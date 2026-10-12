 Inteligența artificială este mai puțin reglementată decât laptele, spune președintele Microsoft. Smith cere reguli mai dure | adevarul.ro
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Inteligența artificială este mai puțin reglementată decât laptele, spune președintele Microsoft. Smith cere reguli mai dure

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Președintele Microsoft a declarat că laptele și mașinile de spălat sunt în prezent mai reglementate decât inteligența artificială.

Brad Smith
Brad Smith, președinte Mocrosoft Foto: Shutterstock

Brad Smith a spus că este nevoie de reguli globale de siguranță, inclusiv o obligație legală de a informa „victima” dacă sistemul său este încălcat de un agent AI necinstit, precum și de a decide când evaluatorii externi ar trebui să aprobe un produs AI înainte de lansarea acestuia.

Comentariile sale sunt în contradicție cu președintele Donald Trump, care a spus că sectorul ar trebui să se autoreglementeze, astfel încât firmele americane să nu piardă în fața rivalilor chinezi, scrie BBC.

Însă Smith a spus: „În acest moment, mașina ta de spălat este supusă mai multor reguli de siguranță decât inteligența artificială. Fiecare cutie de lapte pe care o vezi în magazinul alimentar este supusă regulilor de siguranță și inspecției.”

Cererile pentru legi și reguli care să controleze inteligența artificială au crescut după ce experții din sector au declarat că tehnologia reprezintă o amenințare la adresa umanității.

Șefii giganților americani ai inteligenței artificiale, precum Anthropic, OpenAI și Google DeepMind, au susținut ideea unei încetiniri a dezvoltării inteligenței artificiale, dar Trump a insistat împotriva acestei idei.

Într-un interviu acordat emisiunii Big Boss de la BBC, Smith a numit inteligența artificială atât „instrument, cât și armă” care trebuie reglementată urgent.

„Hai să începem astăzi”, a spus el.

El a spus că firmele au nevoie de „frâne de urgență” – adesea cunoscute în industrie sub numele de „întrerupătoare de blocare” – pentru a întrerupe sau încetini inteligența artificială dacă aceasta scapă de sub control într-un fel.

El a mai spus că ar trebui să existe o obligație legală pentru firme să redacteze „rapoarte de incident” și să informeze victimele dacă tehnologia devine necinstită. De asemenea, a sugerat ca evaluatorii guvernamentali independenți să verifice noile tehnologii de inteligență artificială.

„Știm cum să facem asta și pentru alte produse”, a spus Smith. „Ar trebui să ne bazăm pe aceste cunoștințe și să ne gândim cum să le aplicăm în domeniul inteligenței artificiale.”

Smith a spus că Regatul Unit este cel mai bine poziționat pentru a promova aceste reguli globale pentru inteligența artificială datorită Institutului său de Securitate a Inteligenței Artificiale (IA) , lansat în timpul guvernării fostului prim-ministru Rishi Sunak sub numele de Institutul pentru Siguranța IA.

„În lumea tehnologiei, în sectorul tehnologic, majoritatea oamenilor pe care îi cunosc ar spune, dacă i-ați întreba, numiți țara care este lider în ceea ce privește deținerea acestei capacități tehnice, că este foarte simplu. Este Regatul Unit. Sunt cei mai buni.

„A sosit momentul”

Opiniile lui Smith sunt foarte diferite de cele ale președintelui Trump, care consideră că SUA ar trebui să avanseze cu forță în domeniul inteligenței artificiale.

Trump a spus în repetate rânduri „oricine apelează la inteligența artificială, câștigă”.

Cu toate acestea, Smith nu crede că guvernul SUA s-ar opune atât de mult reglementărilor privind inteligența artificială conduse de Marea Britanie, așa cum lasă să pară comentariile lui Trump, sugerând că SUA ar fi mai tolerantă față de standardele elaborate de Marea Britanie decât UE.

„În Washington DC, oamenii nu privesc Regatul Unit și nu privesc Londra așa cum privesc Bruxelles-ul – acesta este un punct forte”, a spus el.

„Când te uiți la agenții IA care au scăpat de sub controlul uman, când te uiți la modele atât de puternice încât pun în pericol securitatea cibernetică a lumii, aș spune: Momentul a sosit. Hai să vorbim calm, poate chiar încet, dar ferm, și să începem să aducem oamenii împreună. Sper că acesta este rolul pe care îl putem juca ca și companie. Sper că acesta este rolul pe care Regatul Unit îl poate juca ca țară.”

La sfârșitul lunii trecute, Trump i-a invitat la Casa Albă pe liderii giganților tehnologici americani OpenAI, Anthropic, Nvidia, SpaceX, Meta și Google, unde a fost semnat un document „obligatoriu din punct de vedere moral”.

Companiile au convenit să colaboreze cu „auditori independenți” pentru a evalua dacă sistemele lor de inteligență artificială funcționează conform așteptărilor și pentru a se asigura că acestea nu „piratează sau accesează sistemele tehnice în moduri neintenționate”.

Smith a spus că aplaudă declarația și că Microsoft este „încântată să o semneze”.

Este un pas bun, este un pas necesar... Dar nu cred că mai este suficient.”

El a adăugat că provocarea pentru orice „regim de autoreglementare” este că toate „companiile bune vor face ce vrei tu”.

De companiile care nu sunt la fel de responsabile trebuie să vă faceți griji.”

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