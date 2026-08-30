NASA a lansat duminică telescopul spațial Nancy Grace Roman, cu ajutorul unei rachete Falcon Heavy a companiei SpaceX, de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Decolarea a avut loc la ora locală 7:26, respectiv 11:26 GMT.

NASA a lansat duminică telescopul spațial Nancy Grace Roman. Foto: captură video X

Misiunea a fost dezvoltată timp de aproximativ un deceniu, cu un buget de peste patru miliarde de dolari, și poartă numele astronomului american Nancy Grace Roman, supranumită „mama lui Hubble”.

Telescopul Roman are misiunea de a cartografia Universul timp de mai mulți ani și de a contribui la realizarea unui adevărat „Atlas al Universului”.

Instrumentul are un câmp vizual de peste 100 de ori mai larg decât telescopul Hubble, ceea ce îi va permite să observe suprafețe uriașe ale cosmosului. Roman ar urma să ajungă la destinația sa, la aproximativ 1,5 milioane de kilometri de Pământ, în circa 100 de zile, urmând să lucreze împreună cu telescopul spațial James Webb, notează AFP și Agerpres.

Oamenii de știință estimează că Roman ar putea descoperi mii de planete și zeci de mii de supernove și ar putea realiza cel mai mare catalog de obiecte astronomice de până acum. Cercetătorii vor putea studia inclusiv materia întunecată și energia întunecată, considerate esențiale pentru înțelegerea structurii și expansiunii Universului. Observațiile sale, realizate în infraroșu, vor permite analizarea luminii provenite de la obiecte aflate la miliarde de ani-lumină, oferind astfel o perspectivă asupra trecutului cosmic.

Datele obținute de Roman vor fi puse la dispoziția cercetătorilor și publicului din întreaga lume. Misiunea va fi coordonată cu observațiile telescopului Rubin din Chile și ale sondei Euclid a Agenției Spațiale Europene, iar rezultatele ar putea pune la încercare teoriile actuale despre structura și evoluția Universului.

Președintele american Donald Trump a participat la o ceremonie organizată la sediul NASA cu ocazia lansării.