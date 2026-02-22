Nunta low-cost, o opțiune pentru mirii care nu mai fac față cheltuielilor. „Măcar să vină toți cei pe care contați”

Organizarea unei nunți a devenit un mare stres în 2026, mulți dintre viitorii miri căutând orice posibilitate de a-și reduce din cheltuieli. Sfaturile primite pe grupurile de profil se dovedesc utile.

Dacă în anii trecuți era un adevărat maraton pentru a oferi invitaților la nuntă tot ce se așteaptă și ceva peste, creșterea continuă a costurilor face ca sfaturile pentru o nuntă low-cost să fie la mare căutare. Sunt viitori miri care nu se mai gândesc la fum greu, momente surpriză, dansatoare, tort de shot-uri, cabină foto sau video 360, decoruri vintage „instagramabile”, devenite aproape obișnuință, ci caută ponturi să-și cumpere ținutele și verighetele mai ieftin și promoții pentru a achiziționa băuturile alcoolice la prețuri bune. Nunta low-cost, care nu înseamnă o nuntă lipsită de stil, ci presupune ca banii să fie cheltuiți cu inteligență, începe să tenteze și să devină o modă.

Mirese care iau în calcul să poarte o rochie la mâna a doua

Ținutele de nuntă reprezintă o cheltuială importantă, pe care mirii fără prea mare dare de mână sunt dispuși să o ajusteze. Sfaturile oferite în mediul online sunt diverse. Rochia realizată pe comandă, care să nu crească însă foarte mult bugetul, ci să-l scadă dacă ai găsit atelierul potrivit, rochiile achiziționate de pe binecunoscutele platforme chinezești sau din outlet, ba, pe grupurile de organizare nunți, sunt oferte de rochii la mâna a doua, toate sunt sfaturi pe care multe viitoare mirese se arată încântate să le ia în calcul.

Pentru domni se recomandă fie urmărirea promoțiilor, fie o vizită în țările nu prea îndepărtate, de unde te poți întoarce, spun cei care au apelat la această soluție, cu haine pe gustul tău la prețuri mult sub cele practicate de magazinele din țară.

Turcia este indicată în multe comentarii pentru achiziționarea verighetelor. „Le-am cumpărat din Turcia, 280 dolari în 2022, aur alb, fără pietricele. Pentru ginerică aveau oferta la KARACA și am luat două costume full (cu tot cu accesorii-butoni, cravată/papion, pantofi două perechi pentru ambele costume, ciorapi, cămăși, curele), practic tot cu 2.500 lei. Rochia de mireasă tot 2.500 lei, modificată gratuit după mărimile mele - mi-au dat-o în două zile, voalul și crinolina incluse în preț”, este relatarea unei tinere. Costurile cu deplasarea (cazare, mâncare, benzină) au apropiat cumva prețul de suma la care ar fi ajuns și în România, însă faptul că au putut alege dintr-o mare varietate și că au găsit și alte produse – aranjamente pentru mese, mărturii etc. – la prețuri mici a făcut experiența de recomandat.

„Noi ne-am luat verighetele din Ruse, sunt multe bijuterii în centru, am făcut o plimbare și gata. Prețul era la jumătate față de România. Acum nu știu cum e cu euro”, a indicat un alt comentator.

„Recomand Istanbul, mi-am făcut pe comandă atât rochia cât și verighetele 1:1 cu pozele pe care le aveam salvate. Ca idee, pe rochie am dat 400 €, în condițiile în care am cerut ofertă de la mai multe case de modă din țară care fac rochii pe comanda și toate erau în jur de 2.500-3.000 € la momentul respectiv. Cu toate accesoriile pentru mine, costum mire, verighete, drum și cazare nu am ajuns la 2.500 €, cât aș fi dat pe rochie. Am stat 6 zile, am mers zilnic la probă, chiar și de două ori pe zi”, a relatat o tânără cum a procedat.

„Să nu chemați prea multă lume, pentru că sunt șanse mari să nu vă vină”

O altă recomandare pentru a nu face inutil anumite cheltuieli este cea privind lista de invitați. O revizuire a acesteia se impune, susțin „pățiții”: „Să nu chemați prea multă lume, pentru că sunt șanse mari să nu vă vina și să rămâneți cu meniul plătit, mâncare la pachet ce e drept, dar nu cred că încălzește pe nimeni treaba asta”. Nu cu mult timp în urmă, pe alte grupuri de pe rețelele de socializare se lansa chiar un curent de a invita la nuntă necunoscuți, pentru că mirii s-au trezit în apropierea marelui eveniment, atunci când le-au cerut invitaților să confirme, că vor avea foarte multe mese goale.

Un alt pont dat viitorilor miri interesați să facă economii este acela de a face cheltuielile progresiv. Asta presupune însă o bună organizare.

„Am planificat totul cu un an și jumătate înainte, am achitat toate avansurile și am început să cumpărăm pe rând tot ce e nevoie. Mai sunt 5 luni până la nuntă și avem deja totul cumpărat până la cel mai mic detaliu. Accesorii vă recomand Temu sau Shein, am luat halat și pijamale pentru mine și domnișoarele de onoare, flori de pus in piept, brățări pentru fete, voal, coroniță, decorațiunile pentru mașini, pahare pentru noi și nași etc.. Le găsiți la jumătate de preț față de Dragon iar calitatea este aceeași, sunt produse identice”, este un alt sfat.

„Nunta este un stres maxim, măcar să vă bazați pe invitați, să vină toți cei pe care contați. Mâncarea să fie ok. La nunta fiului meu fix fratele meu a redus din dar că nu i-a plăcut muzica. Cred că nici barul deschis sau la liber pentru fiecare nu este o variantă”, sunt alte sfaturi.

Nunta de zi și alegerea zilei de duminică pot aduce economii

O altă economie poate veni din organizarea unei nunți în care petrecerea să înceapă după-amiaza. Ziua de duminică, mai puțin solicitată localurilor de nunți, poate de asemenea să vină cu un preț mai scăzut dacă știi să negociezi.

Cumpărarea băuturilor alcoolice de la depozitul de distribuție (dacă există această opțiune și nu cumva intră în prețul meniului) poate să aducă alte economii, cu atât mai mult dacă se negociază pentru posibilitatea de a returna băutura neconsumată.

Și vânarea de ocazii de tot felul, pe grupurile speciale de pe rețelele sociale, poate să aducă prețuri bune. Sunt persoane care au relatat că astfel au găsit formația la un preț aproape nesperat – 1.200 euro -, pentru că un alt cuplu renunțase. „Sunt tot felul de grupuri unde puteți găsi formații, fotografi, etc. (...) Am început din timp și am urmărit toate ofertele. Când unele supermarketuri au reduceri, au prețuri mai bune decât la depozit. Invitațiile le-am făcut la cineva de pe Facebook și m-au costat sub 100 de lei și am avut undeva la 80 de perechi la nuntă. Acum, depinde ce vă doriți și cât de pompos vreți să fie totul”, au venit și alte sfaturi.

Alți internauți recomandă ca procesul de economisire să înceapă cu cel puțin un an înainte, iar cuplul să pună deoparte o sumă care nu le pune prea mult la încercare traiul de zi cu zi. „Într-o lună luați ceva, într-o lună altceva și încercați să mai strângeți ceva. Sora mea și cumnatul au pus 1.000 de lei deoparte și se limitau la un salariu cam cu un an înainte de nuntă. Părinții și bunicii le-au dat darul dinainte de nuntă ca să îl folosească la pregătiri. Cu darul de la bunici și-au luat verighetele. Sau dacă vreți toți banii, faceți un credit de nevoi personale, căutați oferte cu o dobândă mai mică”, au fost alte sfaturi.

Altcineva a relatat că a cumpărat cu trei ani în urmă rochia de mireasă dintr-un bazar din Ucraina, cu echivalentul a 300 euro, pe care ulterior a și vândut-o, prețul de achiziție fiind la jumătate față de ce găsise în oferta caselor de modă. A renunțat la aranjamentele florale și mărturii, „și nimeni nu le-a simțit lipsa”, în schimb a mizat pe mâncare care să fie pe toate gusturile. Alte recomandări au vizat achiziționarea băuturilor din duty-free, pentru cei aflați aproape de graniță.

Pentru cei cu ceva talent în realizarea obiectelor, un alt pont este să-și confecționeze singuri sau cu ajutorul prietenilor pricepuți invitațiile, aranjamentele florale, aranjamentele din fructe etc.

Risipa este o caracteristică a nunților din România, a fost o altă constatare. Mirii sunt sfătuiți să apeleze mai mult la familie în organizarea nunții și astfel să-și creeze și amintiri, care sunt mult mai prețioase decât fastul.

Cât costă o nuntă și unde se poate economisi

Pentru o nuntă cu aproximativ 200 de invitați costul poate varia între 100.0000 și peste 230.000 lei, în funcție de cât de bogat este meniul, ce altceva își mai doresc mirii pentru invitați etc..

Serviciile foto-video pornesc în general de la 1.500 euro și pot depăși 4.000 euro, o formație live poate să coste de la 1.000 euro și să ajungă și chiar să depășească 10.000 euro (dacă se optează pentru invitați celebri costul crește pe măsură), aranjamentele florale, decorul, luminile, scenografia pot depăși și acestea 2.000 euro, dacă se optează pentru limuzină, mașină retro, microbuze pentru transortul invitaților vor fi alte cheltuieli, la acestea se adaugă cele pentru invitații, mărturii etc..

Profesioniștii din domeniul organizării de evenimente vin și cu alte idei de a reduce costul final: organizarea petrecerii într-un loc neconvențional sau într-un local mai puțin pretențios – grădini, zone rurale, restaurant de familie; o listă restrânsă de invitați; organizarea nunții în afara sezonului (nunțile organizate vara și toamna sunt cele mai costisitoare), alegerea unui meniu simplificat, având în vedere că aproape niciodată nu se consumă toată mâncarea care se servește la o nuntă; alegerea unor ținute simple; renunțarea la momente-surpriză care costă, la mărturii personalizate etc..

Cât îi costă pe invitați

Nici pentru invitații la nuntă cheltuiala nu este tocmai o bucurie. Un eveniment organizat într-un local de lux îi obligă și pe aceștia la cheltuieli pe măsură, pornind de la îmbrăcăminte, coafură, machiaj etc. și terminând cu darul de nuntă. Cum în România darul de nuntă este aproape o obligație, acesta trebuie să acopere cel puțin costul meniului, însă recomandat este să se ofere și puțin peste. Având în vedere costurile, darul trebuie și acesta să pornească de la un minim de 300 - 500 lei/persoană, conform discuțiilor între membrii grupurilor de pe rețele de socializare. Suma crește în funcție de relația pe care invitații o au cu mirii.

În orașele mari, unde și costurile dar și veniturile sunt mai ridicate, și darul de nuntă este mai mare, în medie 400-800 lei/persoană. Chiar și în orașele mici și în localitățile rurale darul se situează între 200 – 500 lei/persoană în cazul unei nunți simple, dacă vine din partea unui nuntaș obișnuit, și suma crește în cazul rudelor și prietenilor.