Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. s-au despărțit. Primele declarații după încheierea relației

Relația dintre jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea și Ion Alexandru Țiriac a ajuns la final, informația fiind confirmată chiar de fiul omului de afaceri Ion Țiriac. Deși despărțirea s-a produs în urmă cu ceva timp, cei doi au preferat discreția.

Contactat de Cancan.ro în legătură cu despărțirea, Ion Țiriac Jr. a oferit o declarație scurtă:

„Am rămas amici, însă, cum bine știți, nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să vă ofer mai multe detalii”.

Separarea s-a produs discret, fără expunere publică, într-un moment în care, potrivit apropiaților, prioritățile celor doi s-au reașezat firesc.

Un cuplu admirat pentru eleganță și discreție

Relația dintre Sorana Cîrstea și Ion Ion Țiriac a fost, timp de câțiva ani, una de invidiat.

El, un om de afaceri respectat, cu un profil public extrem de rezervat; ea, una dintre cele mai valoroase sportive ale României, cu o carieră internațională solidă. Împreună, au format un cuplu apreciat pentru naturalețe, echilibru și bun-gust.

Cei doi au ales întotdeauna să își trăiască povestea departe de lumina reflectoarelor. Nu au făcut declarații publice despre relație, iar aparițiile lor împreună au fost rare. Singura confirmare indirectă a legăturii lor a venit în 2023, printr-un schimb de mesaje calde pe rețelele sociale, cu ocazia aniversării lui Țiriac Jr.

Drumuri profesionale diferite

Sorana Cîrstea continuă să se concentreze pe cariera sportivă, rămânând una dintre cele mai apreciate jucătoare de tenis din România. De cealaltă parte, Ion Alexandru Țiriac își menține profilul discret și implicarea în afacerile familiei, fiind considerat un reprezentant important al noii generații din Grupul Țiriac, activ în domenii precum auto, imobiliare și servicii financiare.