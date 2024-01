Xiaomi a lansat seria Redmi Note 13, ceasul Redmi Watch 4, căștile Redmi Buds 5 și 5 Pro

Xiaomi a prezentat astăzi, 23 ianuarie, în cadrul unui eveniment media regional, seria Redmi Note 13, ce include cinci noi dispozitive: Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G și Redmi Note 13.

Pa lângă smartphone-uri, sunt disponibile în România alte trei produse AIoT: Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 Pro și Redmi Buds 5.

Camere de 200MP și 108MP

Seria Redmi Note 13 dispune de un sistem de cameră versatil și actualizat. Modelele Pro, Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G și Redmi Note 13 Pro, dispun de o cameră ultra-high resolution de 200MP cu stabilizare optică a imaginii (OIS).

Zoom-ul lossless de 2x/4x oferă detalii de la distanță și oferă utilizatorilor posibilitatea de a se concentra pe detalii sau de a aduce mai aproape acțiunea.

Aceste sisteme de camere sunt susținute de un senzor mare, de 1/1.4", și de o procesare îmbunătățită a imaginii, asigurând calitatea imaginii chiar și în condiții complexe și cu lumină scăzută. Combinația acestui senzor, a unei diafragme f/1.65 și a pixelului Tetra2 (tehnologie de pixel binning avansată) oferă imagini clare și luminoase chiar și în condiții de iluminare slabă, în timp ce lentila de 7P cu depunere cu strat atomic (ALD) reduce flare-ul și ghostingul.

Modelele de bază, Redmi Note 13 5G și Redmi Note 13, sunt echipate cu o cameră principală de 108MP cu zoom 3x pentru imagini cu detalii mai fine. Ambele smartphone-uri vin și cu o selecție largă de filtre pentru a personaliza fotografiile utilizatorilor.

Cu un setup triplu de cameră compus dintr-o cameră principală de 200MP sau 108MP, o cameră ultra-wide de 8MP și o cameră macro de 2MP, alaturi de o cameră selfie de 16MP, toate aceste dispozitive sunt susținute de Xiaomi Imaging Engine. Fiecare dispozitiv oferă o fotografie computațională de generație viitoare și o procesare puternică a imaginii.

Afișaj plăcut AMOLED și până la 120Hz refresh rate

Redmi Note 13 Pro+ 5G și Redmi Note 13 Pro 5G dispun de un afișaj AMOLED de 1.5K, și o luminozitate maximă de 1800 de niți. Între timp, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G și Redmi Note 13 au un afișaj AMOLED FHD+.

Fiecare dispozitiv din seria Redmi Note 13 are rată de reîmprospătare de 120Hz. Dispozitivele Redmi Note 13 Series sunt certificate TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free și Circadian Friendly. În plus, includ diverse funcții de protecție a ochilor, cum ar fi modul citire. Alte îmbunătățiri includ prima adăugare a unui senzor de amprentă integrat în ecran, în această serie.

Durabilitate

Cu îmbunătățiri în inginerie și design, seria Redmi Note 13 oferă durabilitate și rezistență chiar și în condiții dificile. Acest lucru începe de la afișaj, care introduce Corning Gorilla Glass Victus pe Redmi Note 13 Pro+ 5G și Redmi Note 13 Pro 5G - o altă premieră în serie - pentru o rezistență mai mare la căderi accidentale și zgârieturi. Afișajul a fost, de asemenea, optimizat suplimentar pe toată seria, pentru a se asigura că este receptiv și precis la interacțiunile cu atingerea, chiar și în ploaie.

Cu o structură îmbunătățită combinată cu o certificare de rezistență la praf și apă IP682, Redmi Note 13 Pro+ 5G își consolidează poziția de model emblematic al seriei, în timp ce restul modelelor asigură, de asemenea, rezistență la praf și stropi IP54.

Hardware

Pentru prima dată în smartphone-urile Redmi Note a fost introdus un proces de producție pe 4nm. Modelul principal al seriei, Redmi Note 13 Pro+ 5G, este echipat cu un chipset MediaTek Dimensity 7200-Ultra, o baterie de 5.000mAh și oferă încărcarea HyperCharge de 120W, ce permite alimentarea Redmi Note până la 100% în doar 19 minute.

Redmi Note 13 Pro 5G este echipat cu bateria cu cea mai mare capacitate din serie, 5.100mAh, și este alimentat de platforma mobilă Snapdragon 7s Gen 2, în timp ce Redmi Note 13 Pro este echipat cu un chipset MediaTek Helio G99-Ultra și o baterie de 5.000mAh. Ambele oferă încărcarea Turbo la 67W, și o încărcare până la 100% durează 45 de minute.

Modelele de bază vin și cu o baterie durabilă de 5.000mAh5 și chipset-uri puternice. Toate modelele din seria Redmi Note 13 vin cu un încărcător inclus în cutie, pentru o mai mare comoditate.

Pentru a marca sosirea seriei Redmi Note 13 pe piețele internaționale, Xiaomi se alătură campaniei "Red Bull Can You Make It?" ca partener global, reînnoind cooperarea cu Red Bull și poziționând gama populară Redmi Note 13 ca parte integrantă a campaniei.

Xiaomi anunță și trei noi dispozitive în gama de wearables: Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 Pro și Redmi Buds 5.

Redmi Watch 4

Noul Redmi Watch 4 este echipat cu un display AMOLED de 1,97″. Această nouă ediție este, de asemenea, cel mai mare smartwatch de format pătrat Redmi. Designul lui Redmi Watch 4 încorporează o ramă din aliaj de aluminiu și este primul smartwatch Redmi cu o coroană rotitoare din oțel inoxidabil OTS. Pentru și mai multă comoditate, Redmi Watch 4 are un mecanism de eliberare rapidă complet nou, pentru schimbarea curelelor.

Redmi Watch 4 este echipat cu un senzor PPG cu patru canale, pentru monitorizarea ritmului cardiacă și a saturației de oxigen din sânge. Utilizatorii au la dispoziție peste 150 de moduri sportive, inclusiv șase activități recunoscute automat. Caracteristicile avansate includ apeluri Bluetooth care permit utilizatorilor să răspundă la apeluri. Dispozitivul este disponibil cu o ramă Obsidian Black sau Silver Grey, plus o curea care se potrivește, sau cu opțiuni la alegere de curele colorate Pastel Purple, Dark Cyan sau Mint Green.

Redmi Buds 5 Pro

Redmi Buds 5 Pro suportă LDAC, cel mai bun codec Bluetooth pentru conectivitate fără fir a căștilor. Cu o anulare activă a zgomotului (ANC) de până la 52dB12, Redmi Buds 5 Pro oferă o alegere între trei moduri ANC, un mod AI adaptiv și trei moduri suplimentare de transparență.

Utilizatorii pot să-și personalizeze experiența audio cu cinci profiluri EQ diferite. Redmi Buds 5 Pro suportă până la 10 ore de redare continuă și până la 38 de ore de utilizare constantă, atunci când sunt legate de carcasa lor ergonomică.Redmi Buds 5 Pro sunt disponibile în Midnight Black și Aurora Purple.

Redmi Buds 5

Căștile dispun de până la 46dB ANC cu trei moduri care acoperă o gamă largă de zgomot de fundal. Cele trei moduri de transparență permit utilizatorilor să audă mai mult din ceea ce doresc și mai puțin din ceea ce nu doresc.

Redmi Buds 5 suportă până la 10 ore de redare continuă și până la 40 de ore de utilizare atunci când sunt asociate cu carcasa lor de încărcare. Aceste căști sunt disponibile în trei culori: Black, White sau Sky Blue. Carcasa vine cu un exterior mat și un interior lucios cu un design atractiv al benzii de lumină.

Seria Redmi Buds 5 acceptă utilizarea aplicației Xiaomi Earbuds, care este compatibilă cu o varietate de mărci de smartphone-uri. Cu această aplicație, puteți experimenta anularea personalizată a zgomotului, anularea inteligentă a zgomotului ambiental, reglaj EQ personalizat etc.

Prețuri și disponibilitate

Toate produsele sunt disponibile la vânzare pe canalele oficiale Xiaomi din România - Orange, Vodafone, Telekom, Digi, Altex, eMAG, Flanco și pe website-ul local al Xiaomi.

Redmi Note 13 Pro+ 5G este disponibil în variantele Midnight Black, Moonlight White și Aurora Purple, cu două variante de stocare. Prețul recomandat de vânzare este 2.399 Lei (8GB+256GB) și 2.699 Lei (12GB+512GB).

Redmi Note 13 Pro 5G este disponibil în variantele Midnight Black, Ocean Teal și Aurora Purple, cu varianta de stocare 8GB+256GB la prețul recomandat de vânzare de 1.999 Lei.

Redmi Note 13 Pro este disponibil în variantele Midnight Black, Lavender Purple și Forest Green, cu varianta de stocare 8GB+256GB la prețul recomandat de vânzare de 1.699 Lei.

Redmi Note 13 5G este disponibil în variantele Graphite Black, Ocean Teal și Arctic White, cu două variante de stocare. Prețul recomandat de vânzare este 1.399 Lei (6GB+128GB) și 1.599 Lei (8GB+256GB).

Redmi Note 13 este disponibil în variantele Midnight Black, Mint Green, Ice Blue și Ocean Sunset, cu două variante de stocare. Prețul recomandat de vânzare este 1.099 Lei (6GB+128GB) și 1.199 Lei (8GB+256GB).

Redmi Watch 4 este disponibil în variantele Silver Gray și Obsidian Black, alături de curele asortate, la prețul recomandat de vânzare de 599 Lei.

Redmi Buds 5 Pro sunt disponibile în variantele Midnight Black și Aurora Purple, la prețul recomandat de vânzare de 399 Lei.

Redmi Buds 5 sunt disponibile în variantele Black, White și Sky Blue, prețul recomandat de vânzare de 229 Lei.

În România, între 23 ianuarie și 6 februarie, fiecare utilizator va primi un Redmi Watch 3 la achiziția Redmi Note 13 Pro+ 5G sau Redmi Note 13 Pro 5G și, respectiv, brățara Xiaomi Smart Band 8 la achizitia Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro sau Redmi Note 13.

În plus, utilizatorii care achiziționează Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 5G sau Redmi Note 13 în perioada 23 ianuarie - 23 februarie 2024 de la orice partener autorizat de vânzare, online sau offline, de pe teritoriul României, și îl activează pe teritoriul României, vor fi eligibili pentru un serviciu de reparații gratuite la Centrul de service local Xiaomi.

Serviciul este disponibil în primele șase luni de la cumpărare, dacă ecranul produsului este deteriorat sau avariat printr-o acțiune neintenționată a consumatorului - de exemplu, căderea neintenționată. O astfel de reparație a ecranului (sau înlocuirea ecranului, dacă este necesar) va fi gratuită.