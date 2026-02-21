Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară

Transportatorii rutieri din România plătesc în continuare cel mai ridicat preț din regiunea Europei Centrale și de Est pentru motorină, în pofida faptului că aceștia beneficiază de un mecanism de compensare a accizei la motorină, de 65 de bani/litru pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026, arată o analiză de piață.

„Diferențele de preț la motorină din regiune și faptul că mecanismul de recuperare a accizei se aplică doar transportatorilor români generează un efect direct asupra bugetului statului.

Transportatorii români care operează pe rute internaționale aleg să alimenteze în țări precum Ungaria, unde costurile sunt mai competitive, iar operatorii străini care tranzitează sau desfășoară activități în România evită alimentarea locală deoarece nu își pot recupera acciza.

Practic, volume importante de carburant se mută în afara țării, ceea ce înseamnă încasări mai mici din taxe și accize pentru statul român și o pierdere de competitivitate pentru piața locală de transport”, a declarat George Dobre, sales manager România la TFC pentru „Adevărul”.

Potrivit acestuia, prețul litrului de motorină în România, fără TVA și fără acciză, este cu 16% mai mare decât cel din Bulgaria, cu 12% față de Ungaria și Polonia, cu 9% față de Cehia și 8% față de Slovenia.

La nivel UE, alte 7 state restituie acciza pentru transportatorii rutieri, Belgia (0,1913 euro), Franța (0,1575 euro), Italia (0,2141 euro), Croația (0,0761 euro), Slovenia (0,1038 euro), Spania (0,0490 euro) și Ungaria (20 HUF, aproximativ 0,053 euro). De menționat că, în aceste țări, atât transportatorii rutieri locali, cât și cei străini pot recupera acciza la motorină, spre deosebire de România unde schema se aplică doar transportatorilor români.

În ceea ce privește situația prețului la motorină la nivel european, Spania, Bulgaria și Belgia rămân țările unde transportatorii rutieri pot găsi cel mai bun preț la combustibil, susține reprezentantul TFC, companie specializată în furnizarea la nivel internațional de carduri de combustibili.

Taxele de drum au crescut în Europa

În condițiile în care cheltuielile cu combustibilul reprezintă până la 35% din costurile totale pentru flotele care efectuează curse internaționale, ponderea taxelor de drum vine puternic din urmă.

Anul 2026 a adus transportatorilor rutieri majorări ale taxelor de drum, extinderea rețelelor taxabile și trecerea la noi modele de colectare a taxelor. În Ungaria și Austria, tariful taxelor de drum per kilometru a depășit costurile cu motorina.

În Polonia, tarifele au fost deja indexate din ianuarie 2026 cu 5%, iar din februarie taxele din sistemul e-TOLL au crescut cu 40% pentru camioane și autobuze.

În Austria, noile tarife pentru camioane au urcat cu 7,7% începând cu 1 ianuarie 2026, luând în considerare numărul de axe, emisiile de CO₂ și nivelul de zgomot.

De la 1 iulie 2026, Țările de Jos vor înlocui Eurovigneta cu o taxă pe kilometrii parcurși, calculată în funcție de greutatea vehiculului și emisiile de CO₂, aplicabilă pe majoritatea drumurilor principale. În aceeași perioadă, România va introduce sistemul electronic TollRo pentru vehiculele de peste 3,5 tone, pe principiul „plătești cât circuli”.

Accizele pe carburanți au fost majorate la 1 ianuarie

De la 1 ianuarie 2026, transportatorii din România resimt efectele majorării accizelor la combustibil, care pun presiune asupra bugetelor de operare, în condițiile în care carburantul reprezintă o pondere importantă din costul total al unei curse.

Transportatorii estimează o majorare cel puțin 10% a tarifelor de transport ca urmare a cumulului de factori care scumpesc operarea flotelor în România și în restul Europei.

„Hotărârea Guvernului nr. 1094/2025 privind compensarea creșterii accizei la motorină expiră în 30.03.2026. Dacă nu se prelungește schema de restituire a accizei la motorină până la finalul anului 2026, sigur vor crește prețurile la transport (în jur cu minim 10%).

Cât despre creșterea taxei de drum (introducerea sistemului de taxare ToolRo din 01.07.2026 la camioanele peste 3,5 t , tariful este sub cel din Bulgaria. O.G.nr. 23/2025 a mărit tarifele la vinetele deja, cred că transportatorii au mărit și anul trecut cu 5-8% prețurile la transport datorită creșterii tarifelor la vinete. Toate aceste majorări se vor vedea în prețurile de la raft, dar și în prețul biletelor pentru transportul rutier de pasageri”, a declarat pentru „Adevărul”, Beniamin Lucescu, președintele Federației Operatorilor Români de Transport (FORT).

Taxarea pe kilometru va scumpi și mai mult tarifele de transport

Mihai Teodorescu, director al Eltra Logis, unul dintre principalii jucători de pe piața de logistică, transport și depozitare de nișă, a afirmat că România se pregătește să introducă un nou sistem de taxare rutieră de tip „pay-as-you-go”, care va înlocui rovinieta pentru vehiculele de peste 3,5 tone.

Potrivit acestuia, taxarea pe kilometru, diferențiată în funcție de masa vehiculului și clasa de emisii, va duce la costuri mai mari pentru transporturile interne și de tranzit.

„Ne aflăm într-un moment de recalibrare structurală a transportului rutier la nivel european. Creșterea taxelor de infrastructură, majorarea accizelor la combustibil și introducerea unor restricții de circulație în state-cheie de tranzit schimbă fundamental modul în care sunt planificate și operate flotele de transport. Aceste evoluții au un impact direct asupra costurilor cu carburantul, taxele de drum, timpii de livrare și utilizarea eficientă a resurselor, exercitând o presiune constantă asupra marjelor operaționale. În acest context, ajustarea tarifelor de transport devine o decizie strategică necesară pentru a asigura sustenabilitatea operațiunilor pe termen mediu și lung, continuitatea serviciilor și menținerea standardelor de calitate, siguranță și predictibilitate”, a declarat Mihai Teodorescu.