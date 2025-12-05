search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Cât de bine dorm și cât de stresați sunt tinerii din România

Publicat:

La nivelul Generației Z, femeile au somnul mai fragmentat și sunt mai stresate la locul de muncă și mult mai stresate acasă, în timp ce bărbații adorm mai greu, sunt oarecum stresați la locul de muncă și mai deloc acasă, potrivit unui studiu de specialitate.

Foto Adobestock
Foto Adobestock

Majoritatea respondenților (78.2%) au declarat că dorm între 6 și 8 ore pe noapte, în timp ce doar 9% dorm între 3 și 5 ore, iar mai puțin de 1% au un somn sub 3 ore, potrivit studiului „Evaluarea stilului de viață și a obiceiurilor alimentare în rândul tinerilor cu vârsta între 18 și 30 de ani din România”, realizat de Asociația Dieteticienilor din România, cu sprijinul Nestlé România. Analiza comparativă între genuri nu a evidențiat diferențe semnificative, sugerând un profil similar de durată a somnului în rândul femeilor și bărbaților.

Studiul nostru arată încă o dată că echilibrul nu vine dintr-un singur obicei, ci din modul în care toate componentele stilului de viață se armonizează. Somnul odihnitor și neîntrerupt, de aproximativ opt ore pe noapte, oferă organismului un interval esențial de refacere, care influențează direct capacitatea de concentrare, gestionarea stresului și modul în care corpul procesează energia de care avem nevoie zi de zi.. În rândul tinerilor din Generația Z, vedem clar că somnul, alimentația echilibrată și managementul stresului trebuie privite împreună dacă ne dorim o generație sănătoasă, rezistentă și pregătită pentru provocările cotidiene”, explică Dr. Laura Gavrilaș, dietetician autorizat, președinte al Asociației Dieteticienilor din România și coordonator științific al studiului.

„Somnul suficient și de calitate este la fel de important ca alimentație și activitatea fizică pentru un stil de viață sănătos. Asigurarea unui somn de calitate trebuie să devină un obiectiv strategic pentru autorități și angajatori, pentru că influențează direct atât comportamentul indivizilor în societate, cât și productivitatea la locul de muncă. Ne bucurăm că am putut sprijini realizarea acestui studiu și sperăm să fie de folos tuturor celor care îl citesc”, spune Nicoleta Tupiță, dietetician autorizat și Manager Nutriție Nestlé România și Europa de Sud-Est.

Probleme de calitate a somnului

1 din 3 tineri din Gen Z au declarat că se confruntă cu probleme de somn de cel puțin 3 ori pe săptămână, cu o prevalență semnificativ mai mare în rândul femeilor (39.6%) comparativ cu bărbații (30.3%). Diferența este semnificativă statistic, sugerând că sexul feminin este mai predispus la tulburări de somn în rândul tinerilor adulți incluși în acest studiu.

Cele mai frecvente probleme de somn au fost dificultățile de adormire (22%) și trezirile frecvente în timpul nopții (11%). Aproximativ jumătate dintre respondenți au indicat simptome combinate (ex. dificultăți de adormire, somn neliniștit și treziri precoce). Femeile au raportat mai des probleme combinate de calitate și menținere a somnului, în timp ce bărbații au semnalat mai frecvent dificultăți în inițierea somnului.

Oboseală și nervozitate

Cumva în relație cauzală, 28% dintre respondenți au raportat oboseală, iar alți 26.1% s-au confruntat cu stres în ultimele 6 luni. Alte probleme frecvente includ modificările bruște ale stării de spirit (13.5%), sentimentele de furie (12.1%), izolarea socială (7.7%) și depresia (6.0%). Doar 6.2% dintre respondenți au declarat că nu s-au confruntat cu niciuna dintre aceste probleme.

Distribuția problemelor emoționale și psihologice a fost semnificativ diferită între sexe. Femeile au raportat mai frecvent simptome precum oboseală (28.3% vs. 27.7%), modificări ale stării de spirit (15.1% vs. 11.5%), sentimente de furie (12.8% vs. 11.3%) și izolare socială (8.5% vs. 6.8%) decât bărbații. În schimb, bărbații au declarat mai frecvent că nu s-au confruntat cu nicio problemă (11.1% vs. 1.9%).

Stresul la muncă și acasă

34.8% dintre respondenți au raportat că s-au confruntat cu stres la locul de muncă de mai multe ori, iar 7.9% au simțit stres permanent. Doar 16.3% nu au resimțit deloc stres. Distribuția percepției stresului la locul de muncă a fost semnificativ diferită între sexe, femeile raportând mai frecvent stres repetat sau permanent comparativ cu bărbații.

Mai mult de jumătate dintre respondenți (52.5%) au declarat că s-au simțit stresați uneori acasă în ultima săptămână. 19.1% au perceput stresul acasă de mai multe ori, iar 3.1% au experimentat stres permanent. 25.3% dintre respondenți au indicat că nu au simțit deloc stres acasă în ultima săptămână. Femeile au raportat mai frecvent stres de mai multe ori și permanent, comparativ cu bărbații, care, în schimb, au declarat în proporție mai mare că nu s-au simțit deloc stresați acasă.

