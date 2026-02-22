search
Duminică, 22 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cât de atrași sunt tinerii de meseria viitorului în UE: „Modalitate foarte bună de a strânge bani rapid”

0
0
Publicat:

Uniunea Europeană se confruntă cu insuficiența posturilor de șoferi profesioniști, însă această meserie rămâne mai puțin atractivă pentru tineri. Deși salariile sunt mulțumitoare, programul de lucru este adesea un impediment în alegerea unui astfel de job.

Munca de șofer profesionist atrage mai puțini tineri. Foto: Freepik.com
Munca de șofer profesionist atrage mai puțini tineri. Foto: Freepik.com

Cel mai recent raport publicat de Uniunea Internațională de Transport Rutier (IRU) arată că, în ultimii ani, Uniunea Europeană s-a confruntat cu o provocare presantă în sectorul transportului rutier: o penurie severă și în creștere de șoferi profesioniști de camion și autobuz.

„Această lipsă nu este limitată la anumite state membre, ci afectează întreaga Uniune. UE înregistrează deja un deficit de peste jumătate de milion de șoferi, iar acesta ar putea depăși un milion în următorii trei-cinci ani, dacă nu se iau măsuri. În prezent, vârsta medie a șoferilor de camion și autobuz este de aproximativ 50 de ani. Peste o treime au 55 de ani sau mai mult, iar mai puțin de 5% au sub 25 de ani. Profesia se confruntă cu un număr ridicat de pensionări, care depășește intrarea tinerilor în domeniu”, arată studiul elaborat de IRU în numele Comisia Europeană.

Analiza arată că, deși atragerea tinerilor și a femeilor rămâne o prioritate, participarea lor cumulată reprezintă în continuare sub 10% din totalul forței de muncă, ceea ce amplifică presiunea asupra lanțurilor de aprovizionare, reduce capacitatea de transport și pune în pericol serviciile esențiale de transport public.

„Rezolvarea crizei șoferilor necesită o abordare amplă și pe termen lung. IRU lucrează pentru a atrage mai multe femei și tineri în profesie, sprijinind în același timp mobilitatea sigură și bine reglementată a șoferilor din afara UE. Recrutarea din țări terțe poate completa soluțiile interne, cu condiția să se bazeze pe proceduri clare, condiții echitabile și standarde comune la nivelul UE. Nu există o soluție unică, dar, printr-un mix adecvat de măsuri, UE poate construi o forță de muncă rezilientă și sustenabilă în domeniul transportului rutier”, a declarat directorul IRU pentru UE, Raluca Marian, potrivit comunicatului transmis în 18 februarie.

Mai mult de jumătate dintre companiile europene de transport nu își pot extinde afacerile deoarece nu găsesc muncitori calificați, din cauza penuriei de șoferi de camion, arată reprezentanții transportatorilor.

Tinerii mai puțini atrași de programul de lucru

România avea nevoie de aproape 23.000 de locuri de muncă în transporturi în 2023, mai informa IRU. Totuși, la fel ca în alte state europene, mulți tineri din România se arată mai puțin atrași de meseria de șofer profesionist. Raportul IRU arată că 5,5 la sută din șoferii profesioniști din România au vârste sub 25 de ani.

Citește și: Cum reușesc mulți români să pună bani deoparte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”

Unii tineri în căutarea locurilor de muncă susțin că evită să se angajeze ca șoferi din cauza programului.

„Nu am acceptat un job de șofer pe 5.000–6.500 de lei net, de la șapte dimineața până la șase după-amiaza, cinci zile pe săptămână, o săptămână cu sâmbătă și duminică liber, o săptămână cu luni și marți liber. Ar fi însemnat să încep la 6 dimineața și să termin la 18:30–19:00, strict muncă și drumuri, cinci zile pe săptămână, 5.000–6.500 de lei net, fără alte bonusuri și fără vreo posibilitate reală de avansare. Încă nu mor de foame și am un loc să stau, iar programul nu îți oferă prea mult după ce termini munca”, susține un tânăr pe platforma Reddit.

Alți români spun că s-au adaptat unui astfel de program, însă atunci când acesta a fost prelungit, nu au mai rezistat.

„Am lucrat ca șofer de la 6 dimineața până la 16 după-amiaza și a fost destul de bine. Dar dacă aș fi avut program până la 19 seara, nu cred că aș fi rezistat mai mult de două luni. Și așa ajungeam extrem de obosit acasă, după o zi de condus”, afirmă un internaut. 

Unii români susțin însă că sunt mulțumiți de salariul primit și trec peste oboseală.

„În zilele noastre, șoferia este o modalitate foarte bună de a strânge bani rapid”, afirmă unul dintre ei.

În Occident, salariile așteptate de români sunt mult mai atractive, adaugă altcineva. Totuși, există și motive de nemulțumire.

„În Irlanda primesc 1.000 de euro pe săptămână. Însă, cu cât câștig mai mult, cu atât cheltuielile sunt mai mari pentru îndeplinirea viselor”, afirmă acesta.

Riscuri și satisfacții în munca de șofer

Occidentul aduce însă și riscuri suplimentare pentru transportatori.

„Aveam un transport pe care îl așteptam la muncă; șoferul a fost gazat în parcare, în Germania, și jefuit de toată marfa. A fost la pont, sigur. Astfel de riscuri există întotdeauna, indiferent de țara în care te afli. Dar dacă nu faci pauzele singur, în câmp, șansa să se întâmple este foarte mică”, adaugă altcineva.

Un alt român spune că, fiind șofer de camion, a trecut prin numeroase incidente cauzate de hoți. Precizează că se teme doar de agresorii violenți, însă este pregătit să reacționeze dacă va fi pus în pericol.

„Ca regulă generală, dacă fură din remorcă ori motorină din rezervor, îi las în pace și evaluez pagubele după ce pleacă. Dacă se ating de cabină, pornesc motorul și plec, chiar dacă rămân agățați de oglinzi”, susține un șofer.

Un șofer profesionist afirmă că lucrează în Olanda și a reușit să strângă într-un an 20.000 de euro. România este mai puțin ofertantă decât Occidentul în privința salariilor pentru șoferi.

„Sunt șofer de camion în Norvegia. Am avut câștiguri lunare și de aproape 7.000 de euro. În ultimele 11 luni am economisit 30.000 de euro”, susține un alt șofer.

Un alt raport al IRU, publicat în 2025, arată că majoritatea șoferilor de camion din Europa sunt mulțumiți de locurile lor de muncă. Totuși, pe măsură ce șoferii înaintează în vârstă, nivelul de satisfacție scade.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
digi24.ro
image
Ce este ALS, boala necruțătoare care l-a răpus pe actorul Eric Dane la 53 de ani, după 10 luni de la diagnostic
stirileprotv.ro
image
Mai multe baloane de tenis din București s-au prăbușit din cauza zăpezii din ultimele zile. Doar o minune a făcut ca nimeni să nu fie strivit. Imagini exclusive cu terenurile puse la pământ
gandul.ro
image
Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, s-a despărțit de fiul lui Ion Țiriac
mediafax.ro
image
Ce s-a întâmplat cu o fostă speranță a fotbalului românesc și soția sa: ”Nu este o rușine să faci asta”
fanatik.ro
image
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
libertatea.ro
image
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Am fost mai puțin izolați decât se spune”
digi24.ro
image
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
gsp.ro
image
"Aduceți penele!" Florin Prunea a auzit cine a strigat și l-a "mitraliat" în direct, după Rapid - Dinamo
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
HARTĂ. Unde se află cele mai valoroase zăcăminte de minerale rare din România. Avem și Skarn Wollastonitic
antena3.ro
image
Postul Paştelui, mai scump ca niciodată: "E mai ieftină carnea decât legumele şi fructele"
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
cancan.ro
image
Pensie mai mică cu 500 lei la Mica Recalculare. Zeci de mii de pensionari au pățit la fel. De ce scad pensiile
newsweek.ro
image
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
prosport.ro
image
Se impune limită pentru plățile cash inclusiv în România. De când se aplică regula UE
playtech.ro
image
Cristi Balaj, verdict la golul anulat lui Dinamo în derby-ul cu Rapid. Ce a spus despre intervenția lui Sebastian Colțescu din camera VAR. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A fost împreună cu Ronaldo și n-a stat pe gânduri, după ce a primit bani să spună totul
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Ce a putut să spună Georgiana Lobonț despre nașa Vlăduța Lupău. Toți colegii lor și-au dat coate când au aflat: Nu e doar din partea mea, e și din partea ei
romaniatv.net
image
Se schimbă ora mai devreme în 2026! Când trecem la ora de vară anul acesta
mediaflux.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Boala necruțătoare care l-a răpus pe Eric Dane. Destinul actorului din „Grey’s Anatomy”, frânt la 53 de ani
actualitate.net
image
De ce pielea capătă un miros specific după vârsta de 40 de ani, chiar dacă faci și 3 dușuri pe zi. Ce alimente trebuie să consumi?
click.ro
image
Rețetă gogoși ungurești. Se pregătesc ușor, cu puține ingrediente, și sunt foarte gustoase
click.ro
image
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc cu gust unic
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
waitress preparing cake jpg
5 secrete pentru deserturi reușite de weekend
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
O zodie trage lozul câștigător în martie 2026. Universul îi deschide toate ușile, după o perioadă lungă de încercări și lacrimi
image
De ce pielea capătă un miros specific după vârsta de 40 de ani, chiar dacă faci și 3 dușuri pe zi. Ce alimente trebuie să consumi?

OK! Magazine

image
Dovada pedofiliei! Unul dintre e-mailurile care i-au îngropat pe Epstein și Andrew avea un criteriu grotesc: „vârsta 10 ani”

Click! Pentru femei

image
24 de ani de „fericire conjugală”! Joan Collins, toată numai un zâmbet alături de soțul cu câteva decenii mai tânăr!

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești