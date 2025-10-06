search
Luni, 6 Octombrie 2025
Suedezii fac provizii de alimente și învață cum să reziste în caz de război

Suedezii fac provizii de alimente în caz de război, întrucât conflictele din Europa nu mai par o posibilitate îndepărtată, iar autoritățile încurajează măsuri pentru a spori gradul de pregătire.

Suedia nu a mai participat la un război de 210 ani/FOTO:Arhiva
Suedia nu a mai participat la un război de 210 ani/FOTO:Arhiva

Cu toate că Suedia nu a mai fost implicată într-un război de peste 200 de ani, ultimul conflict militar la care a participat a fost cel cu Norvegia din 1814, când armata suedeză a invadat țara vecină pentru a forța o uniune între cele două state, perspectiva unui conflict armat nu mai pare o posibilitate îndepărtată pentru mulți dintre locuitorii săi. În contextul creșterii tensiunilor în Europa, autoritățile suedeze îi îndeamnă pe cetățeni să își mărească gradul de pregătire, iar mulți iau acest avertisment foarte în serios.

La un târg dedicat pregătirii civile din Stockholm, doamna Sirkka Petrykowska, în vârstă de 71 de ani, a declarat pentru AFP că și-a intensificat eforturile de pregătire.

"Am cumpărat un aragaz de campanie. Am urmat un curs de pus conserve în mod tradițional, prin care poți conserva legume, carne și fructe care se păstrează 30 de ani fără frigider," a spus Petrykowska. "Am pus deoparte pături pentru căldură, am cumpărat un încălzitor pe gaz. De asemenea, am făcut provizii și la casa mea de la țară."

Suedia a reactiva strategia de "apărare totală" a țării

Această abordare proactivă este în linie cu directiva guvernamentală. La sfârșitul lunii septembrie, Suedia a organizat săptămâna anuală a pregătirii, o parte a strategiei de "apărare totală" a țării. Această strategie a fost reactivată în 2015, după anexarea Crimeei de către Rusia, și a fost întărită în urma invaziei depline a Ucrainei din 2022, inclusiv prin numirea unui ministru pentru apărarea civilă.

Scopul este de a mobiliza întreaga societate – de la autorități la cetățeni și companii – pentru a rezista colectiv unei agresiuni armate și pentru a menține funcțiile esențiale. Accentul se pune, așa cum este obiceiul în Suedia, pe responsabilitatea individuală. Fiecare cetățean este încurajat să stocheze suficiente provizii pentru a putea trăi în mod independent, fără ajutor extern, timp de cel puțin șapte zile.

Aceasta înseamnă că "resursele pot fi direcționate inițial, de exemplu, către bătrâni și bolnavi," scrie Autoritatea Suedeză pentru Alimente pe site-ul său. "Între timp, societatea are timp să se reajusteze astfel încât toată lumea să poată primi ajutor."

Autoritatea Suedeză pentru Situații de Urgență (MSB) a publicat o listă cu alimente recomandate, care sunt bogate în grăsimi și proteine și ușor de depozitat. Aceasta include pesto, carne sau pește uscat, dulceață, ciocolată, piure de cartofi praf, lapte praf și biscuiți.

"Într-un scenariu de război, oamenii vor fi mai activi fizic decât în circumstanțe normale," a explicat Oskar Qvarfort, ofițer de planificare pentru urgențe la Autoritatea Suedeză pentru Alimente, adăugând că, în medie, necesarul de calorii va crește cu aproximativ 100 de calorii.

Martin Svennberg, un antreprenor din Stockholm, a luat aceste sfaturi foarte în serios și a acumulat rezerve ample de hrană în beciul său pentru întreaga familie. Stivuite în cutii se află 100 de kilograme de făină, zeci de cutii cu conserve și o varietate de mâncăruri liofilizate, suficiente pentru trei luni.

Pentru el, această mâncare nu reprezintă doar o sursă de hrană, ci și un suport moral, esențial în astfel de situații.

"Să ai în casă mâncarea care îți place și pe care o mănânci în viața normală, cred că este foarte important," a spus Svennberg. "Când te duci la părinții tăi și mănânci mâncarea pe care ți-o făceau când erai copil, simți un sentiment de liniște și nostalgie. Același lucru este valabil și pentru mâncare nitre-o criză."

Transportul de alimente ar fi, prin urmare, "o adevărată provocare" în cazul unui conflict armat

Conform unui sondaj MSB efectuat pe 2.000 de persoane, 86% dintre sudezi cred că țara merită apărată în cazul unui atac militar, iar 76% ar fi dispuși să o apere ca parte a apărării civile suedeze. Agenția a trimis de două ori un broșură tuturor gospodăriilor din Suedia, informându-i cum să procedeze într-o criză: o dată în 2018 și apoi în 2024.

Sondajul, publicat în martie, a arătat că 39% dintre oameni s-au simțit "îngrijorați" când au primit ediția din 2024, față de 24% în 2018.

Suedia se confruntă și cu provocări logistice datorită întinderii sale mari și a numeroaselor zone slab populate.

"O mare parte a producției de alimente este concentrată în sud... iar majoritatea importurilor ajung, de asemenea, în primul rând în aceste regiuni," a spus Qvarfort.

Transportul de alimente ar fi, prin urmare, "o adevărată provocare" în cazul unui conflict armat, a adăugat el, menționând că Ucraina se confruntă în prezent cu aceeași problemă.

Europa

