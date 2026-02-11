search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ruleta rusească la -21°C: „Comportamentul dronelor este imprevizibil”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Operatorii ucraineni de drone se confruntă cu mari provocări în operațiunile de luptă din cauza temperaturilor cu mult sub pragul de îngheț care afectează toate componentele dronelor - de la camere la baterie, toate se pot defecta în mod imprevizibil, în momente potențial critice.

FOTO EPA-EFE
FOTO EPA-EFE

Pe fondul unui val de ger în care temperaturile au coborât până la  -21°C, dronele nu mai funcționează optim, introducând un factor important de imprevizibilitate și vulnerabilitate pe câmpul luptă, a explicat un comandant de drone pentru Business Insider.

Locotenentul Serhii Andrieiev, comandantul adjunct al companiei de drone „Kraken” spune că gerul poate perturba puternic operațiunile de recunoaștere și de atac drone FPV întrucât componentele acestor drone  nu sunt proiectate să reziste la condiții meteorologice extreme.

„Comportamentul lor este imprevizibil, ca și modul în care vor funcționa pe ger. E un fel de ruletă rusească”, a spus Andrieiev, subliniind că aceste drone ale căror componente de uz civil, comandate online, spre deosebire de modelele militare, nu oferă niciun fel de garanții de performanță la temperaturi extreme.

Aceste drone sunt fabricate în serie pentru piața civilă și au componente ieftine provenite din China.

El a spus că unitățile ucrainene au învățat să se adapteze, doar că aceste probleme pot întârzia misiuni critice sau pot amplifica stresul mental al trupelor care luptă deja în condiții meteorologice dificile.

Comandantul ucrainean a relatat despre aceste provocări după una dintre cele mai reci săptămâni din război, la începutul lui februarie, când temperaturile medii au coborât la aproximativ -19°C.

În Harkov, unde luptă trupele lui Andrieiev, în unele nopți a fost un ger năprasnic, înregistrându-se temperaturi de până la -21°C.

Drone care nu sunt proiectate să reziste la ger

Toate componentele unei drone FPV pot fi afectate: de pildă, bateriile se pot descărca mai repede sau tensiunea lor scade brusc când atinge puterea maximă în zbor, făcând drona să se prăbușească fără avertisment.

Apoi, contrastul termic între mediul înghețat și temperatura internă a dronei pune o presiune extremă asupra motoarelor.

În plus, condensul rezultat poate duce la scurtcircuitarea cablajelor sau la aburirea lentilelor camerelor, limjtând vizibilitatea în momente critice.

O altă problemă este și acumularea de gheață pe cadru și pe elice ce poate afecta aerodinamica și chiar provoca prăbușirea dronei.

„Poate foarte frustrant pentru piloți de drone”, a spus Andrieiev, explicând că uneori aceștia nu pot decât să privească neputincioși cum drona lor, care încă transmite imagini pe ecran, se prăbușește la sol sau într-un copac din cauza unei componente care brusc nu mai funcționează.

„Îți identifici ținta, ar trebui să o nimerești. Îți pregătești drona, drona pornește, zboară spre țintă și, chiar în mijlocul zborului, cade la pământ. Și s-a terminat”, a spus el.

Regula în unitățile de drone este următoarea: când primesc aparate care se defectează în condiții de ger,  returnează întregul lot producătorului și solicită îmbunătățiri.

Problemele legate de calitate nu mai sunt la fel de mari ca înainte pentru producătorii ucraineni de drone, însă de multe ori, prin returnarea dronelor se irosește timp prețios pentru că piloții trebuie să aștepte pentru înlocuirea lor.

„Este nevoie de timp și ar trebui să avem să ne facem stocuri de rezervă pentru acele componente și drone, astfel încât să le putem înlocui mai rapid decât o poate face producătorul”, a spus el.

Dar și alte componente importante se pot defecta dacă nu sunt de calitate -  antenele, transmițătoarele sau chiar cablurile subțiri de fibră optică utilizate pentru a evita bruiajul pot ceda la fel de bine, cu impact imediat pe câmpul de luptă.

„Drona FPV este doar o verigă, un element al sistemului în ansamblu”, a spus Andrieiev despre provocările operaționale ce pot apărea din cauza acestei tehnologii vulnerabile, dar vitale în contextul actual al războiului.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
digi24.ro
image
„Twin Peaks” din Bulgaria. Înregistrările video adâncesc misterul celor șase morți împușcați în cap
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: În penibil cu satelitul
gandul.ro
image
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
mediafax.ro
image
Vânzarea blocului din calea avioanelor, în vizorul Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor. Proprietarul care a plătit cash 1,2 milioane de euro, afaceri neștiute cu o rețea rusească
fanatik.ro
image
„Moartea României”, anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”
libertatea.ro
image
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
digi24.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Surse: CCR ar putea suspenda dezbaterile pe pensiile magistraților până se pronunță CJUE. Zegrean: Va dura doi ani
antena3.ro
image
Alimentul preferat al românilor, mai ieftin ca oricând. Producătorii se plâng că preţul a scăzut "dramatic"
observatornews.ro
image
Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului ei: 'Nu credeam!'
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Ce reprezintă ultimele şase cifre din CNP: detaliul de pe cartea de identitate pe care puţini îl bagă în seamă
playtech.ro
image
Gigi Becali s-a înfuriat când l-a auzit pe Iuliu Mureșan și a cerut să intre în direct: „O să se vadă pe imagini”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții! Ce i se pregătește lui Cristiano Bergodi, după scandalul de la Cluj
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Diana, femeia gravidă care și-a pierdut viața alături de soțul ei, era căpitan la Jandarmerie. Colegii de breaslă au transmis un mesaj emoționant
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Se taie pensia, avertisment de ultimă oră pentru seniori!
romaniatv.net
image
Trump nu cedează! Amenință că trimite întăriri militare și un portavion
mediaflux.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Cine este câștigătoarea premiului de 100.000 lei de la „Batem palma?”
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
Prințul Carl Philip alături de fiica sa, Prințesa Ines, și Prințesa Sofia, în timpul botezului Prințesei Ines, la Capela Palatului Drottningholm din Stockholm, Suedia, pe 13 iunie 2025 Foto Profimedia (9) jpg
Nu ne miră, cu așa părinți superbi. Cum arată acum mezina Prințului Carl Philip și a Prințesei Sofia. Moment important pentru micuța Ines a Suediei
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
Cum arată acum fiica lui Nicolae al României născută înaintea căsătoriei cu Alina? Fetița tocmai a împlinit 10 ani

Click! Pentru femei

image
Cum se trăiește cu inima pe partea cealaltă a corpului. Asta i-a adus sfârșitul lui Catherine O’Hara din „Singur acasă”?

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal