Video Scandal în online după Românii au talent. Decizia de acordare a Golden Buzz unei concurente de 83 de ani, contestată de telespectatori

Val de reacții critice în mediul online după ultima ediție a emisiunii Românii au talent, difuzată vineri seară. Decizia de a acorda Golden Buzz unei concurente de 83 de ani a stârnit controverse, mulți telespectatori acuzând faptul că alegerea s-a bazat mai degrabă pe povestea de viață decât pe talentul artistic.

Doina Andronachi, o pensionară de 83 de ani, a urcat pe scenă hotărâtă să își împlinească un vis mai vechi. Aceasta le-a povestit juraților că muzica a făcut mereu parte din viața ei și că regretă că nu a urmat Conservatorul. Concurenta a interpretat, în stil propriu, piesa „Casa mea”, din repertoriul Angelei Similea.

„Îmi doream să ajung pe scenă, să mă asculte lumea. Pentru mine, aici, la Românii au talent, începe o nouă viață”, a spus Doina Andronachi înainte de momentul artistic.

Juriul a reacționat pozitiv, iar Carmen Tănase a apreciat energia și carisma concurentei, descriind-o drept „luminoasă, solară și extrem de pozitivă”.

Surpriza serii a venit din partea lui Mihai Bobonete, care a apăsat butonul Golden Buzz, trimițând-o direct în semifinală. Jurații și publicul din sală au aplaudat momentul, însă reacțiile din online au fost cu totul diferite.

Val de critici pe rețelele sociale

Imediat după difuzare, rețelele sociale s-au umplut de comentarii negative. Mulți telespectatori au susținut că Golden Buzz-ul a fost acordat pe criterii emoționale și că adevărații concurenți talentați au fost ignorați.

Internauții au comparat momentul Doinei Andronachi cu prestațiile altor participanți din aceeași ediție – copii considerați geniali, acrobați sau cupluri apreciate pentru nivelul ridicat de performanță – afirmând că aceștia ar fi meritat mult mai mult distincția.

„Respect, dar nici pe departe nu merită Golden Buzz”, „Este o emisiune despre talente și tocmai adevăratele talente sunt omise, trist!” sau „Ați devenit și mai penibili, nu dați la cei cu rotilele, nu dați la cuplul din Ucraina, nu dați băiatului de 9 ani... hai să fim serioși... respect pentru vârsta doamnei, dar patru de DA erau prea suficiente, deși nu știu ce va face mai departe....”, sunt doar câteva dintre mesajele apărute în mediul online.