„Inteligența artificială va înlocui pe toată lumea.” Avertismentul lui Geoffrey Hinton despre meseriile aflate în pericol

Geoffrey Hinton, poreclit „Nașul Inteligenței Artificiale”, spune că unele domenii sunt mai sigure decât altele când vine vorba de a fi înlocuite de inteligența artificială, scrie The Entrepreneur. Cine ar trebui să fie îngrijorat?

Geoffrey Hinton, în vârstă de 78 de ani, a fost un pionier al inteligenței artificiale. În 2012, Dr. Hinton și doi dintre studenții săi absolvenți de la Universitatea din Toronto au creat o tehnologie care a devenit baza intelectuală pentru sistemele de inteligență artificială pe care cele mai mari companii din industria tehnologică le consideră cheia viitorului lor. De altfel, a fost distins cu Premiul Nobel pentru Fizică în 2024 pentru contribuțiile sale în învățarea automată și este, în prezent, profesor emerit de informatică la Universitatea din Toronto.

„Un om și un asistent AI vor face munca a zece persoane”

„Cred că, în cazul muncii intelectuale de rutină, AI-ul va înlocui pur și simplu pe toată lumea”, a declarat Hinton într-un interviu recent, acordat podcastului „Diary of a CEO”, difuzat de curând, explicând că AI-ul are potențialul de a declanșa șomaj în masă. Prin „muncă intelectuală de rutină” el se referă la joburile de birou. Acesta a precizat că înlocuirea nu va fi neapărat totală, ci sub forma unui „om și un asistent AI” care vor face lucrurile pe care înainte le realizau „zece persoane”.

„Dacă aș lucra într-un call center, aș fi îngrozit”

De altfel, acesta a mărturisit că, dacă ar lucra acum într-un call center, ar fi „îngrozit”, pe fondul automatizării. Totuși, a subliniat că munca fizică va fi mai greu de înlocuit. „Cred că va mai dura mult până când AI-ul va fi la fel de bun în manipularea fizică,” a spus Hinton. „Așa că, o alegere sigură ar fi să devii instalator.”

Departe de a crea oportunități, AI-ul ar putea lăsa fără opțiuni pe cei cu pregătire medie. Doar posturile înalt calificate par „sigure”. Tot în cadrul podcastului, Hinton a contrazis ideea frecvent vehiculată că AI-ul va genera automat noi locuri de muncă. Dacă sarcinile intelectuale sunt automatizate, spune el, „nu vor mai rămâne prea multe lucruri de făcut pentru oameni”. „Va trebui să fii extrem de calificat ca să ai un job pe care AI-ul să nu-l poată face”, a adăugat Hinton.

Impactul deja se vede

Potrivit sursei citate, AI-ul ar putea duce la o scădere accentuată a angajărilor, mai ales în cazul pozițiilor de început. Un raport publicat luna trecută de firma de capital de risc SignalFire arată că marile companii tech au redus semnificativ angajările de absolvenți, procentul acestora la firme precum Meta și Google a scăzut cu 25% între 2023 și 2024, ajungând la doar 7% în 2024.

Iar impactul nu se limitează la sectorul tech. Wall Street resimte la rândul său efectele automatizării. În martie, Morgan Stanley a anunțat concedierea a 2.000 de angajați, cu intenția de a înlocui o parte dintre aceștia cu AI, potrivit unei surse citate de Reuters.

Un raport publicat în ianuarie de Bloomberg Intelligence estimează că AI-ul ar putea duce, în următorii cinci ani, la peste 200.000 de concedieri în 93 de bănci mari, inclusiv Citigroup și JPMorgan.