Țara care interzice accesul copiilor pe rețelele sociale. Peste un milion de conturi ale celor sub 16 ani vor fi șterse

Australia poate deveni prima țară din lume care interzice accesul persoanelor sub 16 ani la rețelele sociale populare ca Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook și X, printr-o lege care urmează să intre în vigoare până la sfârșitul anului 2025.

Legea care restricționează folosirea rețelelor sociale de către persoanele sub 16 ani va intra în vigoare în decembrie 2025, iar guvernul australian speră ca, în acest mod, să elimine peste un milion de adolescenți de pe aceste platforme.

Peste un milion de conturi ar putea fi închise

Actul normativ, adoptat la finalul anului 2024, prevede că platformele de social media care operează în Australia au la dispoziție 12 luni pentru a dezvolta și implementa sisteme de aplicare a restricțiilor de vârstă, care ar trebui să fie funcționale până la sfârșitul lui 2025.

„Până în decembrie, țara vrea să elimine peste un milion de adolescenți tineri de pe rețelele sociale, în baza unei legi inovatoare care stabilește vârsta minimă de 16 ani pentru folosirea acestor platforme. Totuși, cu mai puțin de șase luni înainte ca noua reglementare să intre în vigoare, multe aspecte legate de implementare rămân neclare sau nedecise”, arată corespondentul The New York Times într-un articol despre modul în care este implementată legea privind restricțiile pentru copii pe continentul australian.

Australia a fost de mult timp una dintre cele mai proactive țări din lume în ceea ce privește reglementarea internetului. S-a confruntat cu Elon Musk din cauza videoclipurilor violente și a exploatării copiilor pe X, a obligat Google și Facebook să plătească pentru știri și a încercat să filtreze mari părți de conținut online, notează același corespondent.

Totuși, la jumătate de an de la adoptarea legii, autoritățile nu au stabilit încă exact ce trebuie să facă platformele de social media pentru a se conforma.

Potrivit noilor reglementări, platformele trebuie să ia „pași rezonabili” pentru a împiedica persoanele sub 16 ani să-și creeze conturi. În caz contrar, ar putea primi amenzi de peste 30 de milioane de dolari. Guvernul australian a studiat metodele de verificare a vârstei utilizatorilor, însă nu a publicat rezultatele complete ale unui test extins.

Reglementările de folosire a rețelelor sociale, mai stricte

Primele consultări cu industria tech și cu experți au început în iunie 2025, pentru a stabili metodele de implementare și verificare a vârstei utilizatorilor.

„S-ar putea să construim avionul în timp ce zburăm cu el. Sunt foarte încrezătoare că vom reuși”, a declarat Julie Inman Grant, comisarul pentru siguranță online însărcinat cu aplicarea legii, într-un discurs televizat.

Legea ar putea avea un impact major dacă Australia va reuși să elimine un număr semnificativ de adolescenți de pe rețelele sociale.

Mai multe guverne din lume și din diferite state americane sunt în proces de a impune, sau plănuiesc să impună, propriile reguli privind accesul tinerilor la rețelele sociale, pe fondul îngrijorărilor crescute legate de efectele asupra sănătății mintale și de caracterul adictiv al acestor platforme.

Legea din Australia a fost prezentată drept una dintre primele inițiative naționale care își propune să scoată copiii de pe rețelele sociale.

În luna mai, Noua Zeelandă a introdus o legislație modelată îndeaproape după cea australiană, care pune responsabilitatea verificării vârstei utilizatorilor pe umerii platformelor de social media.

În iunie, președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că dorește să interzică accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale în următoarele luni, arată jurnaliștii The New York Times.

Și conturile copiilor de pe YouTube au fost propuse pentru ștergere

YouTube, platforma pe care adolescenții din Australia o folosesc mai mult decât orice alt serviciu, ar putea fi sau nu acoperită de lege, arată publicația.

În Australia, autoritățile intenționau inițial să excludă YouTube de la aplicarea legii.

„Proiectul de lege asigură că legislația rămâne adaptată la natura mereu în schimbare a tehnologiei, permițând totodată accesul continuu la mesagerie, jocuri online, precum și la servicii și aplicații destinate în principal educației sau sprijinului pentru sănătate – cum ar fi Headspace, Kids Helpline, Google Classroom și YouTube”, arată legea, potrivit comunicatului Guvernului din Australia.

Însă, recent, notează jurnaliștii, agenția pentru siguranță online a recomandat ca YouTube să nu fie exclus, arătând că este cea mai populară platformă, folosită de trei sferturi dintre tinerii cu vârste între 10 și 15 ani, și că are funcții care pot duce la utilizare excesivă, precum derularea infinită și videoclipurile scurte.

„YouTube s-a opus ferm acestei recomandări, argumentând că este o platformă de streaming video, nu o rețea socială, și că peste patru din cinci profesori folosesc videoclipuri de pe YouTube în clasă”, a transmis The New York Times.

Într-un interviu, Julie Inman Grant a declarat că biroul său a început recent consultări cu companiile tech pentru a stabili ce pași rezonabili trebuie să facă acestea pentru a respecta legea.

Companiile vor trebui să demonstreze că depun eforturi suficiente pentru a identifica utilizatorii sub vârsta legală și pentru a le șterge conturile.

De asemenea, vor trebui să ofere modalități prin care părinții sau profesorii să poată semnala conturile aparținând persoanelor sub 16 ani, să arate că previn încercările de ocolire a regulilor și să dovedească faptul că monitorizează eficiența metodelor implementate, a mai spus comisarul pentru siguranță online din Australia.

Chiar dacă nu toate conturile care intră sub incidența legii vor fi eliminate imediat, simpla existență a acestor reglementări va duce la schimbări în direcția bună, a mai declarat ea.

„Aceasta este una dintre cele mai mari probleme ale epocii noastre: intersecția dintre rețelele sociale și sănătatea mintală a copiilor”, afirmă Julie Inman Grant.

Nu vor exista penalizări pentru copiii sau părinții care încalcă restricția, responsabilitatea de a preveni accesul copiilor sub 16 ani revenind exclusiv companiilor de tehnologie.

Noua lege stârnește controverse

Unii dintre oficialii companiilor tech implicați în implementarea legii spun că, deși a trecut deja mai bine de jumătate de an, încă așteaptă ca guvernul să definească unitatea de măsură după care vor fi evaluați.

Meta, la rândul său, a investit deja în dezvoltarea unor tehnologii pentru a determina vârsta utilizatorilor și a creat conturi speciale pentru adolescenți, cu măsuri suplimentare de siguranță, a declarat Joanna Stevens, purtătoare de cuvânt a companiei care gestionează Instagram și Facebook.

Criticii legii au arătat că aceasta are numeroase puncte slabe. De exemplu, nu abordează problema conținutului la care copiii pot avea acces fără să fie autentificați într-un cont; specifică doar că utilizatorii sub vârsta legală nu ar trebui să poată avea conturi.

Axel Bruns, profesor de comunicare și media la Queensland University of Technology, a spus că, solicitând companiilor tech să găsească o modalitate de a împiedica accesul copiilor prin mijloace nespecificate, în loc să le ceară să modereze mai eficient conținutul dăunător, guvernul alege să „lovească cu barosul”.

„E ca și cum ai spune că vrem o tehnologie magică, iar dacă nu veniți cu ea, e vina voastră. Este, în esență, o lege bazată pe dorințe și speranțe”, a adăugat Axel Bruns, citat de The New York Times.