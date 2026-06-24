Cardiologul explică ce trebuie să faci vara pentru a-ți proteja inima. Cinci obiceiuri esențiale

Un cardiolog atrage atenția că sănătatea inimii poate fi îmbunătățită prin obiceiuri simple, mai ales în sezonul cald, când oportunitățile de mișcare și alimentație sănătoasă sunt mai numeroase.

Fructele și legumele proaspete, timpul petrecut în aer liber și activitatea fizică regulată sunt doar câteva dintre elementele care pot susține sănătatea inimii în timpul verii, potrivit unui cardiolog american.

Medicul cardiolog David Sabgir subliniază că o combinație echilibrată între alimentație și mișcare reprezintă cheia unei inimi sănătoase. „Vara este un moment excelent pentru a începe obiceiuri conștiente, benefice pentru inimă. Schimbările mici, dar constante, aduc beneficii reale pe termen lung”, afirmă specialistul, potrivit eathingwell.

1. Alimentație bazată pe produse de sezon

Primul sfat al medicului este consumul de fructe și legume proaspete, combinate cu proteine slabe. Verdețurile precum spanacul și kale sunt recomandate datorită conținutului de vitamina K și antioxidanți, care pot contribui la reducerea colesterolului și la susținerea sănătății cardiovasculare.

Mesele de vară pot fi adaptate ușor: mic dejun cu ovăz și fructe de pădure, salate bogate la prânz și preparate ușoare sau la grătar seara, cum ar fi peștele cu legume.

De asemenea, avocado este menționat ca aliment benefic pentru inimă.

2. Mersul pe jos, o formă accesibilă de mișcare

Cardiologul evidențiază mersul pe jos ca una dintre cele mai simple și eficiente forme de exercițiu. Aceasta contribuie la reglarea tensiunii arteriale, îmbunătățirea colesterolului, controlul glicemiei și susținerea sănătății generale.

Nu este necesar un obiectiv strict de 10.000 de pași pe zi, subliniază specialistul. Chiar și aproximativ 3.000 de pași zilnic pot aduce beneficii semnificative dacă sunt realizați constant.

3. O rutină de dimineață consecventă

Un alt element important este stabilirea unei rutine matinale. Un mic dejun nutritiv și o plimbare ușoară pot activa organismul și pot seta tonul întregii zile.

Consumul de alimente bogate în fibre și grăsimi sănătoase dimineața ajută la menținerea energiei și la susținerea unui metabolism echilibrat.

4. Timp petrecut în aer liber

Activitățile în aer liber sunt încurajate, mai ales în sezonul cald. Mersul pe jos, ciclismul, grădinăritul sau drumețiile contribuie la creșterea nivelului de activitate fizică și la îmbunătățirea sănătății cardiovasculare.

De asemenea, expunerea la soare ajută organismul să producă vitamina D, importantă pentru reglarea tensiunii arteriale, sănătatea oaselor și imunitate. Medicii atrag, însă, atenția asupra utilizării protecției solare.

5. Consecvența, factorul decisiv

În opinia cardiologului, cel mai important aspect nu este intensitatea efortului sau perfecțiunea dietei, ci consecvența.

Se recomandă cel puțin 150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână, alături de o alimentație echilibrată bazată pe legume, fructe, proteine slabe și cereale integrale.

„Cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru inimă este să ai grijă de ea zilnic, nu doar când apar probleme”, subliniază medicul.