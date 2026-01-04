search
Duminică, 4 Ianuarie 2026
Sistemele rusești de rachete antiaeriene ale Venezuelei ar putea ajunge în mâinile SUA

  Analiștii sunt încrezători că Statele Unite vor fi interesate să dezarmeze una dintre cele mai puternice armate din America de Sud.

Avioanele de vânătoare Su-30MKV FOTO: X
Avioanele de vânătoare Su-30MKV FOTO: X

Căderea regimului lui Nicolás Maduro în Venezuela ar putea avea nu doar consecințe asupra reputației și geopolitice pentru Rusia, ci și probleme grave în sectorul armamentului, deoarece armele fabricate în Rusia, aflate în posesia armatei venezuelene, ar putea ajunge în mâinile SUA. 

Formarea unui guvern în Venezuela loial Washingtonului oferă experților militari americani acces la unul dintre cele mai mari arsenale de arme rusești din afara Rusiei - de la sisteme de apărare aeriană la avioane de vânătoare și rachete, scrie Dialog.

  După cum scrie  Defense Express , într-un astfel de scenariu, specialiștii militari americani vor putea examina practic întregul arsenal al Forțelor Armate Venezuelene, inclusiv echipamentele și sistemele furnizate de Rusia în ultimele două decenii.

De o valoare deosebită pentru Statele Unite sunt sistemele rusești de rachete antiaeriene S-300VM, livrate Venezuelei în 2013. La acea vreme, Caracas a primit două divizii ale acestui sistem, care este considerat una dintre cele mai puternice versiuni de export ale sistemului rusesc de apărare aeriană.

În plus, în octombrie 2025, Rusia a desfășurat în Venezuela un număr nespecificat de sisteme de rachete Pantsir și Buk-M2. Aceste sisteme se numără, de asemenea, printre țintele prioritare pentru studiul specialiștilor americani, deoarece sunt utilizate activ de Rusia în conflictele moderne.

Interesul SUA s-ar putea extinde și la componenta aeronautică a armatei venezuelene. Aceasta se referă în principal la avioanele de vânătoare rusești Su-30MKV, care au fost livrate Venezuelei în 2006. Venezuela operează în prezent 21 de astfel de aeronave. De o valoare suplimentară pentru analiștii militari americani sunt rachetele ghidate aer-aer R-77, care sunt considerate printre cele mai moderne modele din arsenalul rusesc.

Sistemele de lansare multiplă de rachete Smerch de 300 mm ar putea fi, de asemenea, de interes pentru Statele Unite. În plus, partea americană ar putea fi interesată de arme de producție iraniană și chineză, și anume dronele de recunoaștere și atac iraniene Mohajer-6 și vehiculele de luptă pentru infanterie chinezești VN-16.

Venezuela ar putea deveni astfel o platformă unică pentru un studiu cuprinzător al armelor mai multor adversari și concurenți ai Statelor Unite. Analiștii cred că SUA vor fi interesate nu doar să studieze modelele rusești, ci și să reducă potențialul militar al Venezuelei, una dintre cele mai puternice armate din America de Sud.

