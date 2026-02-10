search
Marți, 10 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Titluri de stat, imobiliare sau bursă? Ce opțiuni au românii pentru a-și apăra economiile în fața inflației

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Într-un context economic marcat de o inflație care erodează constant puterea de cumpărare, românii caută soluții pentru a-și proteja economiile. Analistul economic Adrian Negrescu explică principalele tendințe din piață, de la siguranța titlurilor de stat până la mirajul bursier și pariul pe termen lung al imobiliarelor.

FOTO: Inquam Photos / Alberto Groşescu
FOTO: Inquam Photos / Alberto Groşescu

Titlurile de stat au devenit rapid vedetele portofoliilor autohtone, în condițiile în care randamentele anuale în lei ajung până la 7%. Adrian Negrescu subliniază că succesul acestora se bazează pe un mix imbatabil de siguranță și avantaje fiscale.

„Investiția este sigură, este garantată de Ministerul Finanțelor și, în primul și în al doilea rând, nu este însoțită de taxe pe care să le plătești statului român. Din această perspectivă, cred că statul a primit o mare gură de oxigen de pe urma banilor pe care românii i-au investit în aceste titluri de stat”, explică Negrescu.

Conform specialistului, randamentul oferit de aceste instrumente este în prezent superior celui din sistemul bancar, transformându-le într-una dintre principalele metode de finanțare ale statului român.

Miliarde de euro care „stau” degeaba în depozite

Deși românii dețin sume impresionante în bănci, modul în care aleg să le păstreze este ineficient. Negrescu atrage atenția asupra unei probleme structurale grave: peste 80% din depozite se află în conturi curente, fără dobândă.

„Avem miliarde de euro care stau în bănci și care nu merg mai departe, nu sunt rostogolite în economie, nu generează plusvaloare. Mulți dintre români au mai mult de pierdut ținându-și banii la bancă. Dobânzile bancare sunt încă, din păcate, sub nivelul inflației. Practic, pierzi bani ținând banii în conturi. Noi asistăm acum la doar o fotografie de moment, generată de actualele condiții economice, în care inflația joacă un rol important. De aceea și mulți dintre români fug către titlurile de stat, pentru că dobânzile bancare sunt încă, din păcate, sub nivelul inflației. Practic, pierzi bani ținând banii în conturi”, arată analistul.

image

Imobiliarele: O piață cu două viteze

Sectorul imobiliar rămâne o ancoră pentru investitorii pe termen lung, însă regulile jocului se schimbă. Analistul avertizează că o achiziție „în câmp” reprezintă un risc major, valoarea viitoare fiind strâns legată de infrastructură și servicii sociale (școli, grădinițe, magazine).

Citește și: Piața imobiliară încetinește dramatic: în ianuarie nu s-au vândut nici jumătate din imobilele tranzacționate în decembrie

„Imobiliarele au fost și rămân în continuare o investiție profitabilă, atâta timp cât știm în ce să investim. Să cumperi un apartament în câmp, fără utilități, fără acces la infrastructura ce ține de viața noastră de zi cu zi – mă refer aici la transport, la magazine, la școli, la grădinițe – mi se pare o investiție riscantă, în condițiile în care oamenii caută din ce în ce mai mult locuințe cu toate dotările incluse. Trebuie să ne gândim întotdeauna că facem o investiție imobiliară la potențialul de revânzare. Dacă tu nu câștigi din investiția imobiliară măcar un plus de 15% pe an, investiția respectivă este doar un mod de a-ți bloca banii pe termen scurt”, a explicat Adrian Negrescu.

Analistul anticipează o fragmentare a pieței: ieftiniri în orașele mici și scumpiri în marile orașe, unde presiunea cererii va muta mulți potențiali cumpărători către zona de chirii.

Bursa: Dincolo de mirajul dividendelor

Listările recente ale unor companii de stat au adus un val de entuziasm la Bursa de Valori București (BVB), dar experții recomandă prudență și educație înainte de orice tranzacție.

„Investițiile la bursă au devenit populare în măsura în care oamenii înțeleg cum funcționează bursa și accesează niște acțiuni care, într-adevăr, au potențial de creștere. Cred că, pentru a face o investiție la bursă, trebuie să te interesezi concret ce înseamnă acest demers investițional, către ce tipuri de acțiuni ne ducem, care sunt comisioanele brokerilor, care sunt comisioanele pe care le plătești statului și cum se desfășoară, de exemplu, procesul de răscumpărare, practic de vânzare a acestor acțiuni. Trebuie să învățăm mai întâi ABC-ul bursei și abia după aceea să facem o investiție, un lucru pe care ar trebui să-l învățăm cu toții și să nu ne mai aruncăm cu capul înainte când vedem o informație cum că nu știu ce acțiune de pe bursă a crescut spectaculos de la un moment la altul. Întotdeauna când ne uităm la bursă, trebuie să ne uităm la perspective, pe un orizont investițional de cel puțin trei-patru ani, în așa fel încât investiția să merite”, arată Negrescu.  

Pentru cei fără expertiză, Adrian Negrescu recomandă ETF-urile (fonduri tranzacționate la bursă), care oferă o diversificare mai bună și o stabilitate sporită printr-un „coș de acțiuni”. El avertizează, de asemenea, asupra fenomenului fear of missing out (teama de a pierde oportunitatea), mai ales în cazul dividendelor plătite de companiile de stat, care ar putea să nu fie sustenabile pe termen lung din cauza viitoarelor restructurări necesare.

„Dacă vrem ceva mai sigur, din punctul meu de vedere, există investiția în ETF-uri. Sunt niște pachete de acțiuni realizate de către companiile de investiții, care emit titluri de valoare în baza acestor pachete de acțiuni și care, din punctul meu de vedere, reprezintă o variantă mai viabilă și mai simplă pentru cei care nu au nici timp și nici know-how despre cum să facă investiții în piața bursieră. Le poți face prin intermediul companiilor de investiții asociate băncilor. Sunt tot felul de asset management-uri, de companii de investiții, prin telefonul mobil, cu un simplu click din aplicația băncii respective, sau le poți face prin intermediul companiilor de brokeraj. ETF-urile îți aduc o stabilitate mai bună decât orice acțiune de la Bursa de Valori București, pentru că întotdeauna se referă la un coș de acțiuni, astfel că, unde pierzi pe o acțiune, poți să câștigi pe alta, în așa fel încât randamentul, per ansamblu, să fie unul pozitiv”, a conchis Negrescu.

Știri Interne

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
digi24.ro
image
„Twin Peaks” din Bulgaria. Înregistrările video adâncesc misterul celor șase morți împușcați în cap
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: În penibil cu satelitul
gandul.ro
image
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
mediafax.ro
image
Gigi Becali s-a înfuriat când l-a auzit pe Iuliu Mureșan și a cerut să intre în direct: „O să se vadă pe imagini”
fanatik.ro
image
„Moartea României”, anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”
libertatea.ro
image
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
digi24.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Surse: CCR ar putea suspenda dezbaterile pe pensiile magistraților până se pronunță CJUE. Zegrean: Va dura doi ani
antena3.ro
image
Alimentul preferat al românilor, mai ieftin ca oricând. Producătorii se plâng că preţul a scăzut "dramatic"
observatornews.ro
image
Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului ei: 'Nu credeam!'
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Ce reprezintă ultimele şase cifre din CNP: detaliul de pe cartea de identitate pe care puţini îl bagă în seamă
playtech.ro
image
Ce promisiune i-a făcut Leo Messi soției sale, Antonela. O va pune în aplicare după retragerea din fotbal
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții! Ce i se pregătește lui Cristiano Bergodi, după scandalul de la Cluj
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Diana, femeia gravidă care și-a pierdut viața alături de soțul ei, era căpitan la Jandarmerie. Colegii de breaslă au transmis un mesaj emoționant
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Se taie pensia, avertisment de ultimă oră pentru seniori!
romaniatv.net
image
Trump nu cedează! Amenință că trimite întăriri militare și un portavion
mediaflux.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Cine este câștigătoarea premiului de 100.000 lei de la „Batem palma?”
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
Sarah Ferguson, Regina Elisabeta, Profimedia (2) jpg
Nora Reginei Elisabeta a II-a a făcut sex cu Epstein și îl iubea! Încrengătura devine din ce în ce mai greu de digerat
okmagazine.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
Cum arată acum fiica lui Nicolae al României născută înaintea căsătoriei cu Alina? Fetița tocmai a împlinit 10 ani

Click! Pentru femei

image
Cum se trăiește cu inima pe partea cealaltă a corpului. Asta i-a adus sfârșitul lui Catherine O’Hara din „Singur acasă”?

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal