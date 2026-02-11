Ruleta rusească la -21°C: „Comportamentul dronelor este imprevizibil”

Operatorii ucraineni de drone se confruntă cu mari provocări în operațiunile de luptă din cauza temperaturilor cu mult sub pragul de îngheț care afectează toate componentele dronelor - de la camere la baterie, toate se pot defecta în mod imprevizibil, în momente potențial critice.

Pe fondul unui val de ger în care temperaturile au coborât până la -21°C, dronele nu mai funcționează optim, introducând un factor important de imprevizibilitate și vulnerabilitate pe câmpul luptă, a explicat un comandant de drone pentru Business Insider.

Locotenentul Serhii Andrieiev, comandantul adjunct al companiei de drone „Kraken” spune că gerul poate perturba puternic operațiunile de recunoaștere și de atac drone FPV întrucât componentele acestor drone nu sunt proiectate să reziste la condiții meteorologice extreme.

„Comportamentul lor este imprevizibil, ca și modul în care vor funcționa pe ger. E un fel de ruletă rusească”, a spus Andrieiev, subliniind că aceste drone ale căror componente de uz civil, comandate online, spre deosebire de modelele militare, nu oferă niciun fel de garanții de performanță la temperaturi extreme.

Aceste drone sunt fabricate în serie pentru piața civilă și au componente ieftine provenite din China.

El a spus că unitățile ucrainene au învățat să se adapteze, doar că aceste probleme pot întârzia misiuni critice sau pot amplifica stresul mental al trupelor care luptă deja în condiții meteorologice dificile.

Comandantul ucrainean a relatat despre aceste provocări după una dintre cele mai reci săptămâni din război, la începutul lui februarie, când temperaturile medii au coborât la aproximativ -19°C.

În Harkov, unde luptă trupele lui Andrieiev, în unele nopți a fost un ger năprasnic, înregistrându-se temperaturi de până la -21°C.

Drone care nu sunt proiectate să reziste la ger

Toate componentele unei drone FPV pot fi afectate: de pildă, bateriile se pot descărca mai repede sau tensiunea lor scade brusc când atinge puterea maximă în zbor, făcând drona să se prăbușească fără avertisment.

Apoi, contrastul termic între mediul înghețat și temperatura internă a dronei pune o presiune extremă asupra motoarelor.

În plus, condensul rezultat poate duce la scurtcircuitarea cablajelor sau la aburirea lentilelor camerelor, limjtând vizibilitatea în momente critice.

O altă problemă este și acumularea de gheață pe cadru și pe elice ce poate afecta aerodinamica și chiar provoca prăbușirea dronei.

„Poate foarte frustrant pentru piloți de drone”, a spus Andrieiev, explicând că uneori aceștia nu pot decât să privească neputincioși cum drona lor, care încă transmite imagini pe ecran, se prăbușește la sol sau într-un copac din cauza unei componente care brusc nu mai funcționează.

„Îți identifici ținta, ar trebui să o nimerești. Îți pregătești drona, drona pornește, zboară spre țintă și, chiar în mijlocul zborului, cade la pământ. Și s-a terminat”, a spus el.

Regula în unitățile de drone este următoarea: când primesc aparate care se defectează în condiții de ger, returnează întregul lot producătorului și solicită îmbunătățiri.

Problemele legate de calitate nu mai sunt la fel de mari ca înainte pentru producătorii ucraineni de drone, însă de multe ori, prin returnarea dronelor se irosește timp prețios pentru că piloții trebuie să aștepte pentru înlocuirea lor.

„Este nevoie de timp și ar trebui să avem să ne facem stocuri de rezervă pentru acele componente și drone, astfel încât să le putem înlocui mai rapid decât o poate face producătorul”, a spus el.

Dar și alte componente importante se pot defecta dacă nu sunt de calitate - antenele, transmițătoarele sau chiar cablurile subțiri de fibră optică utilizate pentru a evita bruiajul pot ceda la fel de bine, cu impact imediat pe câmpul de luptă.

„Drona FPV este doar o verigă, un element al sistemului în ansamblu”, a spus Andrieiev despre provocările operaționale ce pot apărea din cauza acestei tehnologii vulnerabile, dar vitale în contextul actual al războiului.