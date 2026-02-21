search
Sâmbătă, 21 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Descoperire a cercetătorilor din Danemarca. Un virus „ascuns” într-o bacterie intestinală ar putea fi asociat cu cancerul colorectal

0
0
Publicat:

Cancerul colorectal rămâne una dintre cele mai frecvente forme de cancer în ţările occidentale şi o cauză majoră de mortalitate din punct de vedere al bolilor oncologice. Deşi vârsta, alimentaţia şi stilul de viaţă sunt factori de risc bine cunoscuţi, mecanismele exacte care declanşează boala sunt, în multe cazuri, încă neclare. În acest context, cercetătorii acordă o atenţie tot mai mare microbiomului intestinal – comunitatea de bacterii, virusuri şi alte microorganisme din tubul digestiv.

Cancerul colorectal rămâne una dintre cele mai frecvente forme de cancer. FOTO: Shutterstock
Cancerul colorectal rămâne una dintre cele mai frecvente forme de cancer. FOTO: Shutterstock

Un studiu realizat de cercetători din Danemarca şi publicat în Communications Medicine arată că un virus recent identificat, prezent în interiorul unei bacterii intestinale comune, apare mai frecvent la pacienţii cu cancer colorectal. Descoperirea sugerează o posibilă legătură între virusurile care infectează bacteriile din intestin şi riscul de boală.

Virus nou, găsit într-o bacterie frecvent întâlnită

Echipa de cercetare de la University of Southern Denmark şi Odense University Hospital a analizat bacteria Bacteroides fragilis, asociată de mai mult timp cu cancerul colorectal, dar prezentă şi la multe persoane sănătoase. Pentru a înţelege de ce această bacterie este legată de boală doar în anumite cazuri, cercetătorii au investigat ce se află în interiorul ei.

Rezultatele au arătat că, la pacienții care au dezvoltat ulterior cancer colorectal, Bacteroides fragilis era mai frecvent infectată cu un virus specific. Virusul, un bacteriofag – adică un virus care infectează bacteriile – nu a mai fost descris anterior în literatura de specialitate şi este considerat un tip nou.

Asociere, nu dovadă de cauzalitate

Studiul evidențiază o asociere statistică între prezența acestui virus şi cancerul colorectal, însă nu demonstrează că virusul provoacă boala. Cercetătorii subliniază că este posibil ca virusul să fie doar un marker al unor modificări deja existente în mediul intestinal.

Cercetarea se bazează pe datele unui amplu studiu din Danemarca, care a inclus aproximativ două milioane de persoane. Au fost analizaţi pacienți cu infecţii severe ale sângelui cauzate de Bacteroides fragilis, dintre care unii au fost diagnosticaţi cu cancer colorectal în săptămânile următoare.

Rezultate confirmate la nivel internațional

După observațiile iniţiale, realizate pe un număr limitat de probe, ipoteza a fost testată pe seturi de date internaționale mai ample. Cercetătorii au analizat probe de scaun de la 877 de persoane din Europa, Statele Unite şi Asia, cu şi fără cancer colorectal.

Pacienţii oncologici prezentau de aproximativ două ori mai frecvent urme ale acestor virusuri în intestin comparativ cu persoanele sănătoase. Asocierea a fost observată constant, însă fără a stabili o relaţie directă de cauzalitate.

În analize preliminare, anumite secvenţe virale au permis identificarea a aproximativ 40% dintre cazurile de cancer colorectal, în timp ce majoritatea persoanelor sănătoase nu le prezentau. Totuşi, rezultatele sunt încă într-o fază experimentală timpurie, iar cercetătorii avertizează că sunt necesare studii suplimentare înainte ca aceste descoperiri să aibă aplicaţii clinice.

Stil de viață

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
digi24.ro
image
Ce este ALS, boala necruțătoare care l-a răpus pe actorul Eric Dane la 53 de ani, după 10 luni de la diagnostic
stirileprotv.ro
image
Proprietarii sunt îndemnați să verifice centrala termică dacă prezintă aceste 7 semne „costisitoare” pentru facturi. La ce să fii atent
gandul.ro
image
Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, s-a despărțit de fiul lui Ion Țiriac
mediafax.ro
image
Câți bani primește Leonard Doroftei, lună de lună, de la stat pentru performanțele obținute în numele României
fanatik.ro
image
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
libertatea.ro
image
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
digi24.ro
image
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
gsp.ro
image
S-a terminat! Reacția lui Alexandru Țiriac, după ce s-a despărțit de Sorana Cîrstea
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
HARTĂ. Unde se află cele mai valoroase zăcăminte de minerale rare din România. Avem și Skarn Wollastonitic
antena3.ro
image
România, sub un nou episod de viscol. Drumuri acoperite de zăpadă şi trafic restricţionat în mai multe zone
observatornews.ro
image
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit! Avem informații și reacții în premieră: 'Am rămas amici!'
cancan.ro
image
Pensie mai mică cu 500 lei la Mica Recalculare. Zeci de mii de pensionari au pățit la fel. De ce scad pensiile
newsweek.ro
image
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
prosport.ro
image
Primăvara se lasă aşteptată. Prognoza meteo pentru prima parte a lunii martie, dezamăgitoare: nu se încălzeşte prea curând
playtech.ro
image
Nemții fac scandal după ce Julia Sauter a scris istorie pentru România la JO de Iarnă 2026: „S-a renunțat la ea. Potențial exista”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Fă-ți bagajele acum": Cristiano Ronaldo, față în față cu cel mai spectaculos transfer din istorie!
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Ce a putut să spună Georgiana Lobonț despre nașa Vlăduța Lupău. Toți colegii lor și-au dat coate când au aflat: Nu e doar din partea mea, e și din partea ei
romaniatv.net
image
Mercur va fi la altitudine maximă pe cer pe 21 februarie! Ce trebuie să faci în această zi pentru a avea noroc
mediaflux.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Boala necruțătoare care l-a răpus pe Eric Dane. Destinul actorului din „Grey’s Anatomy”, frânt la 53 de ani
actualitate.net
image
De ce pielea capătă un miros specific după vârsta de 40 de ani, chiar dacă faci și 3 dușuri pe zi. Ce alimente trebuie să consumi?
click.ro
image
Rețetă gogoși ungurești. Se pregătesc ușor, cu puține ingrediente, și sunt foarte gustoase
click.ro
image
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc cu gust unic
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
waitress preparing cake jpg
5 secrete pentru deserturi reușite de weekend
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca, la începutul lunii martie. Nu oricine își permite
image
De ce pielea capătă un miros specific după vârsta de 40 de ani, chiar dacă faci și 3 dușuri pe zi. Ce alimente trebuie să consumi?

OK! Magazine

image
Dovada pedofiliei! Unul dintre e-mailurile care i-au îngropat pe Epstein și Andrew avea un criteriu grotesc: „vârsta 10 ani”

Click! Pentru femei

image
24 de ani de „fericire conjugală”! Joan Collins, toată numai un zâmbet alături de soțul cu câteva decenii mai tânăr!

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești