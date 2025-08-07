search
Top 40 de meserii în pericol din cauza inteligenței artificiale: ce locuri de muncă sunt cele mai vulnerabile, potrivit Microsoft

0
0
Publicat:

Inteligența artificială (IA/AI) avansează cu o viteză impresionantă, iar acest lucru începe să se reflecte tot mai vizibil asupra pieței muncii. Gigantul Microsoft avertizează asupra efectelor pe termen mediu pe care IA le va avea asupra diverselor ocupații, atrăgând atenția că multe meserii vor fi afectate, iar unele chiar riscă să dispară.

Imagine cu angajați care-și pierd locul de muncă din cauza inteligenței artificiale Foto Seddons dms
Zeci de meserii vor dispărea pe măsură ce AI preia tot mai multe sarcini Foto Seddons dms com

În acest articol vei descoperi rezultatele unui studiu amplu realizat de Microsoft, care analizează impactul inteligenței artificiale generative asupra locurilor de pe piața muncii. Vei afla și lista completă a celor 40 de meserii considerate cele mai vulnerabile la automatizare și înlocuire de către AI, precum și domeniile profesionale în care inteligența artificială începe deja să preia sarcini esențiale. De asemenea, vom explica ce înseamnă aceste schimbări pentru angajați. 

Studiul Microsoft dezvăluie meseriile cel mai expuse riscului de înlocuire prin AI

Pentru a înțelege mai bine impactul inteligenței artificiale, Microsoft a realizat și publicat un studiu amplu privind implicațiile acestei tehnologii asupra joburilor / meseriilor / locurilor de muncă. Studiul, intitulat „Lucrând cu IA: măsurarea implicațiilor ocupaționale ale inteligenței artificiale generative”, s-a bazat pe analiza a peste 200.000 de conversații anonime purtate de utilizatori cu Microsoft Copilot, un sistem AI generativ dezvoltat de companie.

Cercetarea a evidențiat activitățile profesionale pentru care oamenii solicită cel mai frecvent asistența AI: colectarea de informații și redactarea de texte fiind cele mai comune domenii în care tehnologia este folosită pentru a oferi sprijin, informații, consiliere, instruire și scriere.

Astfel, studiul a identificat o serie de meserii cu un grad ridicat de „suprapunere” între sarcinile specifice și ceea ce poate realiza inteligența artificială, precum și altele care nu vor fi afectate. Expertul Carlos Fenollosa, antreprenor și profesor în domeniul AI, a publicat lista cu cele 40 de meserii cel mai expuse riscului generat de această tehnologie.

Top 40 de meserii în pericol din cauza inteligenței artificiale

Această listă evidențiază că locurile de muncă ce implică prelucrare de informații, redactare, comunicare și analiză sunt cele mai vulnerabile la înlocuirea parțială sau totală cu AI.

  1. Interpreți și traducători – traducere orală și scrisă între limbi.
  2. Istorici – cercetare și analiză istorică.
  3. Însoțitori de bord – asistență pasagerilor în timpul zborului.
  4. Reprezentanți vânzări servicii – vânzarea de servicii către clienți.
  5. Scriitori și autori – redactare de texte, cărți, articole.
  6. Reprezentanți servicii clienți – suport și asistență pentru clienți.
  7. Programatori CNC – programarea utilajelor cu comandă numerică.
  8. Operatori telefonici – gestionarea centralelor telefonice.
  9. Agenți bilete și turism – vânzare bilete și pachete turistice.
  10. Prezentatori radio și DJ – realizatori de emisiuni audio.
  11. Funcționari brokeraj – intermediere în tranzacții financiare.
  12. Educatori în management agricol și gospodăresc – instruire în administrarea fermelor și a gospodăriilor.
  13. Telemarketeri – promovare și vânzare prin telefon.
  14. Concierge – asistent personal pentru clienți în hoteluri/clădiri de lux.
  15. Politologi – analiză și studierea fenomenelor și sistemelor politice.
  16. Analiști media, reporteri și jurnaliști – culegere și prezentare de informații.
  17. Matematicieni – cercetare și aplicare a matematicii.
  18. Scriitori tehnici – redactare de documentație tehnică.
  19. Corectori – verificarea și corectarea textelor.
  20. Gazde și hostess – întâmpinarea și asistarea clienților la evenimente.
  21. Editorii – coordonarea și revizuirea conținutului scris.
  22. Profesori de administrarea afacerilor (universitar) – predare la nivel academic în domeniul afacerilor.
  23. Specialiști în relații publice – gestionarea imaginii publice a unei organizații.
  24. Promoteri de produse – promovarea directă a produselor.
  25. Agenți vânzări publicitate – vânzarea de spațiu publicitar.
  26. Funcționari conturi bancare – deschiderea de conturi pentru clienți.
  27. Asistenți statisticieni – colectarea și analizarea datelor statistice.
  28. Agenți auto și imobiliari – închirierea de bunuri și proprietăți
  29. Specialiști în știința datelor (data scientists) – analiză avansată de date.
  30. Consilieri financiari personali – consultanță financiară individuală.
  31. Arhiviști – organizarea și păstrarea arhivelor.
  32. Profesori de economie (universitar) – predare academică în domeniul economiei.
  33. Dezvoltatori web – creare și întreținere de site-uri web.
  34. Analiști de management – evaluarea și optimizarea proceselor organizaționale.
  35. Geografi – cercetarea și monitorizarea mediului natural și a populațiilor umane.
  36. Modele / manechine – prezentarea de produse vestimentare și accesorii.
  37. Analiști cercetare piață – studierea tendințelor și comportamentului consumatorilor.
  38. Dispeceri securitate publică – coordonarea intervențiilor de urgență.
  39. Operatori centrală telefonică – gestionarea apelurilor într-o centrală.
  40. Profesori de biblioteconomie (universitar) – predare academică în domeniul biblioteconomiei.

Ce înseamnă automatizarea pentru angajați

Este important de menționat că studiul Microsoft și analiza lui Fenollosa nu susțin că aceste meserii vor dispărea neapărat, ci indică un risc crescut de automatizare a anumitor sarcini din cadrul acestora. Impactul final va depinde și de factori sociali, politici și economici, precum și de capacitatea angajaților și a companiilor de a se adapta.

Într-o ediție viitoare, vom analiza meseriile mai puțin afectate de inteligența artificială (AI / IA) și noile oportunități de joburi generate de această tehnologie.

Tehnologie

