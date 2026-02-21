Zonele în care vor fi temperaturi de primăvară săptămâna viitoare. Meteorolog: „Valori de până la 10, poate chiar 14-15 grade”

După un weekend cu vreme severă, Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit specialiștilor, vremea se încălzește și nu ne mai așteptăm la evenimente severe.

Robert Manta, meteorolog ANM, a explicat pentru „Adevărul” că temperaturile vor crește în următoarele zile:

„Săptămâna viitoare sunt vești ceva mai bune. Descutăm despre un regim termic totuși împărțit între jumătatea de est și cea de vest. În est și în sud, temperaturi aproape de normal, vreme ceva mai rece, cel puțin în prima parte a săptămânii.

Însă în vest, în centru, vorbim de temperaturi în creștere. Valori de până la 10, poate chiar 14-15 grade, pe la mijlocul săptămânii, în aceste zone. Primavara vine mai repede”.

Și precipitațiile scad, însă la munte va continua să ningă: „În materie de precipitații vor mai fi ploi în zonele joase, săptămâna viitoare, slabe cantitativ însă. Nu ne mai așteptăm la evenimente severe. Iar la munte, mai ales, lapoviță și ninsoare”.

Primăvara vine însă odată cu primăvara calendaristică și din punct de vedere al vremii anul acesta, anunță specialiștii Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temperaturile vor atinge și peste 15 grade Celsius, fiind peste nivelul normal în toată țara încă din prima zi a lunii martie. A doua jumătate a lunii rămâne însă incertă, avertizează specialiștii.

În weekend, condițiile meteorologice extreme au determinat autoritățile din mai multe județe ale țării să instituie restricții de circulație și să închidă mai multe sectoare de drum, din cauza viscolului puternic, a zăpezii aduse de vânt pe carosabil și a vizibilității extrem de reduse.