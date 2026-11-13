 O nouă ipoteză surprinzătoare despre obiectul care „accelerează” spre Pământ: ar putea fi o sondă sovietică. Ce spune NASA | adevarul.ro
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O nouă ipoteză surprinzătoare despre obiectul care „accelerează” spre Pământ: ar putea fi o sondă sovietică. Ce spune NASA

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Un obiect misterios care traversează Sistemul Solar a atras atenția astronomilor după ce s-a constatat că își mărește viteza într-un mod neobișnuit. Descoperirea a readus în discuție o ipoteză surprinzătoare.

Sonda sovietică Phobos 1 a dispărut în urmă cu 40 de ani.
Sonda sovietică Phobos 1 a dispărut în urmă cu 40 de ani. Foto: NASA/via FoxNews

Corpul ceresc, identificat drept 1998 KY26, are un diametru de aproximativ 11 metri și se află în prezent la circa 304 milioane de kilometri de Pământ. Se rotește foarte repede, efectuând o rotație completă în numai 5,35 minute, iar observațiile astronomice au arătat că se deplasează mai repede decât ar fi de așteptat. Fenomenul, numit de specialiști accelerație non-gravitațională, indică faptul că asupra obiectului acționează și un alt factor decât atracția Soarelui și a planetelor.

Potrivit datelor Agenției Spațiale Europene, 1998 KY26 va trece la aproximativ 51,5 milioane de kilometri de Pământ în 2028, iar în 2039 distanța se va reduce la mai puțin de 16,1 milioane de kilometri. Nu este vorba despre o traiectorie de impact, însă comportamentul neobișnuit al obiectului a stârnit interesul astronomilor.

O primă explicație a fost că acesta ar putea fi o „cometă întunecată”, care are apă înghețată în interior. Pe măsură ce gheața se transformă în gaz, materialul eliberat ar putea acționa ca un mic motor, împingând corpul cosmic și modificându-i viteza. Problema este că astronomii nu au observat nici coada, nici norul de gaze care ar fi de așteptat în cazul unei comete.

Un studiu realizat de Korbin Hansen și Masatoshi Hirabayashi, cercetători la Institutul de Tehnologie din Georgia, și publicat în revista Icarus, pune şi el sub semnul întrebării teoria cometei. Calculele lor arată că 1998 KY26 este prea cald pentru ca gheața de apă să se mențină în interior suficient timp încât să provoace accelerația observată. Autorii consideră că pierderea apei ar exclude, în prezent, posibilitatea ca obiectul să fie o cometă întunecată.

Ar putea fi sonda sovietică Phobos 1, pierdută acum 40 de ani

Într-un alt studiu, astrofizicianul Avi Loeb de la Universitatea Harvard și cercetătorii Adam Hibberd și Adam Crowl au luat în calcul o variantă mult mai neobișnuită: obiectul ar putea fi Phobos 1, o sondă sovietică lansată în 1988 într-o misiune spre Marte, cu care s-a pierdut legătura la câteva luni după plecare.

Cercetătorii au încercat să vadă dacă dimensiunile și comportamentul lui 1998 KY26 se potrivesc cu cele ale unei nave spațiale. Au construit un model simplificat al sondei Phobos 1 și au comparat felul în care aceasta ar reflecta lumina Soarelui în timp ce se rotește cu observațiile astronomice ale obiectului. Rezultatul a fost apropiat în opt seturi de observații.

Echipa a verificat și dacă lumina solară care lovește corpul unei sonde cilindrice sau panourile sale solare ar putea produce impulsul suplimentar care îi modifică traiectoria. Modelul a oferit rezultate compatibile cu sute de observații realizate cu telescoape și radare.

În concluziile lor, cercetătorii au precizat că rezultatele „consolidează puternic ipoteza Phobos 1”, dar au admis că investigația nu poate demonstra că obiectul este într-adevăr sonda dispărută. Teoria este, în formularea lor, „foarte plauzibilă, dar nedovedită în prezent”.

Nu toți specialiștii sunt însă convinși de o origine artificială. Un alt studiu, publicat în revista Astronomy & Astrophysics, a analizat lumina reflectată de 1998 KY26 și a ajuns la concluzia că structura acestuia este compatibilă cu un tip de asteroid stâncos, provenit cel mai probabil din zona interioară a centurii de asteroizi.

Ce spune NASA 

Subiectul a fost abordat și de administratorul NASA, Jared Isaacman, într-o intervenție de joi, 12 noiembrie, în emisiunea „Fox & Friends”. Acesta a recunoscut că există speculații în comunitatea celor care studiază fenomenele anormale neidentificate, unii considerând că obiectul are o mișcare neobișnuită, dar a spus că nu a văzut dovezi care să susțină ideea că ar fi altceva decât un asteroid.

„În primul rând, nimic nu este pe cale să ne lovească, vreau să fie foarte clar acest lucru. Nu am văzut nicio dovadă care să sugereze că acest obiect reprezintă o amenințare pentru planeta noastră sau că ar fi altceva decât un asteroid”, a declarat șeful NASA, citat de Fox News.

Agenția continuă să urmărească obiectul, iar o verificare mult mai apropiată ar putea avea loc în 2031. Atunci, sonda japoneză Hayabusa2 este programată să ajungă în apropierea lui 1998 KY26 și să îl studieze. Observațiile directe ar putea lămuri dacă astronomii au în față un asteroid neobișnuit sau ceva mult mai surprinzător: o sondă lansată de Uniunea Sovietică în urmă cu aproape patru decenii.

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