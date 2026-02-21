CSM București, calificare miraculoasă direct în sferturile Ligii Campionilor. Un sigur pas până în Final Four-ul de la Budapesta

CSM București a prins dramatic locul 2 în grupa B a Ligii Campionilor la handbal, în ultima etapă. După un start greoi în acest sezon, „tigroaicele” au reușit o serie incredibilă, de 8 victorii consecutive, și s-a calificat direct în sferturile competiției, grație succesului lejer în fața lui Ikast, dar și a victoriei lui Ferencvaros pe terenul lui Odense.

La forma excelentă arată în ultimele partide, CSM București nu avea cum să se împiedice de Ikast. Cu atacul la turație maximă și cu apărarea sigură, româncele s-au desprins decisiv încă de la pauză, intrând la vestiare cu 15-7. În a doua parte, avantajul fetelor noastre s-a mărit la 10 goluri, pentru ca la final tabela să înregistreze un 33-24 clar.

Însă doar această victorie nu era de ajuns pentru ca CSM să urce pe locul 2 în grupă. Ferencvaros a învins-o cu emoții pe Odense, desprinzându-se pe final cu trei goluri consecutive, revenind de la 27-28 la 30-28. La egalitate de puncte cu bucureștencele, unguroaicele s-au clasat pe locul 3 în grupă, fiind dezavantajate de meciurile directe cu echipa noastră, care a învins și acasă, și în deplasare.

Esbjerg sau Podravka, adversara din sferturile de finală

CSM va avea tur liber, urmând să-și aștepte în sferturile de finală următoarea adversară, câștigătoarea duelului din play-off dintre Esbjerg și Podravka. Dacă vor trece de aceasta, „tigroaicele” se vor califica în Final Four-ul de la Budapesta. Iar acolo totul este posibil, formația noastră arătând că sub comanda Bojanei Popovici poate bate pe oricine.

După încheierea partidelor din Grupa B, cealaltă reprezentantă a noastră, Gloria Bistrița, și-a aflat adversara din play-off. Ardelencele joacă mâine ultima partidă din faza grupelor, dar sunt sigure că vor încheia pe locul 4 al clasamentului și vor întâlni astfel chiar pe Ikast, cea care astăzi a pierdut la București. În cazul în care se va califica în sferturi, echipa bistrițeană se va duela cu Brest, cea care a obținut prima poziție în Grupa B.

Liga Campionilor la handbal, play-off

M1: Podravka - Esbjerg

M2: Locul 6 din Grupa A - Ferencvaros

M3: Ikast - Gloria Bistrița

M4: Debrecen - Odense

Liga Campionilor la handbal, sferturi de finală

M4 - Locul 1 din Grupa A

M3 - Brest

M2 - Locul 2 din Grupa A

M1 - CSM București.