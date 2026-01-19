Fructul care îți protejează inima: cardiologii spun că ajută la reducerea colesterolului și menținerea tensiunii arteriale

Un fruct bogat în grăsimi sănătoase și nutrienți esențiali ar putea proteja inima mai mult decât crezi. Recomandat de cardiologi, acesta ajută la menținerea tensiunii arteriale și la scăderea colesterolului „rău”, fără a schimba radical stilul de viață.

Avocado nu este doar un fruct la modă, ci și un aliat pentru sănătatea inimii, arată specialiștii. Consumul regulat de avocado poate ajuta la reducerea colesterolului „rău” LDL și la menținerea tensiunii arteriale în limite normale, datorită conținutului ridicat de grăsimi mononesaturate și potasiu.

David Sabgir, medic cardiolog, explică că fructul are un impact pozitiv asupra colesterolului:

„Aceste grăsimi bune ajută la scăderea LDL și susțin HDL, reducând riscul de boli cardiovasculare. Chiar și un avocado pe săptămână poate aduce beneficii semnificative”, susține cardiologul.

În plus, avocado este bogat în vitamine, minerale și fibre, fără zahăr, sodiu sau colesterol. Potasiul din fruct contribuie la reglarea tensiunii arteriale, iar combinarea acestuia cu alte alimente bogate în potasiu – cum ar fi bananele sau somonul – poate sprijini sănătatea vaselor de sânge.

„Avocado nu conține sodiu, zahăr sau colesterol și oferă aproape 20 de nutrienți, inclusiv vitamine, minerale, fibre alimentare și fitonutrienți”, explică specialistul.

Medicul cardiolog recomandă includerea avocado în dietă prin înlocuirea untului sau uleiului, adăugarea acestuia în salate sau în smoothie-uri.

„Un mod de a consuma avocado mai des este să-l folosești în locul untului și uleiului în prăjituri sau chiar în locul produselor lactate în unele rețete, cum ar fi piureul cremos de cartofi cu avocado și usturoi. Poți adăuga felii de avocado pe pâine integrală sau în salate sau să-l amesteci în smoothie-uri”, susține David Sabgir.