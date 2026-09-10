Influencerii americani Hanna și Shane Burcaw, cunoscuți online sub numele „Squirmy and Grubs”, au anunțat că vor deveni părinți pentru prima dată. Cei doi au dezvăluit că Hanna este însărcinată în 20 de săptămâni, iar bebelușul urmează să se nască în luna ianuarie.

Influencerii americani Hanna și Shane Burcaw. Foto: Facebook

Cuplul a făcut anunțul pe rețelele sociale, unde a publicat și imagini de la ecografie. Hanna și Shane le-au transmis urmăritorilor că se simt bine și că sunt nerăbdători să împărtășească online experiența sarcinii și perioada care urmează, notează Yahoo.com.

Shane a anunțat că va ține un jurnal dedicat sarcinii și venirii pe lume a copilului, astfel încât fanii să poată urmări evoluția familiei. În locul cadourilor pentru bebeluș, cei doi au spus că vor să transforme momentul într-un gest de solidaritate și intenționează să îndeplinească dorințele unora dintre urmăritorii lor.

Foto: Facebook

Vestea vine după un drum dificil pentru cei doi, care au trecut prin proceduri de fertilizare in vitro. Hanna și Shane au început tratamentul în 2022, însă au fost nevoiți să ia o pauză după ce au primit rezultate medicale nefavorabile, problema principală fiind numărul foarte scăzut de spermatozoizi. În 2023, situația s-a agravat. Cuplul a anunțat că, la o nouă analiză, nu mai exista niciun spermatozoid viabil. În februarie 2026, cei doi au publicat un clip în care au vorbit despre posibilitatea de a apela la un donator.

Cei doi au vorbit și despre faptul că anunțul unei sarcini după un proces dificil de fertilizare poate avea un impact emoțional diferit asupra celor care se confruntă în continuare cu probleme de infertilitate. Ei au recunoscut că, deși mulți oameni se bucură sincer pentru ei, pentru alții vestea poate fi una dureroasă.

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Povestea lui Squirmy și Grubs

Hanna și Shane au devenit cunoscuți pe internet datorită videoclipurilor în care vorbesc deschis despre relația lor, viața de zi cu zi și provocările cu care se confruntă.

Shane Burcaw suferă de atrofie musculară spinală, iar cuplul a atras atenția publicului prin modul în care a prezentat relația lor și a răspuns întrebărilor primite de la urmăritori.

Cum s-au cunoscut

Hannah l-a descoperit pe Shane pe YouTube în perioada în care era studentă la Carleton College, în Minnesota. A spus că i-a plăcut imediat faptul că aveau un simț al umorului, hobby-uri și pasiuni asemănătoare. I-a trimis un e-mail, iar Shane i-a răspuns.

Au început să vorbească prin mesaje și apoi prin FaceTime. În câteva săptămâni și-au dat seama că între ei exista mai mult decât o simplă prietenie. Cei doi au avut apoi aproximativ doi ani de relație la distanță. Ulterior, Shane s-a mutat în Minnesota pentru a locui împreună cu ea.

S-au căsătorit în septembrie 2020.

Shane are atrofie musculară spinală (SMA) și folosește un scaun rulant electric încă din copilărie. Relația lor a devenit cunoscută tocmai pentru că cei doi vorbesc foarte direct despre ceea ce înseamnă o relație între o persoană cu dizabilitate severă și una fără dizabilitate.

Shane a spus că una dintre cele mai mari prejudecăți cu care se confruntă este că oamenii presupun automat că Hannah este asistenta sau îngrijitoarea lui și nu partenera lui. În spațiul online, au primit inclusiv comentarii care puneau sub semnul întrebării natura romantică și sexuală a relației lor.

Acum, după mai mulți ani de încercări și tratamente, se pregătesc să își întâmpine primul copil.