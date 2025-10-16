Mașinile hibride poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină sau motorină. „Emisiile reale cresc, cele oficiale scad” STUDIU

O analiză realizată pe 800.000 de mașini înregistrate în Europa arată că vehiculele plug-in hybrid emit, în condiții reale, de aproape cinci ori mai mult dioxid de carbon decât indică testele oficiale de laborator.

Deși sunt promovate de constructorii auto europeni drept o soluție de tranziție între motoarele clasice și cele electrice, mașinile plug-in hybrid s-au dovedit mult mai poluante decât se estima, potrivit unui raport publicat de organizația non-profit Transport and Environment (T&E), citat de The Guardian.

Analiza arată că emisiile reale de CO₂ ale vehiculelor plug-in hybrid sunt cu doar 19% mai mici față de cele ale mașinilor pe benzină sau motorină, în timp ce testele de laborator susțineau o reducere de până la 75%.

Datele colectate din sistemele de bord ale vehiculelor produse între 2021 și 2023 arată că în 2023 emisiile reale au fost de 4,9 ori mai mari decât cele măsurate în laborator, în creștere față de raportul de 3,5 înregistrat în 2021.

„Emisiile reale cresc, în timp ce cele oficiale scad. Această diferență devine tot mai mare și reprezintă o problemă reală. În final, plug-in hybrid poluează aproape la fel de mult ca mașinile pe benzină”, a declarat Sofía Navas Gohlke, cercetător la T&E și coautoare a studiului.

Principala cauză a discrepanței este supraestimarea așa-numitului „factor de utilizare” – proporția kilometrilor parcurși în mod electric față de total. Studiul arată că doar 27% din drumuri sunt efectuate pe electric, în timp ce estimările oficiale indicau 84%. Chiar și atunci când sunt folosite în regim electric, motoarele pe combustie ale acestor vehicule pornesc pentru aproximativ o treime din distanță, ceea ce sporește emisiile.

Cercetătorii estimează că această subevaluare a poluării a permis marilor producători auto să evite amenzi de peste 5 miliarde de euro între 2021 și 2023, datorită respectării artificiale a țintelor de emisii impuse de Uniunea Europeană.

Totodată, șoferii de plug-in hybrid ar plăti în medie cu 500 de euro mai mult pe an pentru consumul real de combustibil decât sugerează datele oficiale.

„Afirmațiile îndrăznețe ale producătorilor despre cât de ecologice sunt mașinile hibride plug-in sunt, pur și simplu, false. Consumatorii sunt induși în eroare – mașinile hibride nu sunt cu mult mai bune decât mașinile convenționale, nici ca emisii, nici ca economie de combustibil”, a spus Colin Walker, analist de transport la Energy and Climate Intelligence Unit.