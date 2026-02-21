Descoperire a cercetătorilor din Danemarca. Un virus „ascuns” într-o bacterie intestinală ar putea fi asociat cu cancerul colorectal

Cancerul colorectal rămâne una dintre cele mai frecvente forme de cancer în ţările occidentale şi o cauză majoră de mortalitate din punct de vedere al bolilor oncologice. Deşi vârsta, alimentaţia şi stilul de viaţă sunt factori de risc bine cunoscuţi, mecanismele exacte care declanşează boala sunt, în multe cazuri, încă neclare. În acest context, cercetătorii acordă o atenţie tot mai mare microbiomului intestinal – comunitatea de bacterii, virusuri şi alte microorganisme din tubul digestiv.

Un studiu realizat de cercetători din Danemarca şi publicat în Communications Medicine arată că un virus recent identificat, prezent în interiorul unei bacterii intestinale comune, apare mai frecvent la pacienţii cu cancer colorectal. Descoperirea sugerează o posibilă legătură între virusurile care infectează bacteriile din intestin şi riscul de boală.

Virus nou, găsit într-o bacterie frecvent întâlnită

Echipa de cercetare de la University of Southern Denmark şi Odense University Hospital a analizat bacteria Bacteroides fragilis, asociată de mai mult timp cu cancerul colorectal, dar prezentă şi la multe persoane sănătoase. Pentru a înţelege de ce această bacterie este legată de boală doar în anumite cazuri, cercetătorii au investigat ce se află în interiorul ei.

Rezultatele au arătat că, la pacienții care au dezvoltat ulterior cancer colorectal, Bacteroides fragilis era mai frecvent infectată cu un virus specific. Virusul, un bacteriofag – adică un virus care infectează bacteriile – nu a mai fost descris anterior în literatura de specialitate şi este considerat un tip nou.

Asociere, nu dovadă de cauzalitate

Studiul evidențiază o asociere statistică între prezența acestui virus şi cancerul colorectal, însă nu demonstrează că virusul provoacă boala. Cercetătorii subliniază că este posibil ca virusul să fie doar un marker al unor modificări deja existente în mediul intestinal.

Cercetarea se bazează pe datele unui amplu studiu din Danemarca, care a inclus aproximativ două milioane de persoane. Au fost analizaţi pacienți cu infecţii severe ale sângelui cauzate de Bacteroides fragilis, dintre care unii au fost diagnosticaţi cu cancer colorectal în săptămânile următoare.

Rezultate confirmate la nivel internațional

După observațiile iniţiale, realizate pe un număr limitat de probe, ipoteza a fost testată pe seturi de date internaționale mai ample. Cercetătorii au analizat probe de scaun de la 877 de persoane din Europa, Statele Unite şi Asia, cu şi fără cancer colorectal.

Pacienţii oncologici prezentau de aproximativ două ori mai frecvent urme ale acestor virusuri în intestin comparativ cu persoanele sănătoase. Asocierea a fost observată constant, însă fără a stabili o relaţie directă de cauzalitate.

În analize preliminare, anumite secvenţe virale au permis identificarea a aproximativ 40% dintre cazurile de cancer colorectal, în timp ce majoritatea persoanelor sănătoase nu le prezentau. Totuşi, rezultatele sunt încă într-o fază experimentală timpurie, iar cercetătorii avertizează că sunt necesare studii suplimentare înainte ca aceste descoperiri să aibă aplicaţii clinice.