Orașul plutitor al viitorului: 80.000 de oameni vor locui pe o navă care va înconjura Pământul

Un proiect futurist promite construirea celui mai ambițios „oraș plutitor” conceput vreodată: o navă de proporții uriașe, denumită Freedom Ship. Aceasta va putea să găzduiască până 80.000 de persoane și va fi dotată cu spitale, școli, centre comerciale și spații rezidențiale, concepute pentru a funcționa ca o comunitate complet autonomă pe mare.

Potrivit planurilor, vasul ar avea aproape 1,6 kilometri lungime și circa 240 de metri lățime, ridicându-se pe 30 de punți. Costul estimat al construcției este de 12 miliarde de euro, iar susținătorii proiectului spun că nava ar funcționa ca o comunitate complet autonomă pe mare.

Un oraș complet pe ocean

„Freedom Ship” ar urma să găzduiască aproximativ 50.000 de rezidenți permanenți, 10.000 de vizitatori și 20.000 de membri ai echipajului. Conceptul prevede o infrastructură comparabilă cu cea a unui oraș modern: locuințe, școli, spitale, centre comerciale și spații de recreere distribuite pe mai multe niveluri, scrie express.

Printre facilitățile anunțate se numără hoteluri, restaurante, magazine, servicii bancare, muzee, o sală simfonică și un parc acvatic. De asemenea, ar fi construit un stadion cu 15.000 de locuri, un centru de convenții, un acvariu, un club de noapte și o zonă gastronomică pe două niveluri.

Educația ar urma să fie asigurată complet la bord, de la nivel primar până la nivel universitar, iar zonele comerciale ar găzdui afaceri și servicii similare celor de pe uscat.

Conform planurilor, nava ar naviga continuu în jurul lumii cu o viteză de aproximativ șapte noduri, realizând un circuit global complet o dată la doi ani. Din cauza dimensiunilor sale, vasul nu ar acosta în porturi obișnuite, ci ar rămâne permanent în ape internaționale.

Transferul de pasageri și aprovizionarea s-ar realiza prin feriboturi și nave auxiliare, iar alte vase de croazieră ar putea ancora alături.

Conceptul a fost inițiat în anii ’90 de inginerul american Norman Nixon, decedat în 2012. De-a lungul timpului, proiectul a fost reluat și abandonat în mai multe rânduri, revenind recent în atenție sub conducerea lui Roger Gooch, reprezentant al Freedom Cruise Line International.

Acesta susține că o echipă de 12 specialiști lucrează în prezent la dezvoltarea proiectului și că interesul investitorilor este semnificativ, deși finanțarea rămâne principalul obstacol.

Unde ar urma să fie construit

Dacă finanțarea va fi asigurată, construcția ar urma să înceapă în Indonezia, unde ar fi realizat mai întâi corpul navei. Structura ar fi construită modular, în secțiuni, apoi asamblată pe mare.

Estimările indică o perioadă de construcție de trei până la patru ani, cu posibilitatea ca primii locuitori să se mute la bord înainte de finalizarea completă a proiectului. Întreținerea ar urma să se facă în timp ce nava se află în mișcare continuă.

Modelul de business propus se bazează pe închirierea spațiilor comerciale către operatori externi, într-un sistem similar orașelor terestre. Restaurantele, magazinele și furnizorii de servicii ar plăti chirie, iar compania ar putea opera direct anumite facilități, inclusiv un cazinou.

De asemenea, dezvoltatorii afirmă că există interes din partea unor organizații medicale și de cercetare pentru utilizarea facilităților de la bord. Este propus chiar un spital și un centru de cercetare de mari dimensiuni, cu activitate extinsă.

Susținătorii proiectului susțin că vasul ar putea avea și beneficii de mediu, inclusiv utilizarea energiei nucleare pentru propulsie și contribuții la curățarea oceanelor, deși aceste afirmații rămân la nivel de plan.

Versiunile anterioare ale proiectului includeau spații verzi ample și zone pietonale, concepute pentru a face față creșterii nivelului mărilor.

De asemenea, au fost discutate spații pentru sport și evenimente, însă chiar și organizarea unor spectacole majore ar putea fi dificilă din cauza dimensiunilor și particularității structurii.

Deși proiectul a stârnit de-a lungul timpului atât entuziasm, cât și scepticism, rămâne unul dintre cele mai ambițioase concepte arhitecturale și inginerești propuse vreodată.