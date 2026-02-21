Cum a fost văzută vizita lui Nicușor Dan la Washington din tabăra suveranistă. „De ce a lua șapca MAGA? Roșu semnifică sângele războiului”

Participarea lui Nicușor Dan, ca observator, la Consiliul de Pace organizat de Donald Trump a stârnit dezbateri ample în rândul internauților. Reprezentanții taberei suveraniste au fost limitați în reacții, cele mai colorate teorii venind dinspre Diana Soşoacǎ.

Zona suveranistă a fost luată prin surprindere de participarea președintelui Nicușor Dan la Consiliul de Pace al lui Trump.

Călin Georgescu nu a postat niciun mesaj pe pagina sa de Facebook despre vizita la Washington. În ultima postare, din 13 februarie, fostul candidat îndemna românii să depună plângeri penale pentru a obține „turul II înapoi”.

Nici George Simion nu a reacționat după participarea președintelui Dan la evenimentul de strângere de fonduri pentru Fâșia Gaza.

Ultima postare datează din 17 februarie, o conferință de presă AUR, organizată cu scopul de a „demonta bazaconiile și a se concentra pe soluții”, ocazie cu care Gheorghe Piperea a anunțat că a cerut de la Autoritatea Electorală Permanentă lista cu cei peste 250 de donatori pentru campania lui Nicușor Dan. Simion a mai vorbit despre depunerea de plângeri penale „pentru lovitura de stat din decembrie”, o inițiativă a unei asociații - "Valul Democrației" - pe care o susține. „Faceți și voi o plângere penală”, își îndeamnă el susținătorii.

Ce spun Dungaciu și Peiu

Spre deosebire de Simion, vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a avut o reacție la participarea lui Nicușor Dan la Consiliul lui Trump. „Nu a existat nicio întrevedere bilaterală cu președintele Donald J. Trump, în marja reuniunii. Nu a existat nici măcar o fotografie oficială comună, niciun moment în care cei doi șefi de stat să își strângă mâna, să privească amândoi la aparatul de fotografiat și să transmită un semnal clar către cele două popoare și către comunitatea internațională privind soliditatea parteneriatului strategic româno-american (...) Lipsa unei fotografii oficiale este un mesaj politic clar și evident”.

Cu toate acestea, Dungaciu nu a menționat nimic despre campania de plângeri penale inițiată de „Asociația Valul Democrației”. El nu s-a numărat printre politicienii care l-au însoțit pe Simion la Parchetul General pentru a depune plânge penale „turul doi înapoi”.

Nici Petrișor Periu, celălalt lider AUR vizibil în media, nu a comentat nicicum prezența lui Dan la Washington. Nici acesta nu a postat nimic despre campania de plângeri penale „turul II înapoi”.

Șoșoacă are câte un scenariu pentru fiecare: „Aroganță sau o gafă”

Președinte SOS, Diana Soșoacă, a comentat, pe larg, într-un interviu pentru BZI vizita președintelui Dan la Washington. „Obține pe dracu”, a spus, direct, europarlamentarul. „Nicușor Dan nu a știut ce să vorbească”, a spus Șoșoacă, acesta criticând engleza președintelui și gestul de a lua șapca roșie MAGA primită: „De ce nu a fost albă? Roșu semnifică sângele războiului. În loc s-o lase pe masă, a luat-o.”

Șoșoacă are un scenariu legat de faptul că Trump a vorbit despre „Dan, prime-minister of Romania”. „Arată aroganță”, a spus ea. „Îl doare fix în pix de participanți. Nu dă doi bani pe ei. Doar adună miliardele de la ei și bate joc de ONU care din păcate e lipsită de orice intervenții și de orice acțiune cum le-am spus de nenumărate ori”.

Lidera SOS are o variantă și pentru adepții teoriei conspirației: „E posibil să nu fie o gafă”. Ea spune că „Nicușor Dan nu e președintele României. Numai eu câte scrisori le-am scris eu și le-am spus că nu e președintele României”. Suveranista își bagă susținătorii în ceață când sugerează că americanii l-au susținut pe Dan: „Voi mai aveți țară? m-au întrebat.” „Nu, mulțumim frumos, din cauza voastră noi nu mai avem țară”, le-am răspuns.

Șoșoacă duce scenariul mai departe: „E posibil ca Dan să devină premierul României”, speculând răspunsul președintelui la întrebarea privind confunzia lui Trump: „Nu e timpul pierdut”. Apoi, ea susține că „e bătălia pentru România. România are foarte multe metale rare, la Roșia Montană mai ales (...) În alte țări un metru pătrat de teren din acesta costă 1 milion de euro”.

„Un raport serios nu va ieși niciodată”

Vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite și ideea că administrația sa ar fi fost „validată” de Donald Trump au reaprins o dezbatere intensă în mediul online românesc. Discuțiile de pe Reddit reflectă o societate polarizată, în care problema legitimității politice, a influenței externe și a propagandei interne continuă să stârnească emoții puternice.

Citește și: De ce nu a semnat România Carta Consiliului pentru Pace și ce a obținut Nicușor Dan prin vizita în SUA

Afirmația că „problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA” a fost întâmpinată cu scepticism de unii utilizatori.

Un utilizator sintetizează această poziție: „Ok, ok. Dar cu raportul cum rămâne? Să știm și noi românii că nu părerea SUA era problema”.

Alții văd problema mai profundă, în percepția publică și manipularea informațională: „Românii sunt proști și spălați pe creier ușor. Valabil în ambele tabere”.

Tema raportului mult așteptat revine frecvent. Un comentator invocă o interpretare mai veche: „Un raport serios nu va ieși niciodată. Traian Băsescu a zis încă de pe atunci. A fost o lucrare executată din interiorul țării”. Alții nu mai au așteptări reale, dar privesc eventualele concluzii ca pe un spectacol politic: „Măcar așa să ne distrăm, să vedem dacă au curaj să zică ce mare propagandă a fost ultimul an de zile”.

„Am auzit destule: turul doi înapoi, Trump este la mâna lui Soros”

În paralel, discuția se mută asupra performanței președintelui. „Așteptăm să miște ceva și Nicu, că nu l-am votat degeaba”, spune un participant, în timp ce altul nuanțează: „Eu nu sunt dezamăgit de el, dar da, trebuie să facă mai mult”. Există și percepția că negocierile reale au loc departe de ochii publicului: „Am impresia că face, dar în spatele culiselor. Bănuiesc că se negociază la greu cu PSD reformele necesare.”

Vizita în SUA este interpretată diferit. Unii o consideră o reușită diplomatică: „Nici nu a trebuit să dea bani să vorbească cu Trump”. Alții relativizează impactul: „Trump e cunoscut că se răsucește la 180 de grade de la o zi la alta”. În același registru, apare ironia: „A primit și el o șapcă și s-a rezolvat problema cu legitimitatea.”

Discuțiile scot la iveală și fractura socială tot mai vizibilă. Un utilizator povestește despre tensiunile din viața cotidiană: „Cu fanaticii și spălații la creier nu o scoți la cap oricum ai da-o”. Altul rezumă avalanșa de teorii conspiraționiste: „Am auzit destule: turul doi înapoi, Trump este la mâna lui Soros.”

Citește și: Negocieri intense pentru o vizită oficială a lui Marco Robio în România

„De când SUA trebuie să ne dea ok că am ales președintele?”

Un fir consistent al dezbaterii se referă la relevanța opiniei americane. „De când SUA trebuie să ne dea ok că am ales președintele?”, întreabă un participant, denunțând o „mentalitate de sclăveți permanenți”.

Pe de altă parte, unii utilizatori subliniază că legitimitatea internă nu este negociabilă: „E votat și investit ca președinte, doar aia sugeraniști cred că există vreo speranță”. Discuția se extinde către radicalizarea politică: „Problema e alienarea unei formațiuni… care se identifică prin figura lor mesianică.”

Critica se mută apoi asupra întregului sistem politic. Parlamentul este descris drept „infestat de specimene greu de digerat”, iar clasa politică acuzată că mimează conflicte pentru camerele de filmat. Problemele structurale – justiția lentă, prescripțiile, infrastructura deficitară și taxele ridicate – sunt percepute ca fiind ignorate în favoarea luptelor ideologice.

În final, dezbaterea reflectă anxietatea privind viitorul politic: „Nu mai este mult până în 2028… tic-tac”, scrie un utilizator, anticipând o schimbare electorală majoră. În opoziție, altul avertizează asupra riscului populismului și al degradării instituționale.

Această dezbatere online arată că vizita prezidențială și recunoașterea internațională sunt doar suprafața unui conflict mai profund: neîncrederea în instituții, polarizarea informațională și lipsa unui proiect comun pentru viitor.