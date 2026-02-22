search
Duminică, 22 Februarie 2026
Ultimele știri

Câte vacanțe plănuiesc să-și ia românii în acest an și cât vor să cheltuiască

Publicat:

Perioada vacanțelor e încă departe, dar o mare parte dintre români și-a făcut deja rezervări, profitând de reducerile masive prin early booking, susțin specialiștii din piață care au analizat tendințele și bugetele programate pentru acest an.

Familie cu doi copii și multe bagaje într-un aeroport
Mulți români și-au rezervat deja vacanțele prin early booking. Foto arhivă

Potrivit unui studiu de piață, peste 60% dintre respondenți își cumpărară vacanțele în perioada de early booking (39% dintre români își rezervă vacanța cu aproximativ 6 luni înainte, iar 22% rezervă cu 9 luni înainte), 20% fac rezervări cu 3–4 luni înainte, 11% cu 2 luni înainte, iar 7,8% aleg vacanțele cu doar câteva zile înainte (last minute).

Principalele motive pentru care turiștii aleg aleg pachetele early booking sunt prețurile mai mici (65%), dar și faptul că pot profita de anumite avantaje sau bonusuri (plata în rate, upgrade), confortul că vacanța a fost deja planificată (35%) și posibilitatea de a alege dintre cele mai bune opțiuni de cazare și destinații (25%).

Bugete între 350 și 500 de euro

40% dintre turiștii români își permit să cheltuiască între 350 și 500 de euro de persoană pentru vacanța principală din acest an, iar 32% între 500 și 1.000 de euro, conform unui studiu.

Aproximativ 91% dintre respondenți spun că au încredere că vor merge în vacanță anul acesta. Cei care nu vor merge în vacanță, cred că nu vor pleca din cauza lipsei banilor (53%), a lipsei de timp (17,7%) pentru că au alte priorități (17,5%) sau din alte motive (11,3%) precum problemele de sănătate.

De asemenea, datele arată că 39% dintre respondenți plănuiesc să aibă două vacanțe a câte o săptămână anul acesta; aproximativ 37% au de gând să plece într-o singură vacanță de o săptămână; 12% dintre respondenți plănuiesc să plece în mai mult de două vacanțe a câte o săptămână; 7,2% cred că durata vacanței va fi mai scurtă de o săptămână, iar 4% dintre respondenți nu știu în câte vacanțe vor pleca și cât vor dura acestea.

Bulgaria și Grecia, pe prime locuri în preferințe

40% dintre respondenți spun că își permit să cheltuiască 350 - 500 de euro de persoană pentru o săptămână în vacanța principală din acest an, 31% spun că pot plăti între 500 și 1.000 de euro, 17% ar plăti mai puțin de 350 de euro de persoană, 10% ar fi dispuși să plătească între 1.000 și 1.500 de euro, iar 2% ar plăti peste 1.500 de euro.

În jur de 54% dintre români și-ar dori să stea 6-7 zile în vacanță, 18% ar sta 9-10 zile, 14% ar sta 4-5 zile, iar 14,1% ar merge peste zece zile în vacanță.

În privința destinației, analiza Travel Planner arată că 52% dintre respondenți ar alege Bulgaria pentru vacanța principală din acesta an, 18% ar merge în Grecia, 10,5% în o altă țară europeană; 10,1% ar merge în Turcia; 5,3% ar alege România pentru vacanță, iar 3,7% ar pleca în afara Europei.

Cazare bună la un preț corect

Întrebați ce i-ar face să considere vacanța ca fiind frumoasă, poate chiar perfectă, 70% dintre participanții la studiu au amintit despre condițiile bune de cazare la un preț corect; 49% despre relaxare și a reuși să uite de grijile de acasă și de la birou, 44% despre faptul că pot petrece timp de calitate cu cei dragi, iar pentru 37% dintre români sunt importante locurile pe care le pot vizita și informațiile pe care le pot afla în vacanță.

De asemenea, 70% dintre respondenți spun că apariția unei probleme legate de cazare ar fi principalul factor care ar strica vacanța. Pe locurile următoare se află îmbolnăvirea unui membru al familiei (58%), probleme legate de transport (31%), neînțelegerile între membrii familiei sau cu grupul de prieteni (15%) și necesitatea de a lucra pentru serviciu (10%).

Aproape 60% dintre români vor vacanțe all-inclusive

58% dintre respondenți spun că ar prefera servicii all-inclusive pentru vacanță, 46% ultra all-inclusive, 22% demipensiune, 15% cazare cu mic-dejun, iar 6% fără masă inclusă.

În jur de 68% dintre respondenți vor sa călătorească cu mașina personală, 27% aleg avionul, 4% folosesc autocarul, iar 1,2% preferă trenul.

Economie

Ghid de cumpărături

