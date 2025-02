Telefonul care vede noaptea: Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G surprinde magia detaliilor

Am testat Redmi Note 14 Pro 5G, un smartphone din cea mai recent lansată serie Redmi 14 și care performează excelent în condiții de iluminare scăzută sau în mișcare.

Telefonul are și numeroase optimizări AI pe care abia așteptăm să ți le împărtășim și e un dispozitiv durabil, zdravăn pentru toți cei care nu vor să piardă niciun moment prețios și sunt mereu cu smartphone-ul în mână – te recunoști și tu, nu? Am purtat telefonul timp de peste o săptămână într-o stațiune balneară și într-un orășel de provincie și am prins pe lentila sa natura în plin anotimp geros. Iată povestea noastră de iarnă cu Redmi Note 14 Pro 5G (VEZI GALERIA FOTO și VIDEO).

→ Imaginea 1/12: Cabană Băile Olănești Vâlcea imortalizată cu Xiaomi Foto Daciana Stoica pentru Adevărul

O cameră care răsplătește răbdarea: surprinde clar chiar și în lumină foarte redusă

Una dintre cele mai impresionante caracteristici ale acestui smartphone este capacitatea sa de a surprinde imagini foarte precise și cu detalii perfect conturate, chiar și pe timp de noapte sau când subiectul nu este staționar, ci dinamic. Am reușit să facem o serie de fotografii nocturne de toată frumusețea și să captăm prin obiectiv, pe întuneric, detaliile unui castel-turn, circuitul blând al unui mic izvor mineral și ale unei alei de cură șerpuite din stațiunea balneoclimaterică. Plus o panoramă a acesteia, folosind exclusiv iluminatul stradal și setările modului nocturn al telefonului, atât de la distanță, cât și de aproape. Se descurcă grozav. Nu s-a poticnit nici în cadrele în care aparent ceața ar fi putut sabota imaginea − rezultatele au fost excelente. Detalii ale stilurilor arhitecturale sunt bine conturate, umbrele echilibrate, culorile nealterate, fără un nivel excesiv de zgomot de imagine.

Când eram în mers sau când fotografiam obiecte în mișcare – cum ar fi forfota dintr-o intersecție agitată − telefonul a bifat foarte bine și la capitolul cadre clare, fără estompare, ceea ce îl face ideal pentru evenimente de seară sau plimbări nocturne la pas, prin oraș. Timpii de focalizare sunt rapizi, iar declanșarea are un răspuns imediat, evitând pierderea unor momente spontane.

Puterea AI: Îmbunătățirea imaginilor fără pierderea realismului

Un alt atu important al acestui smartphone este tehnologia AI integrată în procesarea imaginilor. Aceasta optimizează luminozitatea, contrastul și claritatea, evidențiind detaliile esențiale fără a compromite naturalețea fotografiei. Am testat mai multe filtre pentru a sublinia fragilitatea fulgilor de zăpadă într-un background cu iarbă crudă și înghețată, am surprins delicatețea unor flori și am folosit cu iscusință funcția de eliminare a elementelor nedorite din fundal. E super util acest atu al telefonului! Rezultatele au fost subtile, dar au oferit îmbunătățiri vizibile.

HDR-ul este bine calibrat. Reușește să echilibreze lumina și umbrele naturale fără a exagera saturația culorilor și fără să facă supraexpunere sau să blureze texturile. Modul Portret oferă un efect bokeh plăcut, simulând un fundal estompat și separând precis subiectul.

De asemenea, videoclipurile impresionează prin claritate și stabilitate. Detaliile surprinse în timpul filmărilor – fie că a fost vorba de o rățușcă plutind pe un râu, de apa curgătoare a unui izvor mineral, de ninsoarea așternută la marginea orașului sau de păsările acvatice care iernau în zonă – au fost redate fără tremurături sau distorsiuni ale imaginii. Stabilizarea funcționează eficient în majoritatea scenariilor.

Un smartphone rezistent pentru un stil de viață energic

Durabilitatea acestui model elimină grijile legate de utilizarea zilnică. Poate fi folosit fără probleme în condiții meteo dificile, cum ar fi ninsoarea, fără ca funcționalitatea să fie afectată. Carcasa rezistentă la amprente permite o manevrare ușoară chiar și cu mâinile ude sau nu tocmai curate – să zicem când grădinărești cu vrednicie și te sună cineva drag căruia te grăbești să-i răspunzi. În plus, certificarea IP68 asigură protecție împotriva apei și prafului, astfel încât nu trebuie să stai mereu cu teama că o simplă picătură de apă îl poate deteriora. Nici chiar mai multe, pentru că practic telefonul rămâne intact și dacă-l scapi la 1,8 metri sub apă. Dar, să nu dramatizăm scenariul!

Putem spune că e un smartphone excelent și atunci când practici sporturi, dacă ești genul acela care preferă să exploreze natura în weekend-uri sau în concedii sau dacă pur și simplu ai un stil de viață activ. Ce-i drept, este conceput special pentru energia și înflăcărarea specifice generației Z – este construit să reziste, dar, va completa foarte firesc și un milenial care vrea un telefon puternic, estetic-chic și cutting-edge. Căderile accidentale, condițiile meteo delicate sau utilizarea la intensitate aprinsă nu îi pun probleme. Nu mai trebuie să-l tratezi ca pe un obiect fragil – este un dispozitiv robust, pregătit să facă față ritmului alert de zi cu zi, fără constrângeri.

Redmi Note 14 Pro 5G – rezistență, performanță și câteva date tehnice

Arhitectura noului Redmi Note 14 Pro 5G e inspirată de tehnologiile de ultimă oră, include All-Star Armor Structure, un sistem sofisticat care îmbină un cadru compozit din aluminiu de înaltă rezistență cu spumă absorbantă de șocuri și un material tampon polimeric. Datorită acestui mix de atuuri e rezistent la căderi și impacturi, fără a sacrifica suplețea designului.

Ecranul AMOLED de 6,67 inci este un adevărat spectacol vizual, cu rezoluție 2.712 x 1.220 pixeli sau 1.5K, rată de refresh 120 Hz și Gorilla Glass Victus 2 pentru protecție superioară. Suportul HDR10+ și Dolby Vision garantează o experiență cinematică, iar luminozitatea atinge 3.000 niți în modul automat, asigurând vizibilitate excelentă chiar și în soare puternic.

Protecția este dusă la un alt nivel datorită Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, unul dintre cele mai rezistente scuturi de protecție pentru ecran, care apără modelele Pro de zgârieturi și alte evenimente nedorite. În plus, Redmi Note 14 Pro+ 5G duce lucrurile și mai departe, oferind fie o husă Corning® Gorilla® Glass 7i, fie un capac de baterie din piele vegană – un detaliu elegant care adaugă un plus de siguranță și stil.

Filmări 4K – cu fiecare clipă devii mai bun

Ești cu adevărat pasionat de fotografie? Atunci Redmi Note 14 Pro 5G îți oferă un sistem de camere versatil, capabil să surprindă fiecare detaliu. Pe spate, setup-ul foto este gândit pentru versatilitate și calitate: cameră principală - 200 MP – oferă cadre clare, culori naturale și un contrast bine echilibrat, intervalul dinamic este bun, redând umbrele și zonele luminoase echilibrat, iar Modul Night Mode reduce zgomotul și îmbunătățește detaliile fine, oferind fotografii mai clare în lumină scăzută; zoom 2x de calitate superioară asigură detalii bine definite și o rezoluție excelentă, depășind multe modele concurente; zoom digital până la 30x, cu claritate bine păstrată până la 5x, dar cu artefacte vizuale dincolo de acest prag; ultrawide de 8 MP – oferă un câmp vizual generos, însă performanța depinde de condițiile de lumină; camera macro de 2 MP este utilă pentru fotografii de aproape, dar detaliile sunt limitate; camera frontală de 20 MP asigură selfie-uri clare și bine expuse, fiind potrivită atât pentru social media, cât și pentru apeluri video de înaltă calitate.

Filmarea 4K oferă culori naturale și detalii clare, menținând un echilibru bun al expunerii. Pe timp de noapte, algoritmii AI reduc eficient zgomotul, păstrând imaginea curată. Stabilizarea electronică este eficientă pentru cadre statice și mișcări moderate,

Un smartphone care provoacă

Redmi Note 14 Pro 5G nu este doar un telefon – este un instrument creat pentru cei care vor să surprindă fiecare moment, indiferent de condiții. Meniul său bogat poate părea copleșitor la început, dar, pe măsură ce descoperi funcțiile sale avansate, devine din ce în ce mai captivant.

Optează pentru acel „night city walk” în concediu, Redmi Note 14 Pro 5G îți va imortaliza turul incredibil! Îți limpezește mintea o plimbare prin ploaie sau ninsoare? Vei avea rezultate spectaculoase. Vrei să filmezi cadre dinamice, fără tremurături? Stabilizarea își face treaba cu brio.

Inteligența artificială îmbunătățește imaginile fără a le altera autenticitatea, iar construcția solidă îl face ideal pentru orice stil de viață – de la exploratori urbani la pasionați de tehnologie și iubitori de viață cu momente iconice, în general.

Articol susținut de Xiaomi.