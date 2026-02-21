search
Sâmbătă, 21 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară

0
0
Publicat:

Transportatorii rutieri din România plătesc în continuare cel mai ridicat preț din regiunea Europei Centrale și de Est pentru motorină, în pofida faptului că aceștia beneficiază de un mecanism de compensare a accizei la motorină, de 65 de bani/litru pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026, arată o analiză de piață.

Benzinărie Mol din Ungaria
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară

Diferențele de preț la motorină din regiune și faptul că mecanismul de recuperare a accizei se aplică doar transportatorilor români generează un efect direct asupra bugetului statului.

Transportatorii români care operează pe rute internaționale aleg să alimenteze în țări precum Ungaria, unde costurile sunt mai competitive, iar operatorii străini care tranzitează sau desfășoară activități în România evită alimentarea locală deoarece nu își pot recupera acciza.

Practic, volume importante de carburant se mută în afara țării, ceea ce înseamnă încasări mai mici din taxe și accize pentru statul român și o pierdere de competitivitate pentru piața locală de transport”, a declarat George Dobre, sales manager România la TFC pentru „Adevărul”.

Potrivit acestuia, prețul litrului de motorină în România, fără TVA și fără acciză, este cu 16% mai mare decât cel din Bulgaria, cu 12% față de Ungaria și Polonia, cu 9% față de Cehia și 8% față de Slovenia.

image

La nivel UE, alte 7 state restituie acciza pentru transportatorii rutieri, Belgia (0,1913 euro), Franța (0,1575 euro), Italia (0,2141 euro), Croația (0,0761 euro), Slovenia (0,1038 euro), Spania (0,0490 euro) și Ungaria (20 HUF, aproximativ 0,053 euro). De menționat că, în aceste țări, atât transportatorii rutieri locali, cât și cei străini pot recupera acciza la motorină, spre deosebire de România unde schema se aplică doar transportatorilor români.

În ceea ce privește situația prețului la motorină la nivel european, Spania, Bulgaria și Belgia rămân țările unde transportatorii rutieri pot găsi cel mai bun preț la combustibil, susține reprezentantul TFC, companie specializată în furnizarea la nivel internațional de carduri de combustibili.

Taxele de drum au crescut în Europa

În condițiile în care cheltuielile cu combustibilul reprezintă până la 35% din costurile totale pentru flotele care efectuează curse internaționale, ponderea taxelor de drum vine puternic din urmă.

Anul 2026 a adus transportatorilor rutieri majorări ale taxelor de drum, extinderea rețelelor taxabile și trecerea la noi modele de colectare a taxelor. În Ungaria și Austria, tariful taxelor de drum per kilometru a depășit costurile cu motorina.

Citește și: Transportatorii vor plăti taxa de drum în funcție de distanța parcursă. Cum se va calcula rovinieta pentru autoturisme

În Polonia, tarifele au fost deja indexate din ianuarie 2026 cu 5%, iar din februarie taxele din sistemul e-TOLL au crescut cu 40% pentru camioane și autobuze.

În Austria, noile tarife pentru camioane au urcat cu 7,7% începând cu 1 ianuarie 2026, luând în considerare numărul de axe, emisiile de CO₂ și nivelul de zgomot.

De la 1 iulie 2026, Țările de Jos vor înlocui Eurovigneta cu o taxă pe kilometrii parcurși, calculată în funcție de greutatea vehiculului și emisiile de CO₂, aplicabilă pe majoritatea drumurilor principale. În aceeași perioadă, România va introduce sistemul electronic TollRo pentru vehiculele de peste 3,5 tone, pe principiul „plătești cât circuli”.

Accizele pe carburanți au fost majorate la 1 ianuarie

De la 1 ianuarie 2026, transportatorii din România resimt efectele majorării accizelor la combustibil, care pun presiune asupra bugetelor de operare, în condițiile în care carburantul reprezintă o pondere importantă din costul total al unei curse.

Transportatorii estimează o majorare cel puțin 10% a tarifelor de transport ca urmare a cumulului de factori care scumpesc operarea flotelor în România și în restul Europei.

„Hotărârea Guvernului nr. 1094/2025 privind compensarea creșterii accizei la motorină expiră în 30.03.2026. Dacă nu se prelungește schema de restituire a accizei la motorină până la finalul anului 2026, sigur vor crește prețurile la transport (în jur cu minim 10%).

Cât despre creșterea taxei de drum (introducerea sistemului de taxare ToolRo din 01.07.2026 la camioanele peste 3,5 t , tariful este sub cel din Bulgaria. O.G.nr. 23/2025 a mărit tarifele la vinetele deja, cred că transportatorii au mărit și anul trecut cu 5-8% prețurile la transport datorită creșterii tarifelor la vinete. Toate aceste majorări se vor vedea în prețurile de la raft, dar și în prețul biletelor pentru transportul rutier de pasageri”, a declarat pentru „Adevărul”, Beniamin Lucescu, președintele Federației Operatorilor Români de Transport (FORT).

Taxarea pe kilometru va scumpi și mai mult tarifele de transport

Mihai Teodorescu, director al Eltra Logis, unul dintre principalii jucători de pe piața de logistică, transport și depozitare de nișă, a afirmat că România se pregătește să introducă un nou sistem de taxare rutieră de tip „pay-as-you-go”, care va înlocui rovinieta pentru vehiculele de peste 3,5 tone.

Potrivit acestuia, taxarea pe kilometru, diferențiată în funcție de masa vehiculului și clasa de emisii, va duce la costuri mai mari pentru transporturile interne și de tranzit.

Ne aflăm într-un moment de recalibrare structurală a transportului rutier la nivel european. Creșterea taxelor de infrastructură, majorarea accizelor la combustibil și introducerea unor restricții de circulație în state-cheie de tranzit schimbă fundamental modul în care sunt planificate și operate flotele de transport. Aceste evoluții au un impact direct asupra costurilor cu carburantul, taxele de drum, timpii de livrare și utilizarea eficientă a resurselor, exercitând o presiune constantă asupra marjelor operaționale.  În acest context, ajustarea tarifelor de transport devine o decizie strategică necesară pentru a asigura sustenabilitatea operațiunilor pe termen mediu și lung, continuitatea serviciilor și menținerea standardelor de calitate, siguranță și predictibilitate”, a declarat Mihai Teodorescu.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
digi24.ro
image
Ce este ALS, boala necruțătoare care l-a răpus pe actorul Eric Dane la 53 de ani, după 10 luni de la diagnostic
stirileprotv.ro
image
Mai multe baloane de tenis din București s-au prăbușit din cauza zăpezii din ultimele zile. Doar o minune a făcut ca nimeni să nu fie strivit. Imagini exclusive cu terenurile puse la pământ
gandul.ro
image
Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, s-a despărțit de fiul lui Ion Țiriac
mediafax.ro
image
Ce s-a întâmplat cu o fostă speranță a fotbalului românesc și soția sa: ”Nu este o rușine să faci asta”
fanatik.ro
image
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
libertatea.ro
image
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Am fost mai puțin izolați decât se spune”
digi24.ro
image
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
gsp.ro
image
"Aduceți penele!" Florin Prunea a auzit cine a strigat și l-a "mitraliat" în direct, după Rapid - Dinamo
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
HARTĂ. Unde se află cele mai valoroase zăcăminte de minerale rare din România. Avem și Skarn Wollastonitic
antena3.ro
image
Postul Paştelui, mai scump ca niciodată: "E mai ieftină carnea decât legumele şi fructele"
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
cancan.ro
image
Pensie mai mică cu 500 lei la Mica Recalculare. Zeci de mii de pensionari au pățit la fel. De ce scad pensiile
newsweek.ro
image
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
prosport.ro
image
Se impune limită pentru plățile cash inclusiv în România. De când se aplică regula UE
playtech.ro
image
Cristi Balaj, verdict la golul anulat lui Dinamo în derby-ul cu Rapid. Ce a spus despre intervenția lui Sebastian Colțescu din camera VAR. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A fost împreună cu Ronaldo și n-a stat pe gânduri, după ce a primit bani să spună totul
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Ce a putut să spună Georgiana Lobonț despre nașa Vlăduța Lupău. Toți colegii lor și-au dat coate când au aflat: Nu e doar din partea mea, e și din partea ei
romaniatv.net
image
Se schimbă ora mai devreme în 2026! Când trecem la ora de vară anul acesta
mediaflux.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Boala necruțătoare care l-a răpus pe Eric Dane. Destinul actorului din „Grey’s Anatomy”, frânt la 53 de ani
actualitate.net
image
De ce pielea capătă un miros specific după vârsta de 40 de ani, chiar dacă faci și 3 dușuri pe zi. Ce alimente trebuie să consumi?
click.ro
image
Rețetă gogoși ungurești. Se pregătesc ușor, cu puține ingrediente, și sunt foarte gustoase
click.ro
image
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc cu gust unic
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
Sarmale de post Sursa foto shutterstock 1922971265 jpg
Sarmale de post. Vei uita că nu au carne!
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
O zodie trage lozul câștigător în martie 2026. Universul îi deschide toate ușile, după o perioadă lungă de încercări și lacrimi
image
De ce pielea capătă un miros specific după vârsta de 40 de ani, chiar dacă faci și 3 dușuri pe zi. Ce alimente trebuie să consumi?

OK! Magazine

image
Dovada pedofiliei! Unul dintre e-mailurile care i-au îngropat pe Epstein și Andrew avea un criteriu grotesc: „vârsta 10 ani”

Click! Pentru femei

image
24 de ani de „fericire conjugală”! Joan Collins, toată numai un zâmbet alături de soțul cu câteva decenii mai tânăr!

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești