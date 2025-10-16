search
Joi, 16 Octombrie 2025
Cardiologul fotbaliștilor craioveni se pricepe și la geopolitică. Medicul și-a lansat cartea „Cum poți ajunge președinte"

Publicat:
Ultima actualizare:

Doctorul și scriitorul craiovean Cezar Alexandru Andrițoiu, cu competențe de internist și în cardiologie la Spitalul Militar, explorează și alte domenii.

Cezar Alexandru Andrițoiu este pasionat de geopolitică
Cezar Alexandru Andrițoiu este pasionat de geopolitică

Când nu îi evaluează medical pe foști și pe actuali fotbaliști din Craiova, Andrițoiu este pasionat de geopolitică. El și-a chemat publicul la o triplă lansare de carte.

Noile volume - „Cum poți ajunge președinte”, „Geopolitica Haosului” și „Geopolitica Europeană și Globală” - continuă analiza începută în lucrarea „Realismul în Geopolitică”, publicată în luna mai a acestui an.

Prin aceste cărți, autorul aprofundează teme legate de dinamica puterii, relațiile internaționale și impactul deciziilor politice globale asupra României și Europei.

Evenimentul de lansare a reunit cititori, oameni de cultură și profesioniști din diverse domenii.

