze. Vehiculul echipat cu un soi de „ventilatoare” anti-drone, a fost prezentat într-un reportaj difuzat de canalul de propagandă de stat Rossiya-1, relatează Kyiv Post.

Imaginile video prezentate de postul de televiziune arată robotul acoperit de un grilaj de oțel sub forma unui hambar. Pe toate laturile sunt instalate ventilatoare cu pale din cabluri subțiri menite să creeze un strat protector suplimentar.

Potrivit reportajului, robotul nu are un compartiment de transport, nu este înarmat și nu are niciun fel de blindaj. Prototipul se află în teste undeva în regiunea ocupată Zaporijie.

„Aceasta este o versiune test. Ideea este ca palele să se rotească, punând în mișcare așa-numitul ventilator din cabluri”, a declarat reporterilor comandantul unui pluton de mentenanță din cadrul Regimentului 70 Pușcași Motorizați Gărzi.

„Când o dronă FPV încearcă să lovească, cablurile fie o doboară, fie o dau la o parte.”

Publicația Defense Express relatează că un concept similar – folosind „lame” în loc de cabluri – a fost brevetat de Rusia în mai 2025 pentru a servi drept protecție pentru vehiculele ușoare.

Deși criticii proiectului spun că nu este decât „un șopron cu elice”, experții îi recunosc unele avantaje față de un sistem rotativ cu pale rigide: cablurile sunt mai ușoare, se îndoaie și astfel sunt mai puțin susceptibile de a fi deteriorate în contact cu dronele.

Un minus evident este însă faptul că mecanismul de rotație ocupă aproape tot spațiul intern utilizabil din cadrul metalic ce acoperă robotul.

„În teorie, un astfel de design ar putea oferi protecție mecanică împotriva dronelor prin lovirea lor cu cabluri rotative ce se învârt la viteză mare. Cu toate acestea, rămân întrebări cu privire la protejarea suprafeței superioare a acestui prototip”, a scris publicația specializată Defense Express.

În plus, în videoclip vehiculul se deplasează doar pe teren plat, fără obstacole naturale - condiții care probabil nu reflectă un mediu real de luptă. Nu e clar cum s-ar comporta sistemul dacă ar avea în cale tufișuri, iarbă înaltă, crengi de copac sau pe teren denivelat, ceea ce naște îndoieli cu privire la durabilitate.

Reacțiile de pe rețelele de socializare au fost mixte. Unii utilizatori de Telegram au observat că, deși designul pare rudimentar, s-ar putea dovedi totuși eficient - subliniind că ucrainenii au râs inițial de ceea ce numeau „grătarele” de pe tancurile rusești și coridoarele anti-drone formate din plase de pescuit, doar pentru a adopta ulterior soluții similare.

Alții sugerează că robotul ar putea ajuta la livrarea de muniție, provizii sau la evacuarea soldaților răniți.

Însă criticii avertizează că acest concept poate fi sinucigaș.

„Deci, propuneți să mutați personal sub chestia asta? O singură grenadă propulsată cu rachetă (RPG) ar sfâșia totul - ar fi o groapă colectivă. Imaginați-vă ce se întâmplă înăuntru după o grenadă. Nu este blindată.”

Un alt comentator a dat următorul verdict:

„În războiul modern, e un nenorocit sicriu sub forma unui evantai ciudat.”

Chiar și dacă dronele FPV ar fi interceptate de cabluri, încărcăturile explozive ale acestora ar putea totuși deteriora structura, ceea ce s-ar putea dovedi fatal dacă aceasta ar transporta personal.

Ce se știe despre robotul terestru Depeșa

În ianuarie 2025, holdingul de apărare rusesc Visokotocinie Kompleksi anunța că a livrat forțelor ruse un lot de sisteme robotice terestre Depeșa .

Platformele au fost folosite anterior în război inclusiv ca drone terestre kamikaze.

Dezvoltat de Institutul de Cercetare a Semnalelor din Rusia, Depeșa a fost prezentat în premieră la forumul de apărare Armata-2024.

Sistemul este construit pe un șasiu cu tracțiune integrală și suspensii independente, fiecare roată fiind acționată de un motor electric separat.

Este concepută ca o platformă multifuncțională, capabilă să transporte sarcini utile de până la 200 de kilograme pentru misiuni logistice, evacuarea victimelor sau fiind folosită pentru atac atunci când este echipată cu un modul de luptă.

Potrivit specificațiilor, Depeșa se poate deplasa pe teren accidentat cu până la 30 km/h. Caracteristici precum raza de operare și rezistența nu au fost dezvăluite.