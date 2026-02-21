Video Un primar republican din Ohio a fost arestat după ce a fost filmat mirosind lenjeria intimă a unei minore

Wesley Dingus, primarul comunității Butler din statul american Ohio, a fost arestat în după ce o cameră ascunsă l-ar fi surprins mirosind lenjeria intimă a unei adolescente care locuia temporar în casa lui. Acuzațiile, detaliate într-un raport al biroului șerifului din comitatul Richland, au fost formulate după ce tânăra a instalat dispozitivul de înregistrare în dormitorul său, relatează The Guardian.

Potrivit anchetatorilor, adolescenta, minoră, a montat o cameră de mici dimensiuni în dormitor după ce a început să bănuiască faptul că primarul, în vârstă de 48 de ani, îi umbla printre lucruri.

Pe 13 ianuarie, fata a primit mai multe alerte de mișcare, iar înregistrările ar fi arătat cum Dingus mirosea cel puțin patru perechi de lenjerie intimă timp de câteva secunde și își atingea zona inghinală peste haine.

Serviciile pentru protecția copilului din comitatul Richland au transmis raportul către autorități, iar o zi mai târziu, un adjunct al șerifului a intervievat victima la școală.

Acuzat de voyeurism

După ce avocatul primarului a anulat o întâlnire programată cu anchetatorii, autoritățile l-au arestat aproape o lună mai târziu, pe 13 februarie.

Wesley Dingus a fost prezentat în fața instanței pe 19 februarie, unde a pledat nevinovat. Judecătorul a stabilit o cauțiune de 10.000 de dolari - din care Dedilul a plătit 10% - și a dispus monitorizare GPS, precum și interdicția de a contacta victima.

Procuratura a emis două citații pentru acuzații de voyeurism.

Un mandat marcat de controverse

Membru al Partidului Republican, Wesley Dingus a devenit primar în 2022, după demisia predecesorului său, fiind ulterior ales pentru un mandat complet, cu 199 de voturi, într-o localitate cu mai puțin de 1.000 de locuitori.

Nu este prima dată când edilul se confruntă cu probleme legale. În august 2025, el a fost inculpat pentru patru capete de acuzare după ce ar fi lovit cu mașina un suspect care încerca să fugă de poliție. Victima a supraviețuit incidentului. Dingus a pledat nevinovat și în acel dosar.