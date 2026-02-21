search
Sâmbătă, 21 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. s-au despărțit. Primele declarații după încheierea relației

0
0
Publicat:

Relația dintre jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea și Ion Alexandru Țiriac a ajuns la final, informația fiind confirmată chiar de fiul omului de afaceri Ion Țiriac. Deși despărțirea s-a produs în urmă cu ceva timp, cei doi au preferat discreția. 

Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. FOTO Colaj Click
Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. FOTO Colaj Click

Contactat de Cancan.ro în legătură cu despărțirea, Ion Țiriac Jr. a oferit o declarație scurtă:

„Am rămas amici, însă, cum bine știți, nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să vă ofer mai multe detalii”.

Separarea s-a produs discret, fără expunere publică, într-un moment în care, potrivit apropiaților, prioritățile celor doi s-au reașezat firesc.

Un cuplu admirat pentru eleganță și discreție

Relația dintre Sorana Cîrstea și Ion Ion Țiriac a fost, timp de câțiva ani, una de invidiat. 

El, un om de afaceri respectat, cu un profil public extrem de rezervat; ea, una dintre cele mai valoroase sportive ale României, cu o carieră internațională solidă. Împreună, au format un cuplu apreciat pentru naturalețe, echilibru și bun-gust.

Cei doi au ales întotdeauna să își trăiască povestea departe de lumina reflectoarelor. Nu au făcut declarații publice despre relație, iar aparițiile lor împreună au fost rare. Singura confirmare indirectă a legăturii lor a venit în 2023, printr-un schimb de mesaje calde pe rețelele sociale, cu ocazia aniversării lui Țiriac Jr.

Drumuri profesionale diferite

Sorana Cîrstea continuă să se concentreze pe cariera sportivă, rămânând una dintre cele mai apreciate jucătoare de tenis din România. De cealaltă parte, Ion Alexandru Țiriac își menține profilul discret și implicarea în afacerile familiei, fiind considerat un reprezentant important al noii generații din Grupul Țiriac, activ în domenii precum auto, imobiliare și servicii financiare.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
digi24.ro
image
Ce este ALS, boala necruțătoare care l-a răpus pe actorul Eric Dane la 53 de ani, după 10 luni de la diagnostic
stirileprotv.ro
image
Proprietarii sunt îndemnați să verifice centrala termică dacă prezintă aceste 7 semne „costisitoare” pentru facturi. La ce să fii atent
gandul.ro
image
Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, s-a despărțit de fiul lui Ion Țiriac
mediafax.ro
image
Nemții fac scandal după ce Julia Sauter a scris istorie pentru România la JO de Iarnă 2026: „S-a renunțat la ea. Potențial exista”
fanatik.ro
image
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
libertatea.ro
image
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
digi24.ro
image
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
gsp.ro
image
"Fă-ți bagajele acum": Cristiano Ronaldo, față în față cu cel mai spectaculos transfer din istorie!
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
HARTĂ. Unde se află cele mai valoroase zăcăminte de minerale rare din România. Avem și Skarn Wollastonitic
antena3.ro
image
România, sub un nou episod de viscol. Drumuri acoperite de zăpadă şi trafic restricţionat în mai multe zone
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
cancan.ro
image
Pensie mai mică cu 500 lei la Mica Recalculare. Zeci de mii de pensionari au pățit la fel. De ce scad pensiile
newsweek.ro
image
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
prosport.ro
image
Primăvara se lasă aşteptată. Prognoza meteo pentru prima parte a lunii martie, dezamăgitoare: nu se încălzeşte prea curând
playtech.ro
image
Cine este Giuliana, arbitra care-i înnebunește pe fani, pe stadioane. Are 23 de ani și a terminat o facultate de prestigiu
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Ce a putut să spună Georgiana Lobonț despre nașa Vlăduța Lupău. Toți colegii lor și-au dat coate când au aflat: Nu e doar din partea mea, e și din partea ei
romaniatv.net
image
Mercur va fi la altitudine maximă pe cer pe 21 februarie! Ce trebuie să faci în această zi pentru a avea noroc
mediaflux.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Boala necruțătoare care l-a răpus pe Eric Dane. Destinul actorului din „Grey’s Anatomy”, frânt la 53 de ani
actualitate.net
image
De ce pielea capătă un miros specific după vârsta de 40 de ani, chiar dacă faci și 3 dușuri pe zi. Ce alimente trebuie să consumi?
click.ro
image
Rețetă gogoși ungurești. Se pregătesc ușor, cu puține ingrediente, și sunt foarte gustoase
click.ro
image
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc cu gust unic
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
waitress preparing cake jpg
5 secrete pentru deserturi reușite de weekend
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca, la începutul lunii martie. Nu oricine își permite
image
De ce pielea capătă un miros specific după vârsta de 40 de ani, chiar dacă faci și 3 dușuri pe zi. Ce alimente trebuie să consumi?

OK! Magazine

image
Dovada pedofiliei! Unul dintre e-mailurile care i-au îngropat pe Epstein și Andrew avea un criteriu grotesc: „vârsta 10 ani”

Click! Pentru femei

image
24 de ani de „fericire conjugală”! Joan Collins, toată numai un zâmbet alături de soțul cu câteva decenii mai tânăr!

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești