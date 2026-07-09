Cum a „născut” o femeie din Sibiu fără să fie însărcinată. Trei persoane trimise în judecată

Un caz ieșit din comun a ajuns în instanță după ce procurorii au descoperit că o fetiță născută într-un spital din județul Sibiu a fost înregistrată oficial ca fiind copilul altor părinți decât cei biologici. Trei persoane au fost trimise în judecată pentru fals privind identitatea, fals în declarații și uz de fals.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, rechizitoriul a fost finalizat pe 7 iulie 2026, iar dosarul a fost trimis spre judecare Judecătoriei Mediaș.

Anchetatorii susțin că faptele s-au petrecut în 2023. Una dintre inculpate, însărcinată și aflată într-o situație materială dificilă, ar fi acceptat propunerea unei alte femei de a-i încredința copilul imediat după naștere, fără a primi bani sau alte beneficii.

Pe 18 iunie 2023, la nașterea copilului într-un spital din județul Sibiu, mama biologică s-ar fi prezentat în fața personalului medical folosind actele și identitatea celeilalte femei.

În consecință, toate documentele medicale întocmite la naștere au consemnat în mod fals identitatea mamei.

Copilul a fost trecut în acte cu alți părinți

Potrivit procurorilor, ulterior, soțul femeii care figura oficial drept mamă a completat și semnat o declarație falsă la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor și a folosit certificatul medical constatator al nașterii pentru obținerea certificatului de naștere al copilului.

Astfel, în actele oficiale, cei doi soți au fost înscriși ca părinți ai fetiței, deși nu aveau această calitate.

Anchetatorii susțin că, în baza acestor documente, femeia a solicitat și a încasat alocația de stat pentru copil în perioada 1 iulie – 30 noiembrie 2023, autoritățile fiind induse în eroare cu privire la filiația reală a minorei.

Prin rechizitoriu, Parchetul a solicitat instanței desființarea totală a nouă înscrisuri considerate false.

Printre documentele vizate se numără certificatul medical constatator al nașterii, documentele medicale întocmite în maternitate, declarația depusă la serviciul de evidență a persoanelor, certificatul de naștere al copilului, actul de naștere din registrul de stare civilă, precum și documentele prin care a fost acordată alocația de stat pentru copil.

Cei trei inculpați urmează să fie judecați de Judecătoria Mediaș, beneficiind, pe tot parcursul procesului penal, de prezumția de nevinovăție.