9 din10 români au consumat cel puțin o dată suplimente alimentare

Piața de suplimente alimentare din România va atinge în 2025 valoarea de 726 de milioane de euro, în creștere cu 7,9% față de anul precedent, arată datele unui nou studiu.

Conform datelor companiei, 9 din 10 români au luat cel puțin o dată un supliment alimentar, cele mai populare fiind probioticele, hepatoprotectoarele și produsele pentru imunitate și protecția tractului respirator. O tendință în piață este creșterea interesului pentru suplimentele destinate sănătății mentale și emoționale, reflectând o atenție sporită acordată de consumatori bunăstării psihice.

Impact direct asupra sănătății publice

Conform Type Nature, o măsură care ar putea revoluționa sistemul medical românesc este includerea acestor produse în programul public de sănătate. Cu mai mult de jumătate din cheltuielile publice de sănătate concentrate pe tratarea bolnavilor cronici și a cazurilor acute, implementarea unei strategii de prevenție bazată pe suplimente ar putea genera economii importante pentru bugetul public. De altfel, și experiența internațională susține această idee - în următorii patru ani, Țările de Jos și statele nordice se pregătesc să implementeze programe similare de decontare a suplimentelor alimentare, recunoscând potențialul acestora de a reduce cheltuielile publice în domeniul sănătății.

„Odată cu includerea în programul public de sănătate, piața suplimentelor va deveni pilonul care asigură prevenția, completând strategiile din domeniul sănătății. Astfel, investiția în prevenție prin decontarea suplimentelor alimentare ar micșora presiunea asupra sistemului medical și ar transforma România într-un model demn de urmat la nivel european pentru tot ceea ce înseamnă medicină preventivă”, a declarat Valentin Popescu, co-fondator Type Nature. Acesta a mai arătat că decontarea produselor este un pas necesar dar nu și suficient, fiind nevoie de continuarea eforturilor pentru educarea populației în privința beneficiilor prevenirii, dar și de crearea de protocoale medicale standardizate pentru utilizarea suplimentelor.

Un alt aspect evidențiat de studiul Type Nature este că Europa s-a poziționat ca numărul 1 în inovație la nivel mondial în domeniul suplimentelor alimentare, menținându-se trendurile pozitive din anul precedent și înregistrând o creștere peste nivelul general al pieței mondiale.

Suplimentele alimentare au un impact benefic asupra sănătății, dar este esențială utilizarea materiilor prime de calitate. Produsele Type Nature sunt etichetate cu indicații clare, cum ar fi „fără zahăr”, „fără alcool”, „fără gluten”, „fără lactoză” și „tolerate de diabetici”.