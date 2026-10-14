Textele generate de ChatGPT vor avea marcaje invizibile. De ce OpenAI aplică măsura doar în Europa

OpenAI a anunțat că va introduce, în următoarele săptămâni, marcaje invizibile în textele generate de ChatGPT în UE, pentru a facilita identificarea conținutului creat cu ajutorul inteligenței artificiale.

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OpenAI a transmis într-un comunicat că măsura vine ca răspuns la Regulamentul UE privind inteligența artificială (AI Act).

Compania explică faptul că regulamentul UE impune furnizorilor de AI generativă să facă textele generate identificabile într-un mod care poate fi citit automat de sisteme informatice.

„Marcarea invizibilă și detectarea textului sunt încă tehnologii aflate într-un stadiu incipient, cu limitări semnificative, iar opiniile privind beneficiile și utilizările lor responsabile sunt încă în curs de dezvoltare. Abordarea noastră etapizată reflectă atât cerințele AI Act, cât și limitele tehnologiei, punând accentul pe transparență în ceea ce privește informațiile pe care un marcaj invizibil al textului le poate sau nu le poate oferi”, a transmis OpenAI.

OpenAI va permite clienților API să activeze opțional marcaje invizibile pentru anumite modele, iar în următoarele săptămâni le va introduce în textele eligibile generate de ChatGPT și Codex în UE.

OpenAI explică că textGrain, tehnologia de marcare invizibilă a textului, adaugă un semnal statistic invizibil alegerilor de cuvinte făcute de model.

„Instrumentul nostru de detectare caută acest semnal pentru a evalua dacă un fragment de text conține un marcaj OpenAI. De asemenea, intenționăm să punem tehnologia la dispoziție ca software cu cod-sursă deschis, astfel încât și alte persoane să o poată utiliza și dezvolta.”

Ce pot și ce nu pot demonstra marcajele invizibile

OpenAI spune că textGrain a avut rezultate comparabile sau mai bune decât alte metode testate, inclusiv SynthID, dar detectarea nu este întotdeauna fiabilă. Fragmentele scurte, textele cu formulări restrictive și editările care înlocuiesc cuvinte cu sinonime reduc precizia.

De exemplu, înlocuirea a 25% dintre cuvinte a scăzut rata de detectare de la 92% la 17%. Din acest motiv, accesul la instrument va fi acordat inițial doar cercetătorilor aprobați și organizațiilor specializate.

Marcajele invizibile ale textului oferă informații limitate despre rolul pe care l-au avut sistemele noastre în redactarea unui fragment.

OpenAI punctează că marcajul nu măsoară contribuția umană, nu stabilește cine deține textul, dacă utilizarea sa a fost legală și nu asociază o persoană, o organizație, un cont, un prompt sau o conversație cu textul respectiv.

De asemenea, compania avertizează că marcajul spune dacă un fragment este adevărat, înșelător, dăunător sau prezentat în contextul potrivit.

„Absența unui marcaj invizibil detectat nu dovedește că textul a fost scris de un om. Textele generate cu instrumentele OpenAI pot fi prea scurte, editate sau traduse pentru ca detectarea să funcționeze în mod fiabil.

De asemenea, acestea pot proveni de la un model care nu este acceptat de instrument, pot fi anterioare introducerii marcajelor invizibile sau pot fi generate cu instrumentele unei alte companii.”