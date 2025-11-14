De ce „dușul în întuneric” ar putea fi secretul unui somn mai bun. „Ritual pentru sistemul nervos”

În ultimele luni, tendința „dușului în întuneric” a devenit populară pe rețelele de socializare, pe măsură ce tot mai multe persoane o încearcă și realizează că este de fapt destul de puternică.

Ce este dușul în întuneric?

Dușul în întuneric este exact ceea ce pare: să faci duș cu luminile stinse, astfel încât iluminatul să fie slab, în loc de puternic. Te speli în continuare ca de obicei, dar scopul depășește cu mult igiena, scrie revista Real Simple.

„Spre deosebire de dușul de dimineață, care este de obicei luminos, energizant și axat pe curățarea și trezirea corpului, dușul în întuneric este un ritual pentru sistemul nervos”, explică Nidhi Pandya, practicant ayurvedic avansat certificat NAMA și autorul bestsellerului Your Body Already Knows. „Prin reducerea intensității luminii sau stingerea luminilor, creați un cocon senzorial care semnalează corpului să se relaxeze.”

Ea explică faptul că absența luminii puternice ajută la „reglarea” răspunsului corpului la stres, ceea ce, la rândul său, susține tranziția circadiană naturală de la zi la noapte. În acest sens, devine un fel de moment de prag, spălând ziua nu doar de pe piele, ci și din minte și simțuri.

Pentru a încerca această tendință, reduceți intensitatea luminilor din baie până la un nivel care să fie liniștitor, dar care să vă permită în continuare să vedeți și să vă deplasați în siguranță în duș.

5 beneficii importante ale dușului în întuneric

Mintea și corpul nostru beneficiază de fiecare dată când încetinim ritmul și ne concentrăm asupra senzațiilor. De aceea medităm, scriem în jurnal, ne întindem pe iarbă și ascultăm muzică cu ochii închiși. Pur și simplu ne face bine. Dușul în întuneric are același efect. Iată câteva dintre beneficiile sale principale:

Reduce stresul

Stresul este omniprezent, dar un duș în întuneric ar putea avea potențialul de a calma gândurile îngrijorătoare și mintea agitată. „Dușul în întuneric reduce stimularea vizuală, ceea ce poate ajuta sistemul nervos să se calmeze”, explică Stefanie Mazer, Psy.D, psiholog cu sediul în Palm Beach, Florida. „Unele persoane consideră că le calmează gândurile agitate după o zi lungă sau tensionată și că poate calma sistemul nervos.”

Îmbunătățește somnul

Fie că aveți probleme cu adormirea sau pur și simplu aveți nevoie de un somn mai profund, dușul în întuneric vă poate ajuta. Michael J. Breus, PhD, cunoscut la nivel mondial ca „The Sleep Doctor” (Doctorul somnului), spune: „S-a demonstrat că dușurile calde luate cu aproximativ 90 de minute înainte de culcare ajută la creșterea artificială a temperaturii corpului, urmată de o scădere bruscă a acesteia, ceea ce favorizează producția de melatonină.” Un duș în întuneric sporește și mai mult acest beneficiu, creând un mediu mai puțin stimulant.

Îți resetează starea de spirit

Ai avut vreodată cea mai proastă zi din viața ta? Toți am trecut prin asta. „Experiența poate transforma o stare de spirit negativă într-una mai calmă. Chiar și un duș scurt în întuneric poate face ca oamenii să se simtă revigorați mental”, spune dr. Mazer.

Îmbunătățește atenția

Când luminile sunt slabe, mintea ta are mai puține distrageri. Începi să observi sunetul apei, senzația pe piele, ritmul respirației. Toate acestea te introduc într-o stare meditativă (fără a fi nevoie de vreo aplicație).

Favorizează intimitatea

Într-o perioadă în care majoritatea oamenilor abia au timp pentru odihnă, darămite pentru intimitate, Pandya spune că dușul în întuneric are puterea de a trezi senzualitatea. „Lumina slabă, apa caldă și conștientizarea senzorială sporită creează o atmosferă delicată, inerent romantică”, spune ea.

O scurtă istorie a dușului în întuneric

Desigur, dușul în întuneric nu este neapărat o noutate. În multe culturi, stingerea luminii în timp ce te relaxezi în cadă sau te clătești sub duș a fost o componentă esențială a multor regimuri de îngrijire personală.

„În India, baia de seară ocupă de mult timp un loc special. Oamenii se scăldau adesea la amurg, în lumina slabă a lămpilor. Acest lucru nu era doar practic, ci și profund intenționat, o modalitate de a curăța reziduurile energetice ale zilei și de a se pregăti pentru noapte, odihnă sau intimitate”, ne spune Pandya.

Iar în Japonia, baia nocturnă în băile de lemn slab iluminate este de mult timp un ritual prețuit. Pandya spune că lanternele sau lumânările iluminau încăperile pline de aburi, creând o atmosferă caldă și intimă care calma simțurile și invita corpul într-o stare de relaxare. „În mod similar, în Grecia și Roma antică, băile publice aveau adesea încăperi slab iluminate, unde oamenii se spălau la lumina lămpilor cu ulei, nu doar pentru a se curăța, ci și pentru a se relaxa, a se reface și a face tranziția.”