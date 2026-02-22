Cât de atrași sunt tinerii de meseria viitorului în UE: „Modalitate foarte bună de a strânge bani rapid”

Uniunea Europeană se confruntă cu insuficiența posturilor de șoferi profesioniști, însă această meserie rămâne mai puțin atractivă pentru tineri. Deși salariile sunt mulțumitoare, programul de lucru este adesea un impediment în alegerea unui astfel de job.

Cel mai recent raport publicat de Uniunea Internațională de Transport Rutier (IRU) arată că, în ultimii ani, Uniunea Europeană s-a confruntat cu o provocare presantă în sectorul transportului rutier: o penurie severă și în creștere de șoferi profesioniști de camion și autobuz.

„Această lipsă nu este limitată la anumite state membre, ci afectează întreaga Uniune. UE înregistrează deja un deficit de peste jumătate de milion de șoferi, iar acesta ar putea depăși un milion în următorii trei-cinci ani, dacă nu se iau măsuri. În prezent, vârsta medie a șoferilor de camion și autobuz este de aproximativ 50 de ani. Peste o treime au 55 de ani sau mai mult, iar mai puțin de 5% au sub 25 de ani. Profesia se confruntă cu un număr ridicat de pensionări, care depășește intrarea tinerilor în domeniu”, arată studiul elaborat de IRU în numele Comisia Europeană.

Analiza arată că, deși atragerea tinerilor și a femeilor rămâne o prioritate, participarea lor cumulată reprezintă în continuare sub 10% din totalul forței de muncă, ceea ce amplifică presiunea asupra lanțurilor de aprovizionare, reduce capacitatea de transport și pune în pericol serviciile esențiale de transport public.

„Rezolvarea crizei șoferilor necesită o abordare amplă și pe termen lung. IRU lucrează pentru a atrage mai multe femei și tineri în profesie, sprijinind în același timp mobilitatea sigură și bine reglementată a șoferilor din afara UE. Recrutarea din țări terțe poate completa soluțiile interne, cu condiția să se bazeze pe proceduri clare, condiții echitabile și standarde comune la nivelul UE. Nu există o soluție unică, dar, printr-un mix adecvat de măsuri, UE poate construi o forță de muncă rezilientă și sustenabilă în domeniul transportului rutier”, a declarat directorul IRU pentru UE, Raluca Marian, potrivit comunicatului transmis în 18 februarie.

Mai mult de jumătate dintre companiile europene de transport nu își pot extinde afacerile deoarece nu găsesc muncitori calificați, din cauza penuriei de șoferi de camion, arată reprezentanții transportatorilor.

Tinerii mai puțini atrași de programul de lucru

România avea nevoie de aproape 23.000 de locuri de muncă în transporturi în 2023, mai informa IRU. Totuși, la fel ca în alte state europene, mulți tineri din România se arată mai puțin atrași de meseria de șofer profesionist. Raportul IRU arată că 5,5 la sută din șoferii profesioniști din România au vârste sub 25 de ani.

Unii tineri în căutarea locurilor de muncă susțin că evită să se angajeze ca șoferi din cauza programului.

„Nu am acceptat un job de șofer pe 5.000–6.500 de lei net, de la șapte dimineața până la șase după-amiaza, cinci zile pe săptămână, o săptămână cu sâmbătă și duminică liber, o săptămână cu luni și marți liber. Ar fi însemnat să încep la 6 dimineața și să termin la 18:30–19:00, strict muncă și drumuri, cinci zile pe săptămână, 5.000–6.500 de lei net, fără alte bonusuri și fără vreo posibilitate reală de avansare. Încă nu mor de foame și am un loc să stau, iar programul nu îți oferă prea mult după ce termini munca”, susține un tânăr pe platforma Reddit.

Alți români spun că s-au adaptat unui astfel de program, însă atunci când acesta a fost prelungit, nu au mai rezistat.

„Am lucrat ca șofer de la 6 dimineața până la 16 după-amiaza și a fost destul de bine. Dar dacă aș fi avut program până la 19 seara, nu cred că aș fi rezistat mai mult de două luni. Și așa ajungeam extrem de obosit acasă, după o zi de condus”, afirmă un internaut.

Unii români susțin însă că sunt mulțumiți de salariul primit și trec peste oboseală.

„În zilele noastre, șoferia este o modalitate foarte bună de a strânge bani rapid”, afirmă unul dintre ei.

În Occident, salariile așteptate de români sunt mult mai atractive, adaugă altcineva. Totuși, există și motive de nemulțumire.

„În Irlanda primesc 1.000 de euro pe săptămână. Însă, cu cât câștig mai mult, cu atât cheltuielile sunt mai mari pentru îndeplinirea viselor”, afirmă acesta.

Riscuri și satisfacții în munca de șofer

Occidentul aduce însă și riscuri suplimentare pentru transportatori.

„Aveam un transport pe care îl așteptam la muncă; șoferul a fost gazat în parcare, în Germania, și jefuit de toată marfa. A fost la pont, sigur. Astfel de riscuri există întotdeauna, indiferent de țara în care te afli. Dar dacă nu faci pauzele singur, în câmp, șansa să se întâmple este foarte mică”, adaugă altcineva.

Un alt român spune că, fiind șofer de camion, a trecut prin numeroase incidente cauzate de hoți. Precizează că se teme doar de agresorii violenți, însă este pregătit să reacționeze dacă va fi pus în pericol.

„Ca regulă generală, dacă fură din remorcă ori motorină din rezervor, îi las în pace și evaluez pagubele după ce pleacă. Dacă se ating de cabină, pornesc motorul și plec, chiar dacă rămân agățați de oglinzi”, susține un șofer.

Un șofer profesionist afirmă că lucrează în Olanda și a reușit să strângă într-un an 20.000 de euro. România este mai puțin ofertantă decât Occidentul în privința salariilor pentru șoferi.

„Sunt șofer de camion în Norvegia. Am avut câștiguri lunare și de aproape 7.000 de euro. În ultimele 11 luni am economisit 30.000 de euro”, susține un alt șofer.

Un alt raport al IRU, publicat în 2025, arată că majoritatea șoferilor de camion din Europa sunt mulțumiți de locurile lor de muncă. Totuși, pe măsură ce șoferii înaintează în vârstă, nivelul de satisfacție scade.