3 suplimente pe care ar trebui să le luați la momentul potrivit pentru rezultate mai bune

Momentul în care iei unele suplimente contează pentru a obține absorbția și eficiența maximă. Iată trei dintre cele mai importante suplimente și sfaturi pentru administrarea lor, notează verrywellhealth.com.

1. Fier

Fierul se absoarbe mai bine fără mâncare. Ia-l cu cel puțin 30 de minute înainte de masă sau la două ore după. Împreună cu vitamina C poate crește absorbția fierului.

Suplimentele cu calciu sau medicamentele care conțin fosfor pot reduce absorbția fierului. Ia fierul la cel puțin două ore distanță de acestea.

2. Vitamina B12

Administrată dimineața sau la prânz, B12 poate ajuta la creșterea nivelului de energie. Pe stomacul gol, B12 ajută la absorbția mai bună a vitaminei. Evită să o iei împreună cu cantități mari de vitamina C (citrice) sau cu medicamente precum metformin sau inhibitori de pompă de protoni; păstrează cel puțin 4 ore distanță.

3. Vitamina D

Pentru a nu afecta producția de melatonină și calitatea somnului, vitamina D se recomandă a fi luată dimineața. Deoarece vitamina D se produce în piele prin expunerea la soare și este greu de obținut doar din alimentație, suplimentarea este recomandată în special în lunile cu lumină limitată.

Administrarea corectă a suplimentelor la momentul potrivit poate face diferența între rezultate vizibile și efect redus.