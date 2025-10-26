Care este cea mai bună apărare împotriva plumbului din alimente, potrivit unui toxicolog

Expunerea la plumb a fost asociată cu numeroase efecte negative asupra sănătăţii – de la probleme de dezvoltare, afectarea sistemului nervos şi pierderea auzului la copii, până la hipertensiune arterială, dureri articulare şi probleme de fertilitate la adulţi.

Cu toate acestea, tot mai multe rapoarte arată niveluri ridicate de plumb în produse alimentare precum piureurile de mere, scorțișoara pudră, pudrele proteice sau ciocolata. Anul acesta, Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA (FDA) a stabilit noi limite privind conţinutul de plumb din alimentele pentru bebeluși.

Cum ajunge plumbul în alimente

Plumbul este un metal care se găsește în mod natural în scoarța terestră și a fost folosit de-a lungul timpului în benzină, vopsele, instalații sanitare, produse cosmetice, ceramică și baterii, potrivit Institutului Național de Științe ale Sănătății Mediului din SUA.

„Cea mai comună cauză este faptul că plumbul, la fel ca alte metale grele, este o parte naturală a pământului. Unele plante sunt mai predispuse să absoarbă plumbul din sol și să-l stocheze în țesuturile lor”, a explicat dr. Joseph Zagorski, toxicolog și profesor la Universitatea de Stat din Michigan.

Dacă plantele cresc în zone cu niveluri ridicate de plumb, conținutul lor de metal poate fi mai mare. Însă nu toate sursele de contaminare sunt naturale. Activitățile umane – precum topirea minereurilor sau folosirea pesticidelor care conțin plumb – au contribuit la poluarea solului și a aerului.

Deși benzina cu plumb a fost eliminată treptat, unele tipuri de combustibil încă îl conțin, iar particulele din aer pot contamina culturile. În cazuri rare, contaminarea poate apărea și prin adăugarea intenționată de plumb în alimente, așa cum s-a întâmplat în 2023, în unele loturi de piure de mere.

Nicio expunere nu este sigură

Pentru că plumbul este prezent în mediu, este imposibil să ajungem la o expunere zero. Totuși, chiar și cantități mici pot afecta sănătatea, avertizează specialiștii.

Copiii sunt cei mai vulnerabili, din cauza greutății corporale mai mici și a metabolismului lor, potrivit FDA. Agenția federală încearcă să reducă expunerea la plumb din alimentație „cât mai aproape de zero”.

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) arată că nu există un nivel sigur de expunere la plumb. Totuși, FDA utilizează repere de 2,2 micrograme pe zi pentru copii și 8,8 micrograme pe zi pentru femeile aflate la vârsta fertilă, pentru a evalua dacă un produs alimentar prezintă risc.

Cum te poți proteja

În practică, este dificil de știut cât plumb conține fiecare aliment, însă experții recomandă alegerea mărcilor care își testează constant produsele.

„Cea mai bună apărare împotriva plumbului – și a oricărei alte toxine – este o alimentație diversificată și bogată în nutrienți”, spune dr. Zagorski pentru cnn.com.

O dietă variată ajută în două moduri: reduce riscul de a consuma prea mult dintr-un produs posibil contaminat și sprijină mecanismele naturale ale organismului de eliminare a metalelor grele. De exemplu, corpul absoarbe mai ușor fierul decât plumbul — deci o alimentație bogată în fier poate limita absorbția plumbului.

„Doza face otrava”, a subliniat dr. Zagorski. „Organismul nostru este foarte bun la eliminarea toxinelor, atâta timp cât îi oferim instrumentele de care are nevoie și nu exagerăm cu un singur aliment.”