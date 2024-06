Unele băuturi alcoolice pot fi mai benefice decât altele. Sfatul nutriționiștilor

Mulți oameni savurează un cocktail sau un pahar de vin la masă, dar este important să vă alegeți băuturile alcoolice cu înțelepciune pentru o sănătate mai bună.

Deși alcoolul nu este în mod inerent bun, acesta poate face parte dintr-o dietă echilibrată atunci când este consumat cu atenție. Cu toate acestea, nu toate băuturile alcoolice sunt create la fel.

Unele pot fi șocant de bogate în calorii și zahăr, astfel încât, pentru a găsi cele mai sănătoase băuturi alcoolice pe care să le beți, trebuie să vă cunoașteți opțiunile și să faceți alegeri în cunoștință de cauză.

Atunci când încorporați alcoolul în dietă, există câteva caracteristici cheie ale opțiunilor mai sănătoase. Prima este conținutul de zahăr, deoarece unele băuturi mixte pot conține la fel de mult zahăr ca o cutie de suc sau chiar mai mult. A doua este conținutul caloric; alcoolul nu este o sursă ideală de calorii și poate contribui la creșterea în greutate dacă este consumat în exces. Al treilea este tipul de alcool pe care îl beți; unele opțiuni sunt în mod natural mai sănătoase decât altele datorită conținutului lor mai scăzut de zahăr și calorii.

Dacă alegeți să beți alcool, există modalități mai sănătoase de a-l include în dietă. De exemplu, consumul de apă alături de alcool poate ajuta la compensarea efectelor sale deshidratante. De asemenea, ar trebui să vă limitați consumul la cel mult un pahar pe zi pentru femei și două pentru bărbați.

În plus, a fi atent la alegerea băuturii poate face o diferență semnificativă.

Este important să reținem că, deși alcoolul poate face parte dintr-un stil de viață sănătos, acesta nu este totuși o sursă ideală de calorii. O meta-analiză masivă din 2023 care a analizat peste 107 studii cuprinzând peste 40 de ani de date a sugerat că nicio cantitate de alcool nu este complet sigură. Prin urmare, moderația și selecția atentă sunt esențiale pentru încorporarea alcoolului într-o dietă sănătoasă.

Cele mai bune băuturi pentru o dietă echilibrată

1. Berea „Light”

Unii s-ar putea să nu fie de acord să comande o bere „Light” și să o compare cu apa, dar această băutură este unul dintre cele mai sănătoase din variantele alcoolice.

Berea „Light” nu are zahăr adăugat și are doar 6 grame de carbohidrați, această băutură vă poate satisface pofta fără să vă deraieze obiectivele. În plus, are una dintre cele mai mici ABV-uri, ceea ce înseamnă că contribuie cu mai puține calorii din alcool. Doar asta nu înseamnă că nu e nevoie de moderație.

În timp ce una sau două beri „Light” pot funcționa pentru obiectivele de sănătate, consumul mai multor beri la un moment dat este mai puțin sănătos.

Vinul roșu

Vinul roșu este făcut din struguri, ceea ce îl face să conțină antioxidanți. Băuturile alcoolice nu sunt, în general, o sursă concentrată de antioxidanți, dar polifenolii din vinul roșu îl fac o opțiune mai sănătoasă decât alte soiuri de vin și alcool. În plus, vinul roșu nu conține, în general, zahăr adăugat și are puțin peste 100 de calorii pe o porție de 150ml.

ABV-ul mai ridicat îl face mai bogat în calorii decât berea „Light”, dar este posibil să vă mulțumiți și cu un singur pahar, ceea ce îl face o alegere sănătoasă dacă doriți o băutură alcoolică.

Seltzerii tari

Acest tip de băutură alcoolică a explodat în popularitate în ultimii câțiva ani. Deși există multe mărci și varietăți din care se poate alege, toate au câteva puncte comune.

În general, seltzerii tari sunt o combinație de apă carbogazoasă, arome și alcool. Această listă simplă de ingrediente, care nu include zahăr adăugat, face ca seltzerul tare să fie una dintre cele mai sănătoase opțiuni de alcool.

Conținutul său scăzut de ABV este, de asemenea, un avantaj, și puteți găsi unele opțiuni realizate cu fructe reale.

Cocktailuri fără zahăr

Un cocktail margarita obișnuit poate conține peste 30 de grame de zahăr, ceea ce îl face departe de a fi sănătos. Deși există multe rețete diferite de margarita, iar unele pot conține mai puțin zahăr, altele pot conține chiar mai mult. În schimb, comandați o băutură pe bază de apă.

O rețetă tipică poate conține 44ml de tequila, 30ml de suc de lime și zeci de ml de apă minerală. Aceasta vă oferă aceeași senzație de lime ca o margarita, fără zahăr adăugat. Puteți adăuga sare pe marginea paharului pentru a o face să semene și mai mult cu o margarita, din punct de vedere vizual. Există chiar și cocktailuri cu apă la doză cu mai puțin de 120 de calorii și zero grame de zahăr adăugat!

Vodka cu apă minerală

Această băutură simplă este preparată doar cu vodcă și apă minerală. Acest lucru îi permite să nu conțină carbohidrați sau zahăr și să aibă mai puțin de 75 de calorii.

Puteți adăuga puțină aromă cu un strop de lămâie sau lime și puteți folosi o apă minerală aromatizată neîndulcită în loc de apă minerală simplă.

O astfel de băutură poate conține doar aproximativ 120ml de apă cu bule, dar puteți crește această cantitate pentru a crea o băutură mai hidratantă.

Tequila cu gheață

Această băutură este cel mai simplă din lista. Un shot de tequila cu gheață este o opțiune sănătoasă. Deși nu are același factor de hidratare ca un sifon cu vodcă, are puține calorii și carbohidrați și nu conține zahăr adăugat.

În plus, consumul direct de alcool vă poate determina să beți băutura mai încet în timp, împiedicându-vă să consumați prea mult.

De asemenea, ați putea servi tequila cu apă minerală sau sifon pentru a obține un volum mai mare dar și o opțiune mai hidratantă.