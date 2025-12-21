Nu ai nevoie de alcool ca să te bucuri de Crăciun

Să rămâi treaz poate fi mult mai plăcut. Imaginează-ți ce relaxantă și specială ar putea fi sărbătoarea dacă ar fi făcută exact pentru tine. Ca specialist în dependențe, mulți caută ajutorul meu pentru consumul de alcool. Crăciunul poate fi sinonim cu alcoolul. Pentru clienții care doresc să devină treji, este important să reflecteze asupra modului în care ar putea arăta un Crăciun fără alcool și dacă este posibil să-l atingă.

Un client, Peter, plănuia să primească 20 de rude de Crăciun. În mod tradițional, familia sa bea de la micul dejun până la culcare în ziua de Crăciun. Peter se simțea anxios cu privire la ce ar putea spune ei dacă s-ar limita la băuturi răcoritoare. Se temea că va fi presat să consume alcool sau că va deveni ținta glumelor tuturor. Și mai rău, se temea să se simtă exclus din petrecere și să petreacă ziua de Crăciun simțindu-se rușinat și plin de regrete.

Îngrijorările lui Peter sunt des întâlnite. Dar oamenii care se confruntă cu probleme legate de alcool, contrar așteptărilor, de obicei vad Crăciunul mult mai plăcut dacă rămân treji. Aceasta deoarece un aspect definitoriu al alcoolismului este imprevizibilitatea: nu există garanții asupra consecințelor unei băuturi.

Dar cu puțină planificare și gândire atentă, oricine ar trebui să poată să se bucure de Crăciun într-un mod care funcționează cu adevărat. Peter și cu mine am început prin a analiza diferența dintre fantezia sa despre cum ar trebui să fie sărbătorit Crăciunul și realitatea propriilor sărbători din anii trecuți. Dorul de casă este o formă de pierdere care poate să nu aducă niciodată liniste. Dar o inimă aflată în două locuri poate găsi totuși bucurie. O parte a ideilor lui Peter era că toți membrii familiei lui s-ar înțelege bine și s-ar distra împreună de Crăciun. Realitatea, însă, era că familia lui se certa invariabil, mai ales după câteva pahare, și găsea defecte la gătitul său, la casa lui și la modul în care își crește copiii mici.

Peter își imagina, de asemenea, că ar putea cumpăra toate cadourile, plăti pentru toată mâncarea suplimentară și să nu-și facă griji pentru cheltuieli pe care nu și le permitea. În realitate, ajungea de obicei în datorii până în ianuarie, ceea ce îi provoca mult stres și îngrijorare. Cel mai important, Peter isi imagina că va putea să bea un pahar sau două de șampanie și o bere la prânz. În realitate, continua să bea până când soția lui se enerva, iar el se înfuria suficient cât să-și descarce nervii spunând uneia dintre rude ce crede cu adevărat despre ea. Acest lucru le provoca rușine copiilor săi, care se bucurau de timpul petrecut cu verișorii lor.

Peter și cu mine am început să ne concentrăm pe cum ar putea arăta un Crăciun relaxant și special, dacă ar fi creat exact pentru el. S-a dovedit că acest plan nu includea nici rudele, nici alcoolul. Pentru el, era o masa simpla cu soția și copiii lângă apă, însoțit de un cadou pentru fiecare, cu adevărat special pentru persoana care îl primea, un film și o noapte de somn devreme. Pentru Peter, acest plan părea realizabil și promitea o senzație de apropiere și valori simple, care chiar înseamnă ceva pentru el. Peter si-a sunat curajos rudele și le-a spus că, până la urmă, nu le va găzdui. Era anxios privind prioritizarea nevoilor sale și a ceea ce trebuie să facă pentru a rămâne treaz.

Era obișnuit să acționeze într-un mod pe care credea că îl va mulțumi pe ceilalți. Dar Peter a fost plăcut surprins. Fratele său i-a mărturisit că nici el nu suportă presiunea reuniunilor mari de familie și a fost bucuros să aibă ocazia să facă ceva diferit. Chiar și-a exprimat sprijinul pentru încercarea lui Peter de a rămâne treaz și s-au întrebat în liniște care alți membri ai familiei ar putea beneficia de același lucru. Crăciunul poate fi dificil. Nu din cauza lipsei de alcool, ci din cauza dinamicii relațiilor implicate în a aduce totul împreună. Dacă ai decis că băutul nu este pentru tine anul acesta, atunci să păstrezi lucrurile reale poate ajuta să rămâi treaz.

Preluare „The Guardian” - Dr. Antonia Saunokonoko este psihoterapeut din Sydney, specializată în adicții și traumă complexă.