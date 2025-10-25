search
Sâmbătă, 25 Octombrie 2025
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri

Un medic cardiolog a dezvăluit cele cinci alimente „sănătoase" pe care nu le-ar mânca niciodată

Un cardiolog de top a dezvăluit cinci alimente aparent sănătoase pe care le evită din cauza potențialelor efecte negative asupra sănătății, unele dintre ele fiind surprinzătoare pentru public.

Dr. Sanjay Bhojraj, care activează în California, spune că mulți oameni presupun că uleiurile din semințe, produsele „dietetice”, iaurturile aromate, batoanele proteice și chips-urile din legume sunt alternative mai sănătoase la uleiurile tradiționale sau la produsele integrale. Însă expertul în sănătate susține că aceste produse nu sunt întotdeauna mai bune și, în unele cazuri, chiar dacă au mai puține calorii, pot fi mai dăunătoare.

Asta pentru că unele produse „dietetice” conțin aditivi sintetici care au fost legați de o serie de probleme de sănătate, inclusiv dificultăți digestive, afecțiuni cardiovasculare și chiar cancer, scrie Daily Mail.

Astfel, aceste produse intră în categoria alimentelor ultraprocesate (UPF), deoarece au fost modificate semnificativ față de forma lor originală și conțin ingrediente artificiale, arome, conservanți, emulgatori și îndulcitori în locul componentelor naturale integrale.

Uleiuri din semințe

Dr. Bhojraj spune că pe primul loc în lista sa „de evitat” se află uleiurile din semințe. Potrivit expertului, uleiurile rafinate din semințe, precum cele de rapiță, soia sau porumb, pot oxida atunci când sunt încălzite, provocând inflamații la nivelul arterelor și al celulelor.

Acest lucru poate duce la o serie de afecțiuni grave, inclusiv atacuri de cord, accidente vasculare cerebrale și anevrisme, prin îngustarea arterelor, ruperea plăcilor de aterom și slăbirea vaselor de sânge. Din acest motiv, Dr. Bhojraj a declarat pe Instagram că a înlocuit uleiurile procesate cu alternative mai sănătoase, precum uleiul de măsline, uleiul de avocado, untura de vită și ghee din lapte de vaci hrănite cu iarbă.

Produse și băuturi „dietetice” sau fără zahăr

În ceea ce privește alimentele și băuturile „dietetice” sau „fără zahăr”, cardiologul atrage atenția că acestea conțin îndulcitori artificiali pentru a elimina caloriile zahărului real, păstrând însă gustul dulce al produsului.

Acești îndulcitori artificiali, precum aspartamul și sucraloza (vândută ca Stevia), pot afecta răspunsul insulinei în organism și pot crește pofta de zahăr.

Citește și: Pudrele proteice, risc pentru sănătate: ce arată rezultatele unei investigații

Aceasta poate duce la o serie de probleme de sănătate, inclusiv creșterea în greutate, rezistență la insulină, diabet de tip 2, sindrom metabolic și un risc crescut de boli cardiovasculare. Dr. Bhojraj recomandă îndulcitori naturali, precum fructele, curmalele sau mierea crudă.

Iaurturi cu arome

Dr. Bhojraj subliniază că iaurturile aromate conțin adesea mai mult zahăr decât deserturile, în ciuda promovării lor ca produse „sănătoase”. O porție obișnuită de 150 g de iaurt aromat poate conține 15–25 g de zahăr, echivalentul a patru până la șase lingurițe.

În unele cazuri, iaurturile „slabe în grăsimi” au chiar mai mult zahăr adăugat pentru a compensa pierderea gustului și a texturii prin reducerea grăsimii. Iaurturile conțin și un ingredient care îngrijorează tot mai mult cercetătorii: emulgatorii.

Aditivii, precum guma xanthan și lecitină de soia, sunt folosiți pentru a lega ingredientele și a conferi textură netedă produselor.

Dr. Bhojraj spune că preferă iaurtul grecesc autentic sau simplu (care nu conține emulgatori), cu fructe de pădure și scorțișoară.

Batoane proteice

Batoanele proteice sunt populare în rândul a milioane de americani care le consumă după antrenamente sau ca gustări rapide. Dar Dr. Bhojraj le numește „batoane de ciocolată deghizate”, evidențiind că multe dintre ele sunt bogate în zahăr.

Ele sunt adesea fabricate și cu uleiuri din semințe și siropuri, care pot provoca balonare și probleme digestive.

Un studiu din 2019 realizat de grupul Safefood a arătat că multe batoane „bogate în proteine” vândute în Irlanda erau foarte procesate, aproape 40% având ciocolata ca ingredient principal, și multe conțineau grăsimi saturate, sare sau zahăr adăugat. Raportul nota că nu există dovezi consistente că persoanele sănătoase ar beneficia de un consum de proteine peste nivelul recomandat prin aceste batoane.

Chips-uri din legume

Chiar și „chips-urile din legume”, adaugă el, s-ar putea să nu fie la fel de sănătoase pe cât par, deoarece sunt prăjite de obicei în aceleași uleiuri rafinate ca chips-urile tradiționale, inclusiv uleiurile din semințe despre care avertizează.

În schimb, recomandă felii de cartof dulce coapte sau năut prăjit acasă pentru o gustare crocantă și nutritivă.

Dr. Bhojraj subliniază că alegerile sale alimentare nu urmăresc „perfecțiunea”, ci sănătatea pe termen lung. El explică că ani de experiență medicală i-au arătat efectele inflamației cronice asupra inimii, metabolismului și creierului. „Medicina funcțională ține de conștientizare”, spune el.

