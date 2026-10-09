Drepturile omului, inteligența artificială și feminismul, în dezbatere la cea mai mare conferință juridică din România, găzduită de Timișoara

Cum răspunde dreptul provocărilor unei lumi în schimbare? Drepturile omului și inteligența artificială se numără printre temele evenimentului „Romanian Yearbook of International and European Law”, programat pe 14 octombrie 2026, la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara.

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Programul reunește specialiști din universități și instituții juridice internaționale, pentru discuții despre dreptul internațional și european - regulile care guvernează relațiile dintre state, protecția drepturilor și funcționarea instituțiilor europene.

Discursul introductiv va fi susținut de organizatorul principal al conferinței, prof. univ. dr. Iulia Motoc, judecător la Curtea Penală Internațională. În program figurează și Mattias Guyomar, președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și profesorii Joseph H. H. Weiler și Philip Alston, de la New York University.

Dezbaterile vor urmări atât istoria și contribuțiile României în acest domeniu, cât și provocări actuale: protecția drepturilor omului, schimbările climatice, inteligența artificială și rolul instanțelor europene. O masă rotundă va fi dedicată feminismului în dreptul internațional.

Evenimentul se va desfășura la sediul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara și va fi transmis LIVE gratuit pe homepage JURIDICE.ro, miercuri, 14 octombrie 2026, începând cu ora 09:00.

Programul detaliat este disponibil pe JURIDICE.ro.