search
Vineri, 14 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

De ce „dușul în întuneric” ar putea fi secretul unui somn mai bun. „Ritual pentru sistemul nervos”

0
0
Publicat:

 În ultimele luni, tendința „dușului în întuneric” a devenit populară pe rețelele de socializare, pe măsură ce tot mai multe persoane o încearcă și realizează că este de fapt destul de puternică.

Dușul pe întuneric, secretul unui somn mai bun FOTO: Adevărul (arhivă)
Dușul pe întuneric, secretul unui somn mai bun FOTO: Adevărul (arhivă)

Ce este dușul în întuneric?

Dușul în întuneric este exact ceea ce pare: să faci duș cu luminile stinse, astfel încât iluminatul să fie slab, în loc de puternic. Te speli în continuare ca de obicei, dar scopul depășește cu mult igiena, scrie revista Real Simple.

„Spre deosebire de dușul de dimineață, care este de obicei luminos, energizant și axat pe curățarea și trezirea corpului, dușul în întuneric este un ritual pentru sistemul nervos”, explică Nidhi Pandya, practicant ayurvedic avansat certificat NAMA și autorul bestsellerului Your Body Already Knows. „Prin reducerea intensității luminii sau stingerea luminilor, creați un cocon senzorial care semnalează corpului să se relaxeze.”

Ea explică faptul că absența luminii puternice ajută la „reglarea” răspunsului corpului la stres, ceea ce, la rândul său, susține tranziția circadiană naturală de la zi la noapte. În acest sens, devine un fel de moment de prag, spălând ziua nu doar de pe piele, ci și din minte și simțuri.

Pentru a încerca această tendință, reduceți intensitatea luminilor din baie până la un nivel care să fie liniștitor, dar care să vă permită în continuare să vedeți și să vă deplasați în siguranță în duș.

5 beneficii importante ale dușului în întuneric

Mintea și corpul nostru beneficiază de fiecare dată când încetinim ritmul și ne concentrăm asupra senzațiilor. De aceea medităm, scriem în jurnal, ne întindem pe iarbă și ascultăm muzică cu ochii închiși. Pur și simplu ne face bine. Dușul în întuneric are același efect. Iată câteva dintre beneficiile sale principale:

Reduce stresul

Stresul este omniprezent, dar un duș în întuneric ar putea avea potențialul de a calma gândurile îngrijorătoare și mintea agitată. „Dușul în întuneric reduce stimularea vizuală, ceea ce poate ajuta sistemul nervos să se calmeze”, explică Stefanie Mazer, Psy.D, psiholog cu sediul în Palm Beach, Florida. „Unele persoane consideră că le calmează gândurile agitate după o zi lungă sau tensionată și că poate calma sistemul nervos.”

Îmbunătățește somnul

Fie că aveți probleme cu adormirea sau pur și simplu aveți nevoie de un somn mai profund, dușul în întuneric vă poate ajuta. Michael J. Breus, PhD, cunoscut la nivel mondial ca „The Sleep Doctor” (Doctorul somnului), spune: „S-a demonstrat că dușurile calde luate cu aproximativ 90 de minute înainte de culcare ajută la creșterea artificială a temperaturii corpului, urmată de o scădere bruscă a acesteia, ceea ce favorizează producția de melatonină. Un duș în întuneric sporește și mai mult acest beneficiu, creând un mediu mai puțin stimulant.

Citește și: De ce nu este nevoie să faci duș în fiecare zi. „Poate fi chiar dăunător”, spun unii specialiști

Îți resetează starea de spirit

Ai avut vreodată cea mai proastă zi din viața ta? Toți am trecut prin asta. „Experiența poate transforma o stare de spirit negativă într-una mai calmă. Chiar și un duș scurt în întuneric poate face ca oamenii să se simtă revigorați mental”, spune dr. Mazer.

Îmbunătățește atenția

Când luminile sunt slabe, mintea ta are mai puține distrageri. Începi să observi sunetul apei, senzația pe piele, ritmul respirației. Toate acestea te introduc într-o stare meditativă (fără a fi nevoie de vreo aplicație).

Favorizează intimitatea

Într-o perioadă în care majoritatea oamenilor abia au timp pentru odihnă, darămite pentru intimitate, Pandya spune că dușul în întuneric are puterea de a trezi senzualitatea. „Lumina slabă, apa caldă și conștientizarea senzorială sporită creează o atmosferă delicată, inerent romantică”, spune ea.

O scurtă istorie a dușului în întuneric

Desigur, dușul în întuneric nu este neapărat o noutate. În multe culturi, stingerea luminii în timp ce te relaxezi în cadă sau te clătești sub duș a fost o componentă esențială a multor regimuri de îngrijire personală.

„În India, baia de seară ocupă de mult timp un loc special. Oamenii se scăldau adesea la amurg, în lumina slabă a lămpilor. Acest lucru nu era doar practic, ci și profund intenționat, o modalitate de a curăța reziduurile energetice ale zilei și de a se pregăti pentru noapte, odihnă sau intimitate”, ne spune Pandya.

Iar în Japonia, baia nocturnă în băile de lemn slab iluminate este de mult timp un ritual prețuit. Pandya spune că lanternele sau lumânările iluminau încăperile pline de aburi, creând o atmosferă caldă și intimă care calma simțurile și invita corpul într-o stare de relaxare. „În mod similar, în Grecia și Roma antică, băile publice aveau adesea încăperi slab iluminate, unde oamenii se spălau la lumina lămpilor cu ulei, nu doar pentru a se curăța, ci și pentru a se relaxa, a se reface și a face tranziția.”

Viață sănătoasă

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția cabinetului stomatologic unde a murit fetița de 2 ani. Patroana unității medicale deține un lanț de clinici
digi24.ro
image
Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”
stirileprotv.ro
image
Cum va fi vremea azi și ce ne așteaptă în weekend. ANM anunță chiar și temperaturi de 20 de grade
gandul.ro
image
Cea mai bună țară din lume pentru femei. „Astăzi soțul meu este acasă gătind și făcând curățenie”
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova a ratat un antrenor de top din fotbalul mondial după plecarea lui Rădoi. De ce a fost preferat, de fapt, portughezul Coelho
fanatik.ro
image
„Au omorât-o!”. Tatăl fetiței de doi ani care a murit în cabinetul stomatologic din București rupe tăcerea
libertatea.ro
image
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea mare. Au omorât-o, asta e părerea mea”
digi24.ro
image
Ce făcea Hagi la antrenamente la Barcelona. Fostul lui coechipier spune că a fost șocat când l-a văzut: „Era incredibil”
gsp.ro
image
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
digisport.ro
image
Pensiile magistraților, în aer: ce s-a întâmplat cu adevărat la întâlnirea secretă de la Cotroceni (surse)
stiripesurse.ro
image
Cum s-a întâmplat tragedia din București, unde o fetiță de 2 ani a murit la stomatolog. „M-au anunțat după o oră, le-a fost frică”
antena3.ro
image
Comparație. Unde găsești cea mai ieftină carne de porc pentru masa de Crăciun
observatornews.ro
image
Adevărul despre relația lui Gabi Tamaș cu soția lui: a bătut-o și a acuzat-o de infidelitate
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
prosport.ro
image
De ce centrala merge, dar apa nu se încălzește. Cele mai frecvente cauze și soluții rapide
playtech.ro
image
Câţi fani români fac deplasarea în Bosnia! Măsuri draconice: controlaţi la sânge, monitorizaţi de la intrarea în ţară şi escortaţi la stadion de forţele de ordine
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Adrian Ilie n-a stat pe gânduri! Cum l-a numit pe Mircea Lucescu, după ce Marian Iancu a criticat dur selecția de la națională
digisport.ro
image
DOCUMENT | 'Doamna achizițiilor' pleacă din Guvern, în urma unui scandal de mari proporții
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul fetiței de 2 ani, care a murit după anestezie în clinica stomatologică! Ce s-a aflat ABIA ACUM despre medicul anestezist
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Ea este fetița de 2 ani, moartă în cabinetul stomatologic din Sectorul 3! Ce s-a aflat acum despre familia ei
wowbiz.ro
image
Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea lui Horia Moculescu. Reacția CIUDATĂ a fostei soții a marelui compozitor: Fiica defunctului deține dreptul exclusiv!
romaniatv.net
image
Se confirmă: mai multe orașe și comune vor dispărea!
mediaflux.ro
image
Ce făcea Hagi la antrenamente la Barcelona. Fostul lui coechipier spune că a fost șocat când l-a văzut: „Era incredibil”
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Cum a rămas o tânără fără bani și fără diplomă după ce și-a dat demisia de la un salon. Mare grijă să nu pățiți la fel
actualitate.net
image
Gestul șocant al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu, chiar când acesta se afla pe patul de moarte: „Solicit să fie interzis!”
click.ro
image
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan! Ce au decis judecătorii? „Nu suntem multumiți!”
click.ro
image
Cum a fost atacată Alexandra Velniciuc după moartea lui Horia Moculescu. Are o relație de 25 de ani cu un regizor cunoscut, iar trecutul ei ascunde mari drame
click.ro
Regina Camilla și Regele Charles foto profimedia jpg
Regina Camilla, în maiou și colanți la 78 de ani? „Imaginea” neașteptată cu soția Regelui Charles, care practică un sport neașteptat
okmagazine.ro
Jack Osbourne, Kelly Osbourne, Sharon Osbourne la înmormântarea lui Ozzy Osbourne foto Profimedia jpg
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia
clickpentrufemei.ro
Regina Maria Antoaneta, în 1783. Pictură de Élisabeth Vigée Le Brun (© Google Art Project)
De ce a fost atât de detestată Maria Antoaneta, „cea mai controversată regină din istorie”?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
image
Gestul șocant al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu, chiar când acesta se afla pe patul de moarte: „Solicit să fie interzis!”

OK! Magazine

image
Aniversarea regelui, distrusă de fratele care a adus prostituate la palat. Charles n-are liniște nici azi, când împlinește 77 de ani!

Click! Pentru femei

image
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor