Trump ia în calcul eliminarea fizică a ayatollahului Khamenei și a fiului acestuia dacă negocierile eșuează, susține un consilier al președintelui SUA

Administrația Trump ia în calcul scenarii extreme în cazul în care negocierile cu Iranul privind programul nuclear vor eșua, inclusiv eliminarea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, și a fiului său, Mojtaba, considerat un posibil succesor.

„(Pentagonul) are ceva pregătit pentru fiecare scenariu. Unul dintre scenarii vizează eliminarea ayatollahului, a fiului său și a liderilor religioși”, a declarat un consilier al lui Trump, potrivit unui raport publicat de Axios.

Potrivit sursei, Trump ar putea permite Iranului să continue îmbogățirea uraniului doar dacă Teheranul va oferi garanții clare că nu există „nicio cale posibilă” pentru dezvoltarea unei arme nucleare. În lipsa unui astfel de angajament, Washingtonul ar avea pregătite mai multe opțiuni militare.

Raportul Axios apare în contextul în care Statele Unite își consolidează prezența militară în Orientul Mijlociu, una dintre cele mai ample desfășurări de forțe din regiune de la invazia Irakului din 2003.

Surse diplomatice citate de Reuters afirmă că riscul unui conflict militar între Statele Unite și Iran este acum mai mare decât șansa unui acord.

Oficiali americani au declarat că pragul pentru acceptarea unei propuneri iraniene este „foarte ridicat”, aceasta trebuind să convingă atât administrația Trump, cât și aliații regionali că Teheranul renunță definitiv la producerea focoaselor nucleare.

„Dacă iranienii vor să evite un atac, trebuie să vină cu o ofertă pe care să nu o putem refuza. Dacă joacă jocuri, răbdarea nu va fi mare”, a declarat un oficial american de rang înalt.

Israelul se pregătește pentru un posibil conflict

Guvernul israelian consideră că negocierile dintre Washington și Teheran se află într-un impas și ar face pregătiri pentru o posibilă acțiune militară comună cu SUA, deși nu a fost luată încă o decizie finală.

De asemenea, presa americană a relatat că armata SUA ar fi pregătită să lovească Iranul chiar în acest weekend, însă Trump nu a luat încă o hotărâre definitivă.

„Trump își păstrează toate opțiunile deschise. Ar putea decide un atac în orice moment”, a afirmat un consilier prezidențial.

Poziția Iranului

Ultimele runde de negocieri Iran–SUA s-au blocat la teme precum îmbogățirea uraniului, rachetele balistice și ridicarea sancțiunilor. Totuși, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că cele două părți au convenit asupra unor „principii directoare”.

Acesta a precizat că Iranul pregătește o propunere scrisă care va fi transmisă Washingtonului după aprobarea conducerii politice de la Teheran. Araghchi a negat că SUA ar fi cerut „îmbogățire zero” a uraniului și a subliniat că discuțiile vizează asigurarea caracterului exclusiv pașnic al programului nuclear iranian.

În negocieri este implicat și Raphael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, care ar fi propus măsuri tehnice stricte pentru a preveni deturnarea programului nuclear iranian în scopuri militare.

Poziția SUA

Oficialii americani insistă că orice ofertă venită din partea Iranului trebuie să fie „foarte detaliată” și să demonstreze clar că programul nuclear nu reprezintă o amenințare.

„Vom vedea ce ne vor transmite în scris. În funcție de asta, vom evalua cât de serioși sunt. Mingea este în terenul lor”, a declarat un oficial american pentru Axios.