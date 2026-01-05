Atenție la poziția în care dormi: specialiștii avertizează că poate provoca leziuni nervoase permanente

Poate părea confortabil să dormi cu brațele strânse la piept, dar experții în sănătate avertizează că această poziție, denumită în social media „T. rex”, poate transforma amorțeala temporară în daune nervoase permanente.

Dimineața începe la fel pentru mulți dintre noi. Simți furnicături în degete, umerii sunt rigizi. Îți întinzi brațele, rotești umerii până când senzația dispare și te ridici. Probabil că nu e nimic, te liniștești. „Am dormit ciudat, atâta tot”. Poate nu este doar asta. Modul în care dormi ar putea fi cauza reală a disconfortului.

Mulți nici nu realizează că se întâmplă. Se culcă cu brațele relaxate, dar pe la 3 dimineața acestea se strâng involuntar. Dormitul cu brațele îndoite, apropiate de piept, a fost poreclit în social media „poziția T. rex”. Deși medicii nu folosesc acest termen, ei avertizează că obișnuirea cu această poziție poate transforma furnicăturile temporare în leziuni nervoase permanente.

Ce spun medicii despre riscuri

„Când dormi cu brațele îndoite și strânse la piept, poți apăsa nervii de la coate sau încheieturi”, explică Dr. Raj Dasgupta, specialist în medicină a somnului și consilier medical pentru Sleepopolis, pentru HuffPost. „Acest lucru poate încetini circulația sângelui și poate provoca amorțeală sau furnicături. Dacă se întâmplă frecvent, poate tensiona umerii și îi poate face rigizi sau dureroși”.

Potrivit Dr. Matthew Bennett, chirurg ortoped certificat, unii oameni pot dezvolta iritații nervoase și la încheieturi, similar cu sindromul de tunel carpian. Menținerea cotului îndoit pe toată durata nopții crește presiunea acolo unde nervii trec prin spații înguste.

Acest fenomen este surprinzător de comun și se poate agrava treptat în timp.

Semnele de avertizare la care să fii atent

Kieran Sheridan, fizioterapeut și fondator al GulfPhysio, întâlnește frecvent astfel de reclamații. „Pacienții descriu adesea senzația de «braț mort» sau nevoia de a-și scutura mâinile dimineața. Acesta este semnalul corpului că sistemul nervos nu este mulțumit”, spune el.

Dasgupta completează: „Dacă brațele sau mâinile devin amorțite în fiecare noapte, rămân așa după trezire sau încep să se slăbească pe parcursul zilei, e timpul să mergi la medic”.

Alte semne includ durere care coboară pe braț, dificultăți în prinderea obiectelor sau chiar scăparea telefonului mai des. „Nu le ignora, nu sunt doar simptome neplăcute sau stângăcie; corpul tău îți arată că problema se agravează”, avertizează Bennett.

Majoritatea cazurilor sunt gestionabile și răspund bine la tratament precoce și conservator, avertizează medicul. „Dacă ignori simptomele, apar problemele serioase.”

„De obicei, senzația dispare odată ce schimbi poziția de somn”, adaugă Dasgupta. „Dar dacă presiunea continuă să apară săptămâni sau luni, poate provoca daune nervoase permanente”.

De ce corpul adoptă această poziție

Strângerea brațelor la piept oferă confort, ca și cum ai trage mai aproape o pătură când îți este frig. Însă, de multe ori, există și motive mai adânci.

„Corpul se protejează chiar și atunci când nu există pericol real. Când sistemul nervos este în alertă din cauza durerii cronice, stresului, somnului insuficient sau a traumelor, putem adopta subconștient posturi care ne fac să ne simțim mai în siguranță”, explică Bennett.

Psihologul clinic Judit Merayo Barredo povestește despre o pacientă cu insomnie cronică și oboseală persistentă care dormea strânsă, cu brațele lipite de piept și umerii cocoșați în poziția „T. rex”. „Se trezea adesea cu tensiune musculară, maxilar încleștat și o senzație de greutate emoțională, chiar dacă dormise câteva ore”. Terapia a început cu tehnici de relaxare a sistemului nervos, jurnal înainte de culcare și ajustarea mediului de somn. „Schimbarea poziției de somn a fost unul dintre primele semne că corpul ei începe să se simtă din nou în siguranță”.

Cum să-ți antrenezi corpul să doarmă diferit

Voința nu funcționează în somn, nu te poți obliga să nu strângi mâinile la piept. Soluția este să faci fizic mai dificilă această poziție.

Bennett recomandă un truc simplu: înfășurarea unui prosop în jurul cotului și fixarea ușoară cu un bandaj elastic. Astfel se creează o barieră moale care împiedică îndoirea completă fără a te trezi. Pentru durerea de încheietură, o orteză pe timpul nopții ajută.

Cei care dorm pe o parte pot folosi o pernă mică sau un prosop pliat între brațe și piept sau să îmbrățișeze o pernă de corp pentru a menține brațele într-o poziție neutră. Cei care dorm pe spate ar trebui să țină brațele pe lângă corp sau pe o pernă lângă șolduri, ușor îndoite, evitând să le bage sub corp sau pernă. „Menținerea brațelor deschise permite o circulație mai bună, comprimarea nervilor mai mică și recuperarea musculară mai rapidă”, explică Sheridan.

Având în vedere că această poziție reflectă un sistem nervos în alertă, Bennett recomandă și tehnici de relaxare înainte de culcare, cum ar fi exerciții de respirație sau întinderi ușoare. „Scopul nu este corectarea rigidă a posturii, ci oferirea corpului unor opțiuni mai bune pentru odihnă și recuperare”.